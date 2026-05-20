Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαVIDEO - Σοκ στο Παραλίμνι: Μικρό παιδί οδηγούσε μοτοσικλέτα μόνο του σε δρόμο με κίνηση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO - Σοκ στο Παραλίμνι: Μικρό παιδί οδηγούσε μοτοσικλέτα μόνο του σε δρόμο με κίνηση

 20.05.2026 - 08:40
VIDEO - Σοκ στο Παραλίμνι: Μικρό παιδί οδηγούσε μοτοσικλέτα μόνο του σε δρόμο με κίνηση

Ανησυχία προκάλεσε περιστατικό που καταγράφηκε στο Παραλίμνι, με μικρό παιδί να οδηγεί μοτοσικλέτα σε δρόμο όπου κινούνται κανονικά οχήματα, σύμφωνα με καταγγελία μητέρας δύο παιδιών προς το RoadReportCY.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 16:17 το απόγευμα της Δευτέρας 18 Μαΐου 2026, σε δρόμο πρόσβασης κοντά στην περιοχή της ACS στο Παραλίμνι. Όπως ανέφερε η γυναίκα, είχε μόλις παραλάβει τον μεσαίο της γιο από το σχολείο και σταμάτησε στην περιοχή για να παραλάβει δέμα.

Κατά τη στάθμευση του οχήματός της, αντιλήφθηκε ένα μικρό παιδί να οδηγεί μοτοσικλέτα σε παράδρομο που συνδέεται με τον κύριο δρόμο, όπου διέρχονται συχνά αυτοκίνητα. Η ίδια εκτίμησε ότι το παιδί ήταν περίπου 7 ή 8 ετών, αν και, σύμφωνα με την Αστυνομία, η ακριβής ηλικία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο από το βίντεο.

Η μητέρα ανέφερε πως ανησύχησε άμεσα, ιδιαίτερα επειδή ο δικός της γιος είναι περίπου στην ίδια ηλικία.

«Δεν μου φάνηκε φυσιολογικό ένα παιδί 7-8 ετών να οδηγεί μοτοσικλέτα σε χώρο όπου περνούν οχήματα. Ακόμη και ο γιος μου απορούσε πώς του επιτρεπόταν να οδηγεί κάτι τέτοιο», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, επέλεξε να καταγράψει το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, χωρίς ωστόσο να προσεγγίσει το παιδί ή τυχόν συνοδό, καθώς δεν γνώριζε πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν.

Η ίδια σημείωσε ότι δεν αντιλήφθηκε ενήλικα στο σημείο εκείνη τη στιγμή, εκφράζοντας πάντως την ελπίδα πως κάποιο υπεύθυνο πρόσωπο βρισκόταν κοντά στο παιδί και πως δεν κινούνταν μόνο του πριν φτάσει στο σημείο όπου καταγράφηκε το βίντεο.

Σύμφωνα με το υλικό που δόθηκε στο RoadReportCY, η μοτοσικλέτα φαίνεται να έφερε πινακίδες εγγραφής, ωστόσο ο αριθμός δεν διακρίνεται καθαρά.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 στο Αρχηγείο Αστυνομίας Παραλιμνίου. Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί εξέτασαν το βίντεο, ωστόσο της εξήγησαν ότι χωρίς ευδιάκριτες πινακίδες οι δυνατότητες διερεύνησης είναι περιορισμένες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, μέλος της Αστυνομίας ανέφερε ότι από το βίντεο δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ακριβής ηλικία του παιδιού, καθώς αρκετές φορές παιδιά φαίνονται μικρότερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Η γυναίκα, ωστόσο, επέμεινε πως ανεξαρτήτως ηλικίας, πρόκειται για σοβαρό ζήτημα ασφάλειας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Βρέθηκαν δύο τυχεροί και γέμισαν τις τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία
«Έσβησε» 59χρονος πατέρας στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Φωτογραφία
Απίστευτο κι όμως...Κυπριακό: Δε θα πιστέψετε τι…»κρεμόταν» από φορτηγό – «Εν να πέσει πάνω μας» - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Σοκ στο Παραλίμνι: Μικρό παιδί οδηγούσε μοτοσικλέτα μόνο του σε δρόμο με κίνηση
Αδιανόητο έγκλημα: Δολοφόνησε τον 17 μηνών γιο της και τον έβαλε σε καταψύκτη για εβδομάδες
Το Φεστιβάλ Γάλακτος ανακοίνωσε ημερομηνία - Μην το χάσετε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κατακλυσμός Λάρνακας 2026: Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή

 20.05.2026 - 08:38
Επόμενο άρθρο

Βαρύ πένθος για γνωστό ηθοποιό - Πέθανε ο πατέρας του

 20.05.2026 - 08:44
ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από Υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις, η προσέλκυση επενδύσεων, και ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

  •  20.05.2026 - 06:44
Σκληρό ροκ πριν την κάλπη - Το νέο πολιτικό σκηνικό και οι κινήσεις κορυφής

Σκληρό ροκ πριν την κάλπη - Το νέο πολιτικό σκηνικό και οι κινήσεις κορυφής

  •  20.05.2026 - 06:25
Βουλευτικές Εκλογές: Ποιοι θέλουν να μείνουν στα κοινοβουλευτικά έδρανα – Αυτοί επαναδιεκδικούν θέση

Βουλευτικές Εκλογές: Ποιοι θέλουν να μείνουν στα κοινοβουλευτικά έδρανα – Αυτοί επαναδιεκδικούν θέση

  •  20.05.2026 - 06:27
Αννίτα Δημητρίου: Τοξικότητα, likes, λάσπη και χαρακώματα - «Αυτές είναι οι 31 βασικές κατευθύνσεις του ΔΗΣΥ»

Αννίτα Δημητρίου: Τοξικότητα, likes, λάσπη και χαρακώματα - «Αυτές είναι οι 31 βασικές κατευθύνσεις του ΔΗΣΥ»

  •  20.05.2026 - 09:10
Θρίλερ με Annie Alexui και την απόπειρα απαγωγής: Τι αποκαλύπτει ο Φυτιρής για τις καταγγελίες

Θρίλερ με Annie Alexui και την απόπειρα απαγωγής: Τι αποκαλύπτει ο Φυτιρής για τις καταγγελίες

  •  20.05.2026 - 08:32
VIDEO - Σοκ στο Παραλίμνι: Μικρό παιδί οδηγούσε μοτοσικλέτα μόνο του σε δρόμο με κίνηση

VIDEO - Σοκ στο Παραλίμνι: Μικρό παιδί οδηγούσε μοτοσικλέτα μόνο του σε δρόμο με κίνηση

  •  20.05.2026 - 08:40
Ξεσπά η μητέρα του Κυριάκου Όξινου: Ζητά απαντήσεις για τον αερόσακο στο όχημα του δεύτερου γιου της - Νέες καταγγελίες -Δείτε βίντεο

Ξεσπά η μητέρα του Κυριάκου Όξινου: Ζητά απαντήσεις για τον αερόσακο στο όχημα του δεύτερου γιου της - Νέες καταγγελίες -Δείτε βίντεο

  •  20.05.2026 - 09:01
Απίστευτο κι όμως...Κυπριακό: Δε θα πιστέψετε τι…»κρεμόταν» από φορτηγό – «Εν να πέσει πάνω μας» - Δείτε φωτογραφία

Απίστευτο κι όμως...Κυπριακό: Δε θα πιστέψετε τι…»κρεμόταν» από φορτηγό – «Εν να πέσει πάνω μας» - Δείτε φωτογραφία

  •  20.05.2026 - 07:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα