VIDEO - Σοκ στο Παραλίμνι: Μικρό παιδί οδηγούσε μοτοσικλέτα μόνο του σε δρόμο με κίνηση

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 16:17 το απόγευμα της Δευτέρας 18 Μαΐου 2026, σε δρόμο πρόσβασης κοντά στην περιοχή της ACS στο Παραλίμνι. Όπως ανέφερε η γυναίκα, είχε μόλις παραλάβει τον μεσαίο της γιο από το σχολείο και σταμάτησε στην περιοχή για να παραλάβει δέμα.

Κατά τη στάθμευση του οχήματός της, αντιλήφθηκε ένα μικρό παιδί να οδηγεί μοτοσικλέτα σε παράδρομο που συνδέεται με τον κύριο δρόμο, όπου διέρχονται συχνά αυτοκίνητα. Η ίδια εκτίμησε ότι το παιδί ήταν περίπου 7 ή 8 ετών, αν και, σύμφωνα με την Αστυνομία, η ακριβής ηλικία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο από το βίντεο.

Η μητέρα ανέφερε πως ανησύχησε άμεσα, ιδιαίτερα επειδή ο δικός της γιος είναι περίπου στην ίδια ηλικία.

«Δεν μου φάνηκε φυσιολογικό ένα παιδί 7-8 ετών να οδηγεί μοτοσικλέτα σε χώρο όπου περνούν οχήματα. Ακόμη και ο γιος μου απορούσε πώς του επιτρεπόταν να οδηγεί κάτι τέτοιο», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, επέλεξε να καταγράψει το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, χωρίς ωστόσο να προσεγγίσει το παιδί ή τυχόν συνοδό, καθώς δεν γνώριζε πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν.

Η ίδια σημείωσε ότι δεν αντιλήφθηκε ενήλικα στο σημείο εκείνη τη στιγμή, εκφράζοντας πάντως την ελπίδα πως κάποιο υπεύθυνο πρόσωπο βρισκόταν κοντά στο παιδί και πως δεν κινούνταν μόνο του πριν φτάσει στο σημείο όπου καταγράφηκε το βίντεο.

Σύμφωνα με το υλικό που δόθηκε στο RoadReportCY, η μοτοσικλέτα φαίνεται να έφερε πινακίδες εγγραφής, ωστόσο ο αριθμός δεν διακρίνεται καθαρά.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 στο Αρχηγείο Αστυνομίας Παραλιμνίου. Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί εξέτασαν το βίντεο, ωστόσο της εξήγησαν ότι χωρίς ευδιάκριτες πινακίδες οι δυνατότητες διερεύνησης είναι περιορισμένες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, μέλος της Αστυνομίας ανέφερε ότι από το βίντεο δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ακριβής ηλικία του παιδιού, καθώς αρκετές φορές παιδιά φαίνονται μικρότερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Η γυναίκα, ωστόσο, επέμεινε πως ανεξαρτήτως ηλικίας, πρόκειται για σοβαρό ζήτημα ασφάλειας.