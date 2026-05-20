Σκληρό ροκ πριν την κάλπη - Το νέο πολιτικό σκηνικό και οι κινήσεις κορυφής

Η αντίστροφη μέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές δεν αφορά πλέον μόνο τα ποσοστά και τις έδρες που θα καταγράψουν τα κόμματα το βράδυ της Κυριακής. Το πραγματικό διακύβευμα βρίσκεται πολύ βαθύτερα: στη διαμόρφωση των νέων πολιτικών ισορροπιών, στις συμμαχίες που θα οικοδομηθούν μέσα και έξω από τη Βουλή και στο ποιοι θα βγουν ενισχυμένοι, ώστε να διεκδικήσουν ρόλο πρωταγωνιστή στην επόμενη μεγάλη πολιτική αναμέτρηση της χώρας.

Το πολιτικό σκηνικό έχει πλέον μπει ξεκάθαρα σε τροχιά πόλωσης. Από τη μία πλευρά διαμορφώνεται ένας ευρύτερος χώρος της κεντροδεξιάς, με τον ΔΗΣΥ να επιχειρεί να διατηρήσει τον ηγετικό του ρόλο και να ανακτήσει πολιτική κυριαρχία μετά τις αναταράξεις των τελευταίων ετών. Στο ίδιο πεδίο κινούνται και άλλες πολιτικές δυνάμεις που μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να συγκροτήσουν ένα κοινό μέτωπο συνεννόησης σε κρίσιμα ζητήματα της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου.

Απέναντι σε αυτό το σκηνικό, το ΑΚΕΛ επιχειρεί να εδραιωθεί ως ο βασικός εκφραστής της αντιπολίτευσης, επενδύοντας σε μια στρατηγική έντονης πολιτικής και ιδεολογικής σύγκρουσης. Η Εζεκία Παπαϊωάννου επιχειρεί να αναδείξει ένα καθαρό δίλημμα προς τους ψηφοφόρους, παρουσιάζοντας τις εκλογές ως σύγκρουση δύο διαφορετικών πολιτικών και κοινωνικών αντιλήψεων. Στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας του κόμματος βρίσκεται η προσπάθεια να συνδεθεί ο ΔΗΣΥ και γενικότερα η κεντροδεξιά με το ενδεχόμενο συνεργασίας ή πολιτικής συνύπαρξης με το ΕΛΑΜ, κάτι που το ΑΚΕΛ αξιοποιεί ως βασικό στοιχείο της προεκλογικής του στρατηγικής.

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, ιδιαίτερη βαρύτητα απέκτησε η δημόσια παρέμβαση του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ο πρώην υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο οποίος στηρίχθηκε από το ΑΚΕΛ στις εκλογές του 2023 και κατέγραψε σημαντική δυναμική, επέλεξε να επανεμφανιστεί στο πολιτικό προσκήνιο με σαφές μήνυμα πολιτικής συμπόρευσης με την Αριστερά και τις δυνάμεις που τον πλαισίωσαν στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Η τοποθέτησή του, δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή κομματική δήλωση στήριξης. Αντιθέτως, ερμηνεύεται ως πολιτικό μήνυμα με προοπτική και βάθος χρόνου. Η παρουσία του Μαυρογιάννη επαναφέρει στο τραπέζι τη συζήτηση γύρω από τον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης και τις πιθανές πολιτικές διεργασίες που θα ακολουθήσουν μετά τις βουλευτικές εκλογές. Παράλληλα, ενισχύει την εικόνα ότι οι πολιτικές συμμαχίες που δημιουργήθηκαν στις προεδρικές εκλογές όχι μόνο παραμένουν ενεργές, αλλά ενδέχεται να αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες πολιτικές εξελίξεις.

Στο απέναντι στρατόπεδο, η κινητικότητα είναι εξίσου έντονη. Ο Νίκος Αναστασιάδης αποφάσισε να παρέμβει δημόσια στην τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου, στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης προς τη βάση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η παρουσία του στην προεκλογική εκστρατεία του κόμματος στη Λεμεσό είχε ισχυρό πολιτικό συμβολισμό και θεωρήθηκε μια σαφής προσπάθεια επαναφοράς του ιστορικού και παραδοσιακού ακροατηρίου του ΔΗΣΥ σε συνθήκες εκλογικής πίεσης.

Η παρέμβαση Αναστασιάδη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου η ηγεσία του ΔΗΣΥ επιδιώκει να ενισχύσει την εσωτερική συνοχή και να αποτρέψει απώλειες προς άλλους πολιτικούς χώρους. Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχείρησε να υπενθυμίσει το πολιτικό αποτύπωμα της διακυβέρνησης του Συναγερμού, επαναφέροντας στη δημόσια συζήτηση ζητήματα οικονομίας, ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων, αλλά και την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας σε μια περίοδο αβεβαιότητας.

Οι επιθέσεις σε ένα τοξικό κλίμα

Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων αποκτά όλο και πιο σκληρά χαρακτηριστικά. Οι συγκρούσεις στελεχών σε τηλεοπτικά πάνελ, οι αναφορές στην οικονομική κρίση, οι αιχμές για την ακροδεξιά και οι επιθέσεις γύρω από ζητήματα αξιοπιστίας και πολιτικής συνέπειας αποτυπώνουν το κλίμα που κυριαρχεί λίγα εικοσιτετράωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες. Η πολιτική σύγκρουση έχει ξεφύγει από τα στενά όρια μιας κοινοβουλευτικής αναμέτρησης και αποκτά χαρακτηριστικά στρατηγικής μάχης για την κυριαρχία στον χώρο εξουσίας της επόμενης δεκαετίας.

Οι βουλευτικές εκλογές εξελίσσονται έτσι σε σημείο καμπής για ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Το αποτέλεσμα της Κυριακής δεν θα καθορίσει μόνο τη σύνθεση της νέας Βουλής, αλλά και τις νέες γραμμές επιρροής, τις μελλοντικές συνεργασίες και τα πρόσωπα που θα διεκδικήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη ημέρα της κυπριακής πολιτικής σκηνής.