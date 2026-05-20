Βουλευτικές Εκλογές: Ποιοι θέλουν να μείνουν στα κοινοβουλευτικά έδρανα – Αυτοί επαναδιεκδικούν θέση

Περίπου δεκαεννέα βουλευτές μένουν εκτός κούρσας, είτε λόγω ορίου θητειών, είτε επειδή επέλεξαν οι ίδιοι να μην επαναδιεκδικήσουν εκλογή στον νομοθετικό σώμα ενώ, περισσότεροι από τριάντα βουλευτές διεκδικούν επανεκλογή.

Συγκεκριμένα, στον Δημοκρατικό Συναγερμό εννέα υφιστάμενοι βουλευτές συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος. Πρόκειται για την Πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου και τους, Πρόδρομο Αλαμπρίτη, Νίκο Γεωργίου, Δημήτρη Δημητρίου, Γιώργο Κάρουλλα, Σάβια Ορφανίδου, Χαράλαμπο Πάζαρο, Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν και Φωτεινή Τσιρίδου.

Στο ΑΚΕΛ έντεκα νυν βουλευτές συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο. Ο ΓΓ του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου και οι Γιαννάκης Γαβριήλ, Άριστος Δαμιανού, Νίκος Κέττηρος, Γιώργος Κουκουμάς, Γιώργος Λουκαϊδης, Μαρίνα Νικολάου, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Βαλεντίνος Φακοντής και Χρίστος Χριστοφίδης.

Η μέχρι πρότινος βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, κατέρχεται στις εκλογές με το νεοσύστατο κίνημα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη «ΑΛΜΑ».

Στο ΕΛΑΜ και οι τρεις βουλευτές διεκδικούν επανεκλογή, Ο Πρόεδρος του κόμματος Χρίστος Χρίστου, ο Σωτήρης Ιωάννου και ο Λίνος Παπαγιάννης.

Το ΔΗΚΟ μετά την προσχώρηση των Μιχάλη Γιακουμή από τη ΔΗΠΑ και του Ανδρέα Αποστόλου από την ΕΔΕΚ, μετρά επί του παρόντος στην κοινοβουλευτική του ομάδα 11 βουλευτές όπου οι εννέα κατέρχονται υποψήφιοι στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Οι Νικόλας Παπαδόπουλος, Ανδρέας Αποστόλου, Μιχάλης Γιακουμή, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Ζαχαρίας Κουλίας, Πανίκος Λεωνίδου, Χρύσης Παντελίδης, Χρύσανθος Σαββίδης, και Χρίστος Σενέκης διεκδικούν έδρα στη νέα βουλή.

Στην ΔΗΠΑ ο Αλέκος Τρυφωνίδης και ο Γιώργος Πενηνταέξ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα μετά την υπουργοποίηση του Μαρίνου Μουσιούττα, συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος

Στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ο Πρόεδρος του κινήματος Σταύρος Παπαδούρης κατέρχεται ως υποψήφιος στις εκλογές.

Καταληκτικά, η ανεξάρτητη βουλεύτρια Αλεξάνδρα Ατταλίδου, μετά την αποχώρηση της από τους Οικολόγους, κατέρχεται ως υποψήφια με το Βολτ Κύπρου, ενώ ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους εξήγγειλε την υποψηφιότητα του με το νεοσύστατο Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα, του οποίου είναι Πρόεδρος.