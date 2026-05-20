Ο χάρτης των καλπών: Οι αριθμοί, οι ανατροπές και η μάχη του σταυρού ανά Επαρχία

Πέρα όμως από τα πολιτικά συνθήματα, η εκλογική αναμέτρηση κρίνεται στους σκληρούς αριθμούς. Από τη μετακίνηση των εδρών που αλλάζει τις ισορροπίες, μέχρι το ιστορικό ρεκόρ των 753 υποψηφίων, το φετινό πολιτικό σκηνικό παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

​Η δημογραφική διαφοροποίηση οδήγησε σε μια ιστορική ανακατάταξη, καθώς η Λευκωσία χάνει μία έδρα, πέφτοντας στις 19 από τις 20 που διατηρούσε σταθερά το 2016 και το 2021. Κερδισμένη αυτής της μεταβολής είναι η Πάφος, η οποία ενισχύεται και ανεβαίνει στις 5 έδρες, σε σύγκριση με τις 4 που είχε στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Στις υπόλοιπες επαρχίες η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, με τη Λεμεσό να διατηρεί 12 έδρες, την Αμμόχωστο 11, τη Λάρνακα 6 και την Κερύνεια 3 έδρες.

​Η ακτινογραφία της ψήφου ανά εκλογική περιφέρεια

​Η δύναμη του κάθε ψηφοφόρου στο παραβάν μεταφράζεται σε σταυρούς προτίμησης, οι οποίοι εξαρτώνται άμεσα από τον αριθμό των εδρών της κάθε περιφέρειας. Παράλληλα, οι αριθμοί των εγγεγραμμένων εκλογέων παρουσιάζουν μια σταθερή αυξητική τάση σε ολόκληρη την Κύπρο, ανεβάζοντας το συνολικό σώμα στους 568.587 ψηφοφόρους, έναντι 557.836 το 2021 και 543.186 το 2016. Στο γενικό σύνολο περιλαμβάνονται φέτος και 859 Τουρκοκύπριοι κάτοχοι ταυτότητας της Δημοκρατίας με διαμονή στις ελεύθερες περιοχές, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν επιπλέον 595 εγκλωβισμένοι.

​Λευκωσία

​Η πρωτεύουσα παραμένει η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια με 198.553 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, σημειώνοντας μικρή άνοδο από τους 196.194 του 2021, όταν τελικά είχαν προσέλθει στις κάλπες 125.183 άτομα. Στην κάλπη της Λευκωσίας οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να σημειώσουν μέχρι και 5 σταυρούς προτίμησης. Η μάχη για μια θέση στα έδρανα γίνεται ακόμα πιο σκληρή, καθώς οι υποψήφιοι αυξήθηκαν στους 261 (από 18 κομματικούς συνδυασμούς και 4 ανεξάρτητους), τη στιγμή που το 2021 ήταν 244 και το 2016 μόλις 180.

​Λεμεσός

​Στη Λεμεσό οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι αγγίζουν τους 116.924, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τους 115.001 του 2021 (όπου ψήφισαν 74.518) και τους 111.809 του 2016. Κάθε Λεμεσιανός εκλογέας δικαιούται να βάλει μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης. Το ενδιαφέρον για την εκλογή είναι τεράστιο, με τις υποψηφιότητες να φτάνουν τις 167 από 17 κομματικούς συνδυασμούς και 3 ανεξάρτητους, καταγράφοντας κατακόρυφη άνοδο από τους 141 υποψηφίους του 2021 και τους 106 του 2016.

​Αμμόχωστος

​Η εκλογική περιφέρεια της Αμμοχώστου αριθμεί φέτος 116.392 ψηφοφόρους (στους οποίους προστίθενται και 260 εγκλωβισμένοι), παρουσιάζοντας σταθερή άνοδο από τις προηγούμενες αναμετρήσεις του 2021 (114.394 εγγεγραμμένοι, 77.132 ψήφισαν) και του 2016 (111.081 εγγεγραμμένοι). Οι ψηφοφόροι της επαρχίας μπορούν να επιλέξουν μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης. Οι διεκδικητές των εδρών ανέρχονται στους 141 από 18 κομματικούς συνδυασμούς, αριθμός αυξημένος από τους 128 του 2021 και τους 89 του 2016.

​Λάρνακα

​Με 60.489 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, η Λάρνακα καταγράφει αύξηση συγκριτικά με τους 58.330 του 2021 (ψήφισαν 38.923) και τους 56.027 του 2016. Στο ψηφοδέλτιο της Λάρνακας το όριο των σταυρών προτίμησης είναι μέχρι 2. Η επαρχία παρουσιάζει φέτος 76 υποψηφιότητες από 16 κομματικούς συνδυασμούς, σημειώνοντας άνοδο από τους 68 υποψηφίους του 2021 και τους 51 του 2016.

​Πάφος

​Η Πάφος αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της κερδισμένης της έδρας. Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ανέρχονται σε 47.384, αριθμός πανομοιότυπος με το 2021 (όπου είχαν ψηφίσει 32.873), αλλά σημαντικά αυξημένος από τους 42.428 του 2016. Οι Παφίτες εκλογείς μπορούν να σημειώσουν μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης. Η προοπτική της επιπλέον έδρας φαίνεται πως άνοιξε την όρεξη σε πολλούς, αφού οι υποψήφιοι εκτοξεύθηκαν στους 67 (16 κομματικοί συνδυασμοί και 2 ανεξάρτητοι), έναντι 45 το 2021 και 39 το 2016.

​Κερύνεια

​Η μικρότερη εκλογική περιφέρεια διαθέτει 28.845 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους (συν 335 εγκλωβισμένους), σημειώνοντας οριακή σταθερότητα σε σχέση με το 2021 (28.867 εγγεγραμμένοι, 17.979 ψήφισαν) και το 2016 (28.649 εγγεγραμμένοι). Στην Κερύνεια οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα για μόλις 1 σταυρό προτίμησης. Παρά το γεγονός ότι οι έδρες είναι μόνο 3, οι υποψηφιότητες αυξήθηκαν αισθητά φτάνοντας τις 41 από 17 κομματικούς συνδυασμούς, όταν το 2021 ήταν 33 και το 2016 ήταν 29.

​Τα δεδομένα της κάλπης με μια ματιά

​O παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει τα βασικά στοιχεία των φετινών εκλογών σε σχέση με τη δύναμη της ψήφου:

Εκλογική Περιφέρεια Εγγεγραμμένοι Ψηφοφόροι (2026) Μέγιστοι Σταυροί Προτίμησης Έδρες 2026 (Έδρες 2021 / 2016) Σύνολο Υποψηφίων (2026) Λευκωσία 198.553 5 19 (20 / 20) 261 Λεμεσός 116.924 3 12 (12 / 12) 167 Αμμόχωστος 116.392 3 11 (11 / 11) 141 Λάρνακα 60.489 2 6 (6 / 6) 76 Πάφος 47.384 2 5 (4 / 4) 67 Κερύνεια 28.845 1 3 (3 / 3) 41 ΣΥΝΟΛΟ 568.587 - 56 (56 / 56) 753

Η κατανομή των βουλευτικών εδρών γίνεται βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων εκλογέων της κάθε περιφέρειας. Η μαζική συμμετοχή ή η αποχή την Κυριακή θα καθορίσει το μέτρο της πρώτης κατανομής και θα αναδείξει τους 56 που θα καθίσουν στα βουλευτικά έδρανα για την επόμενη πενταετία.