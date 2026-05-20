Φον ντερ Λάιεν – Ερντογάν: Το Κυπριακό ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν

Σε ανάρτησή της στο Χ, η κ. φον ντερ Λάιεν επεσήμανε πως συζήτησαν και για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό και πως "η ΕΕ είναι έτοιμη να στηρίξει την υπό τα Ηνωμένα Έθνη διαδικασία σε όλα τα στάδια". Πρόσθεσε πως "υπογραμμίσαμε τη σημασία των σχέσεων ΕΕ - Τουρκίας".

Η κ. φον ντερ Λάιεν σημείωσε πως είχε μια «πολύ καλή συνομιλία» με τον κ. Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία «βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή».

Σύμφωνα με την κ. φον ντερ Λάιεν, τα συμφέροντα ΕΕ - Τουρκίας «συγκλίνουν: να παραμείνουν ανοιχτές οι εμπορικές οδοί, να συνεχίσει η ροή ενέργειας και να διατηρηθούν σταθερές οι αλυσίδες εφοδιασμού». Η Πρόεδρος της Επιτροπής πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί η στενή συνεργασία πάνω σε αυτές τις προτεραιότητες.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για τη στήριξη της αποκλιμάκωσης και μια διπλωματικής λύση στη σύγκρουση με το Ιράν», σημείωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η τηλεφωνική συνομιλία διεξήχθη έπειτα από αίτημα του Προέδρου Ερντογάν. Όσον αφορά την ατζέντα, τα θέματα περιλάμβαναν αποκλειστικά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το Κυπριακό και τη σημασία της επίτευξης συμφωνίας για λύση καθώς και τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ