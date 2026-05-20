Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΦον ντερ Λάιεν – Ερντογάν: Το Κυπριακό ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φον ντερ Λάιεν – Ερντογάν: Το Κυπριακό ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν

 20.05.2026 - 06:46
Φον ντερ Λάιεν – Ερντογάν: Το Κυπριακό ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν

Το Κυπριακό ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν την Τρίτη σε τηλεφωνική τους επικοινωνία η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η κ. φον ντερ Λάιεν επεσήμανε πως συζήτησαν και για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό και πως "η ΕΕ είναι έτοιμη να στηρίξει την υπό τα Ηνωμένα Έθνη διαδικασία σε όλα τα στάδια". Πρόσθεσε πως "υπογραμμίσαμε τη σημασία των σχέσεων ΕΕ - Τουρκίας".

Η κ. φον ντερ Λάιεν σημείωσε πως είχε μια «πολύ καλή συνομιλία» με τον κ. Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία «βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή».

Σύμφωνα με την κ. φον ντερ Λάιεν, τα συμφέροντα ΕΕ - Τουρκίας «συγκλίνουν: να παραμείνουν ανοιχτές οι εμπορικές οδοί, να συνεχίσει η ροή ενέργειας και να διατηρηθούν σταθερές οι αλυσίδες εφοδιασμού». Η Πρόεδρος της Επιτροπής πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί η στενή συνεργασία πάνω σε αυτές τις προτεραιότητες.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για τη στήριξη της αποκλιμάκωσης και μια διπλωματικής λύση στη σύγκρουση με το Ιράν», σημείωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η τηλεφωνική συνομιλία διεξήχθη έπειτα από αίτημα του Προέδρου Ερντογάν. Όσον αφορά την ατζέντα, τα θέματα περιλάμβαναν αποκλειστικά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το Κυπριακό και τη σημασία της επίτευξης συμφωνίας για λύση καθώς και τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα στοιχεία που στριμώχνουν τον Τζόναθαν Άντικ της Mango για τον θάνατο του πατέρα του: Το χαμένο κινητό, το στρογγυλό σημάδι και η αλλαγή διαθήκης
Μπαράζ συλλήψεων: Καταγγελίες σε υποστατικά, οδηγοί θετικοί σε νάρκοτεστ και παράνομοι στην Κύπρο στη «λίστα» της Αστυνομίας
Ο χάρτης των καλπών: Οι αριθμοί, οι ανατροπές και η μάχη του σταυρού ανά Επαρχία
Βουλευτικές Εκλογές: Ποιοι θέλουν να μείνουν στα κοινοβουλευτικά έδρανα – Αυτοί επαναδιεκδικούν θέση
Βουλευτικές εκλογές 2026: Πού ψηφίζετε, τι χρειάζεστε και πώς μπαίνει σωστά ο σταυρός - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

 20.05.2026 - 06:44
Επόμενο άρθρο

Έκαναν «ντου» σε υπνοδωμάτιο - Εντόπισαν από πιστόλι μέχρι έκσταση και αναβολικά – Χειροπέδες σε 22χρονο

 20.05.2026 - 06:54
ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από Υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις, η προσέλκυση επενδύσεων, και ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

  •  20.05.2026 - 06:44
Σκληρό ροκ πριν την κάλπη - Το νέο πολιτικό σκηνικό και οι κινήσεις κορυφής

Σκληρό ροκ πριν την κάλπη - Το νέο πολιτικό σκηνικό και οι κινήσεις κορυφής

  •  20.05.2026 - 06:25
Βουλευτικές Εκλογές: Ποιοι θέλουν να μείνουν στα κοινοβουλευτικά έδρανα – Αυτοί επαναδιεκδικούν θέση

Βουλευτικές Εκλογές: Ποιοι θέλουν να μείνουν στα κοινοβουλευτικά έδρανα – Αυτοί επαναδιεκδικούν θέση

  •  20.05.2026 - 06:27
Φον ντερ Λάιεν – Ερντογάν: Το Κυπριακό ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν

Φον ντερ Λάιεν – Ερντογάν: Το Κυπριακό ανάμεσα στα θέματα που συζήτησαν

  •  20.05.2026 - 06:46
Μπαράζ συλλήψεων: Καταγγελίες σε υποστατικά, οδηγοί θετικοί σε νάρκοτεστ και παράνομοι στην Κύπρο στη «λίστα» της Αστυνομίας

Μπαράζ συλλήψεων: Καταγγελίες σε υποστατικά, οδηγοί θετικοί σε νάρκοτεστ και παράνομοι στην Κύπρο στη «λίστα» της Αστυνομίας

  •  20.05.2026 - 06:33
Ο μπαμπούλας του λαϊκισμού

Ο μπαμπούλας του λαϊκισμού

  •  19.05.2026 - 20:43
Ο χάρτης των καλπών: Οι αριθμοί, οι ανατροπές και η μάχη του σταυρού ανά Επαρχία

Ο χάρτης των καλπών: Οι αριθμοί, οι ανατροπές και η μάχη του σταυρού ανά Επαρχία

  •  20.05.2026 - 06:29
Τα στοιχεία που στριμώχνουν τον Τζόναθαν Άντικ της Mango για τον θάνατο του πατέρα του: Το χαμένο κινητό, το στρογγυλό σημάδι και η αλλαγή διαθήκης

Τα στοιχεία που στριμώχνουν τον Τζόναθαν Άντικ της Mango για τον θάνατο του πατέρα του: Το χαμένο κινητό, το στρογγυλό σημάδι και η αλλαγή διαθήκης

  •  20.05.2026 - 06:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα