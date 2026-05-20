Βουλευτικές εκλογές 2026: Πού ψηφίζετε, τι χρειάζεστε και πώς μπαίνει σωστά ο σταυρός - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ο «Οδηγός Ψηφοφόρου» συγκεντρώνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για την ημέρα των εκλογών, τις ώρες λειτουργίας των εκλογικών κέντρων, τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά και τι ισχύει για όσους βρίσκονται εκτός Κύπρου.

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου

Δικαίωμα ψήφου στις Βουλευτικές Εκλογές έχουν όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την ημέρα των εκλογών και έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την υποβολή αίτησης εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο.

Με βάση την εκλογική νομοθεσία, κάθε πρόσωπο που αποκτά εκλογικά προσόντα οφείλει να υποβάλει αίτηση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο και να αποκτήσει εκλογικό βιβλιάριο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία απόκτησης των προσόντων αυτών.

Ποιες είναι οι ώρες ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία διεξάγεται άμεσα και μυστικά και ξεκινά στις 7:00 το πρωί.

Η διαδικασία διακόπτεται στις 12:00 το μεσημέρι για μία ώρα και επαναρχίζει στη 1:00 μ.μ., συνεχίζοντας μέχρι τις 6:00 το απόγευμα.

Σε περίπτωση αυξημένης προσέλευσης, ο/η προεδρεύων/ουσα υπάλληλος μπορεί να παρατείνει τη διαδικασία ακόμη και μέχρι τα μεσάνυχτα, εφόσον υπάρχουν ψηφοφόροι που περιμένουν να ψηφίσουν έξω από το εκλογικό κέντρο.

Τι χρειάζεται ο ψηφοφόρος για να ψηφίσει

Για να μπορέσει ένας πολίτης να ψηφίσει, πρέπει:

-Να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του συγκεκριμένου εκλογικού κέντρου.

-Να παρουσιάσει είτε το εκλογικό βιβλιάριο είτε το δελτίο ταυτότητάς του.

-Χωρίς ταυτότητα ή εκλογικό βιβλιάριο δεν επιτρέπεται η ψηφοφορία, ακόμη κι αν το όνομα του ψηφοφόρου βρίσκεται στον εκλογικό κατάλογο.

-Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του εκλογικού βιβλιαρίου, μπορεί να εκδοθεί αντικατάσταση μέσω αίτησης στον οικείο Έπαρχο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα των εκλογών.

Σημειώνεται ότι την ημέρα των εκλογών δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή ή προσθήκη στον εκλογικό κατάλογο.

Πώς γίνεται η διαδικασία μέσα στο εκλογικό κέντρο

Με την είσοδό του στο εκλογικό κέντρο, ο ψηφοφόρος ταυτοποιείται από τους αρμόδιους λειτουργούς και παραλαμβάνει το ψηφοδέλτιό του.

Στη συνέχεια μεταβαίνει στον ειδικό θάλαμο ψηφοφορίας ώστε να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα με μυστικότητα και χωρίς παρεμβάσεις.

Αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία, διπλώνει το ψηφοδέλτιο και το ρίχνει ο ίδιος στην κάλπη.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ψηφοφόροι στο ψηφοδέλτιο

Οι εκλογείς καλούνται να ελέγχουν ότι το ψηφοδέλτιο:

-αντιστοιχεί στη σωστή εκλογική περιφέρεια,

-φέρει την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας,

-δεν έχει φθορές ή αλλοιώσεις.

-Ψηφοδέλτιο χωρίς επίσημη σφραγίδα θεωρείται άκυρο και δεν προσμετράται στην καταμέτρηση.

Τα ψηφοδέλτια έχουν διαφορετικά χρώματα ανά εκλογική περιφέρεια, ώστε να αποφεύγεται σύγχυση κατά τη διαδικασία.

Πώς ψηφίζει ο εκλογέας

Ο ψηφοφόρος επιλέγει:

είτε έναν κομματικό συνδυασμό,

είτε έναν ανεξάρτητο μεμονωμένο υποψήφιο.

Η επιλογή γίνεται σημειώνοντας το σύμβολο «Χ», «+» ή «√» στο ειδικό τετράγωνο κάτω από τον συνδυασμό ή τον υποψήφιο της επιλογής του.

Δεν επιτρέπεται η επιλογή υποψηφίων από διαφορετικούς συνδυασμούς.

Τι ισχύει με τους σταυρούς προτίμησης

-Εκτός από την επιλογή κόμματος, ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει και σταυρούς προτίμησης σε συγκεκριμένους υποψηφίους του ίδιου συνδυασμού.

-Οι σταυροί σημειώνονται στα μικρά τετραγωνάκια δίπλα από τα ονόματα των υποψηφίων.

-Ο αριθμός των σταυρών που δικαιούται κάθε εκλογέας εξαρτάται από τις έδρες της εκλογικής περιφέρειας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, επιτρέπεται ένας σταυρός προτίμησης για κάθε τέσσερις βουλευτικές έδρες και ένας επιπλέον όταν προκύπτει υπόλοιπο.

-Αν ο ψηφοφόρος βάλει περισσότερους σταυρούς από όσους επιτρέπονται, τότε οι σταυροί ακυρώνονται, ωστόσο το ψηφοδέλτιο εξακολουθεί να μετρά υπέρ του συνδυασμού που επιλέχθηκε.

-Οι αρχηγοί κομμάτων ή επικεφαλής συνδυασμών δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης.

Πότε ένα ψηφοδέλτιο μπορεί να θεωρηθεί άκυρο

Άκυρο μπορεί να θεωρηθεί ένα ψηφοδέλτιο όταν:

δεν φέρει επίσημη σφραγίδα,

περιλαμβάνει σημάδια, λέξεις ή σύμβολα πέραν των επιτρεπόμενων,

αλλοιωθεί ή σκιστεί σε ουσιώδες μέρος,

αποκαλύπτει την ταυτότητα του ψηφοφόρου.

Για τον λόγο αυτό οι εκλογείς καλούνται να χρησιμοποιούν μόνο τα επιτρεπόμενα σύμβολα («Χ», «+», «√») και να αποφεύγουν οποιαδήποτε άλλη σημείωση.

Τι ισχύει για άτομα με αναπηρία

Πρόσωπα με οπτική αναπηρία ή άλλη φυσική ανικανότητα μπορούν να ψηφίσουν είτε μόνα τους είτε με βοήθεια.

Εφόσον χρειάζονται υποστήριξη, μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από τον/την προεδρεύοντα/ουσα υπάλληλο, στην παρουσία βοηθού του εκλογικού κέντρου ή προσώπου της εμπιστοσύνης τους.

Οι αρμόδιοι λειτουργοί μπορούν να εξηγήσουν τη διαδικασία, χωρίς όμως να επηρεάζουν την επιλογή του ψηφοφόρου.

Τι ισχύει για εγκλωβισμένους ψηφοφόρους

Οι εγκλωβισμένοι πολίτες στις κατεχόμενες περιοχές της Καρπασίας και της Κερύνειας μπορούν να ψηφίσουν σε εκλογικά κέντρα που λειτουργούν στις ελεύθερες περιοχές.

Για τη διαδικασία απαιτείται πολιτική ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας που φέρει φωτογραφία.

Πώς ψηφίζουν οι Κύπριοι του εξωτερικού

Οι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στις Βουλευτικές Εκλογές, μέσω ειδικών εκλογικών κέντρων που λειτουργούν σε άλλες χώρες.

Για να μπορέσει κάποιος να ψηφίσει στο εξωτερικό, πρέπει:

-να είναι εγγεγραμμένος στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας,

-να υποβάλει ειδική δήλωση εκλογέα για ψηφοφορία στο εξωτερικό,

-να επιλέξει το εκλογικό κέντρο στο οποίο επιθυμεί να ψηφίσει.

Η υποβολή αιτήσεων μπορούσε να γίνει:

ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Εσωτερικών,

σε πρεσβείες και προξενεία,

στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη,

ή στα γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων.

Η προθεσμία για εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού για τις εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 έληξε επίσης στις 2 Απριλίου 2026.

Σε ποιες πόλεις θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα εξωτερικού

Εκλογικά κέντρα αναμένεται να λειτουργήσουν σε μεγάλες πόλεις όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός Κυπρίων ψηφοφόρων, όπως:

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Λονδίνο

Μάντσεστερ

Βρυξέλλες

Η λειτουργία εκλογικού κέντρου εξαρτάται από τον αριθμό των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ανά πόλη, ο οποίος συνήθως πρέπει να ξεπερνά τους 50.

Η ψηφοφορία στο εξωτερικό γίνεται αυτοπροσώπως και όχι μέσω επιστολικής ψήφου.

Η μυστικότητα της ψήφου

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται υπό αυστηρά μέτρα προστασίας της μυστικότητας της ψήφου.

Οι ειδικοί θάλαμοι ψηφοφορίας είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να δει την επιλογή του εκλογέα, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση από αντιπροσώπους κομμάτων ή άλλα πρόσωπα.

Ο ίδιος ο ψηφοφόρος ρίχνει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη, διασφαλίζοντας έτσι το απόρρητο της επιλογής του.