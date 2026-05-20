ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου

 20.05.2026 - 08:54
Οι εξελίξεις με το φυσικό αέριο και το κοίτασμα «Κρόνος», οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές και οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις προεκλογιές δαπάνες, τα όσα αναφέρθηκαν χθες κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση του θανάτου του 14χρονου Στυλιάνου, η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία, οι αντιδράσεις για την επένδυση στην Τρόζενα και η ποσόστωση του αιγοπρόβειου γάλακτος στο χαλλούμι ΠΟΠ, είναι ανάμεσα στα θέματα που προβάλλονται σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα της, με τίτλο «Διαφημίζει τη συμφωνία που ήθελαν να αλλάξουν» αναφέρεται στην έλευση φυσικού αερίου το 2028, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση έως πριν 1-2  μήνες ζητούσε επαδιαπραγμάτευση όρων από τις ΕΝΙ και το TOTAL, λόγω ανησυχίας για το ενδεχόμενο οριακών κερδών. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, "επενδύει σε αφήγημα σταθερότητας, θεσμικής σοβαρότητας και ευρωπαϊκού προσανατολισμού". Αλλού γράφει ότι στην υπόθεση αυτοχειρίας του Στυλιανού, οι ανακριτές είχαν εισηγηθεί και τη δίωξη Αρναούτη.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του, με τίτλο «Στο στόχαστρο οι υποψήφιοι βουλευτές», γράφει ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία παρακολουθεί και συλλέγει στοιχεία για τις προεκλογικές δαπάνες. Σε άλλο θέμα γράφει ότι θα γίνει με χαμηλό οικονομικό όφελος η εξόρυξη φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος». Αλλού γράφει για την κατάληψη όλων των σκαφών του στολίσκου προς τη Γάζα από το Ισραήλ και την κράτηση δεκάδων ακτιβιστών.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα του, με τίτλο «Είχε ανακριθεί ο Αρναούτης», γράφει ότι οι ανακριτές είχαν εισηγηθεί τη δίωξή του Θεμιστού Αρναούτη στην υπόθεση θανάτου 15χρονου Στυλιανού το 2019. Σε άλλο θέμα γράφει ότι είναι υπέρ της επένδυσης στην Τρόζενα οι κάτοικοι της περιοχής. Αλλού γράφει για το κοίτασμα «Κρόνος», σημειώνοντας ότι η εταιρεία ΕΝΙ καλείται να πάρει την τελική επενδυτική απόφαση.

Η «Χαραυγή» στο κύριό της θέμα, με τίτλο «Διευρύνεται η στήριξη προς το ΑΚΕΛ για τις Βουλευτικές», σημειώνει ότι μετά τον Μαυρογιάννη συστρατεύονται η Πόπη Αβραάμ, ο Ευθύμιος Φλουρέντζου και ο Δημήτρης Ηλιάδης με το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία στις βουλευτικές εκλογές. Σε άλλο θέμα γράφει πως κινδυνεύει να χαθεί το χαλλούμι ΠΟΠ σημειώνοντας  ότι η μείωση της ποσόστωσης αιγοπρόβειου γάλακτος είναι σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Αλλού γράφει για νέα πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ για τήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων στον τουρισμό.

Η αγγλόφωνη εφημερίδα «Cyprus Mail», στο κύριο θέμα της με τίτλο «'Στόχος η πρώτη πώληση κυπριακού φυσικού αερίου το 2028'», γράφει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο ανάπτυξης του κοιτάσματος «Κρόνος», με στόχο την εξαγωγή φυσικού αερίου μέσω Αιγύπτου το 2028. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στο πλοίο του στολίσκου για τη Γάζα που κατέπλευσε στην Πάφο μετά τις αναχαιτίσεις από τις ισραηλινές αρχές και τα τεχνικά προβλήματα που αντιμτώπισε. Αλλού προβάλλεται άσκηση πυρόσβεσης κοντά στο χωριό Καπέδες της επαρχίας Λευκωσίας, με τη συμμετοχή διαφόρων κρατικών υπηρεσιών.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Οικονομική Καθημερινή» στο κύριο της θέμα, με τίτλο «Επενδυτική εξωστρέφεια για το ταμείο», γράφει  ότι τα πλεονάσματα των εισφορών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα επενδύονται σε μετοχές και ομόλογα του εξωτερικού. Αλλού, γράφει πως η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάνει σκέψεις για νέο απεσταλμένο της ΕΕ για το Κυπριακό. Σε άλλο θέμα, γράφει πως η επίσκεψη του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Ινδία συμπίπτει με τα εγκαίνια του γραφείου αντιπροσωπείας (Rep-office) της Eurobank στη Μουμπάι.

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από Υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις, η προσέλκυση επενδύσεων, και ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

