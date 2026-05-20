Ξεσπά η μητέρα του Κυριάκου Όξινου: Ζητά απαντήσεις για τον αερόσακο στο όχημα του δεύτερου γιου της - Νέες καταγγελίες -Δείτε βίντεο

Όπως ανέφερε, από τον περασμένο Νοέμβριο έχουν ληφθεί νέες καταθέσεις από την ίδια, τον πατέρα του Κυριάκου, τους γονείς της Στυλιανής αλλά και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση.

«Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι οι έρευνες συνεχίζονται και λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ενδεχομένως να φέρουν ποινικές ευθύνες», δήλωσε, σημειώνοντας ότι το ανακριτικό έργο παραμένει σε εξέλιξη.

Η κ. Λούη εξήγησε πως το ΤΑΕ Αρχηγείου διερευνά τις πιθανές ποινικές ευθύνες, ενώ οι πειθαρχικές εξετάζονται από άλλη αρμόδια υπηρεσία, μετά την παράδοση του πορίσματος Χριστοδούλου στη Νομική Υπηρεσία.

Παρά τη χρονική καθυστέρηση, οι οικογένειες των θυμάτων, όπως είπε, δεν ασκούν πίεση στις Αρχές, καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη υπόθεση με μεγάλο όγκο εγγράφων και στοιχείων προς εξέταση.

«Το μόνο που ζητώ, έντονα και απελπισμένα, είναι η Αστυνομία και η Νομική Υπηρεσία να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να υπάρξει σωστό αποτέλεσμα. Οι ευθύνες υπάρχουν και πρέπει να αποδοθούν», τόνισε.

Αναφορά έκανε και στις πρόσφατες προειδοποιήσεις του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για άλλους προβληματικούς αερόσακους κινεζικής προέλευσης, οι οποίοι συνδέονται με περίπου δέκα θανάτους στο εξωτερικό.

Η ίδια αποκάλυψε ότι ανησύχησε ιδιαίτερα, καθώς και το όχημα του δεύτερου γιου της είχε υποστεί αντικατάσταση αερόσακου μετά την τραγωδία με τον Κυριάκο.

Όπως ανέφερε, απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα ζητώντας να ενημερωθεί για τη μάρκα και το μοντέλο του αερόσακου που τοποθετήθηκε στο όχημα, ωστόσο η απάντηση που έλαβε από την αντιπροσωπεία την άφησε έκπληκτη.

«Μου είπαν ότι δεν γνωρίζουν ποιος αερόσακος τοποθετήθηκε, ότι δεν υπάρχουν αρχεία ή ιστορικό και ότι πρέπει να αποταθώ στην κατασκευάστρια εταιρεία», είπε χαρακτηριστικά.

Η κ. Λούη υπογράμμισε ότι το αυτοκίνητο επισκευάστηκε στο συνεργείο της αντιπροσωπείας και όχι στην ίδια την κατασκευάστρια εταιρεία, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για την έλλειψη ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ίδια, χρειάστηκε να απευθυνθεί ακόμη και στην Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής προκειμένου να υπάρξει κινητοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Μου απάντησαν τελικά πριν από περίπου 15 ημέρες, όμως ακόμη δεν μπορούν να μου πουν με ποιους άλλους αερόσακους είναι εφοδιασμένο το όχημα του παιδιού μου», κατήγγειλε.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρά ερωτήματα τόσο για την ασφάλεια των οχημάτων όσο και για τη διαχείριση των ανακλήσεων από εταιρείες και αρμόδιες υπηρεσίες, με τις οικογένειες των θυμάτων να ζητούν πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.

