Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗ ψηφοφορία στη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης της Μολδαβίας μετά μετά τον σάλο για τη βαθμολογία στη Ρουμανία
ΔΙΕΘΝΗ

Η ψηφοφορία στη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης της Μολδαβίας μετά μετά τον σάλο για τη βαθμολογία στη Ρουμανία

 20.05.2026 - 12:01
Η ψηφοφορία στη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης της Μολδαβίας μετά μετά τον σάλο για τη βαθμολογία στη Ρουμανία

Η παραίτηση του επικεφαλής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Μολδαβίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε γύρω από τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής της χώρας στον τελικό της Eurovision και ειδικότερα για τη χαμηλή βαθμολογία προς τη Ρουμανία, με φόντο τη συζήτηση για τη λεγόμενη «γειτονική ψήφο» μεταξύ χωρών με στενούς πολιτισμικούς και ιστορικούς δεσμούς.

Η Ρουμανία συμμετείχε στον μουσικό διαγωνισμό με την Αλεξάντρα Καπιτανέσκου με το τραγούδι «Choke Me», μια συμμετοχή που κατέκτησε την τρίτη θέση, ενισχυμένη κυρίως από την ψήφο του κοινού.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Μολδαβίας, Βλαντ Τσουρτσάν (Vlad Țurcan), η απόφαση της επιτροπής να δώσει μόλις τρεις βαθμούς στη Ρουμανία δεν έλαβε υπόψη τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, κάνοντας λόγο για «σοβαρό» ζήτημα. «Η στάση μας απέναντι στην Ουκρανία δεν είναι μηδέν βαθμοί και τα συναισθήματά μας προς τη Ρουμανία δεν μπορεί παρά να είναι αγάπης. Έχουμε αποστασιοποιηθεί από την ψήφο της επιτροπής, αλλά αυτό παραμένει δική μου ευθύνη, ως επικεφαλής αυτού του θεσμού», είπε ο ίδιος.

Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, η ίδια επιτροπή δεν έδωσε βαθμούς στην Ουκρανία, ενώ αντίθετα έδωσε 12 βαθμούς στην Πολωνία και 10 στο Ισραήλ, την ώρα που το κοινό της Μολδαβίας έδωσε 12 βαθμούς στη Ρουμανία και 10 στην Ουκρανία, καταγράφοντας διαφορετική εικόνα από αυτή των κριτών.

Μετά τις αντιδράσεις που ξέσπασαν στα social media, αλλά και τις τοποθετήσεις πολιτικών και στελεχών των μέσων ενημέρωσης στη χώρα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι βαθμολογίες στον διαγωνισμό και στον ρόλο της «γειτονικής ψήφου», ένα φαινόμενο που έχει απασχολήσει κατά καιρούς και ακαδημαϊκές μελέτες.

Δείτε εδώ την εμφάνιση της Ρουμανίας

Παράλληλα, η παρουσιάστρια που ανακοίνωσε ζωντανά τα αποτελέσματα ανέφερε σε βίντεο ότι σκέφτηκε να αρνηθεί να τα διαβάσει, ενώ πρώην υπουργός Άμυνας της Μολδαβίας, Ανατόλ Σαλάρου υποστήριξε ότι μόνο η ψήφος του κοινού, ως «ψήφος μεταξύ αδερφών», έχει πραγματική βαρύτητα.

Η πρόεδρος της χώρας, Μάγια Σάντου επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να πληγούν οι σχέσεις Μολδαβίας και Ρουμανίας, επισημαίνοντας ότι η ψήφος του κοινού υπέρ της Ρουμανίας αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας.

Ο μεγάλος τελικό της Eurovision πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου κα η τελική κατάταξη έχει ως εξής:

1. Βουλγαρία – 516
2. Ισραήλ – 343

3. Ρουμανία – 296
4. Αυστραλία – 287
5. Ιταλία – 281
6. Φινλανδία – 279
7. Δανία – 243
8. Μολδαβία – 226
9. Ουκρανία – 221
10. Ελλάδα – 220
11. Γαλλία – 158
12. Πολωνία – 150
13. Αλβανία – 145
14. Νορβηγία – 134
15. Κροατία – 124
16. Τσεχία – 113
17. Σερβία – 90
18. Μάλτα – 89
19. Κύπρος – 75
20. Σουηδία – 51
21. Βέλγιο – 36
22. Λιθουανία – 22
23. Γερμανία – 12
24. Αυστρία – 6
25. Ηνωμένο Βασίλειο -1

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο - Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο
«Έσβησε» 59χρονος πατέρας στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Φωτογραφία
Απίστευτο κι όμως...Κυπριακό: Δε θα πιστέψετε τι…»κρεμόταν» από φορτηγό – «Εν να πέσει πάνω μας» - Δείτε φωτογραφία
VIDEO - Σοκ στο Παραλίμνι: Μικρό παιδί οδηγούσε μοτοσικλέτα μόνο του σε δρόμο με κίνηση
Αδιανόητο έγκλημα: Δολοφόνησε τον 17 μηνών γιο της και τον έβαλε σε καταψύκτη για εβδομάδες
Τζόκερ: Βρέθηκαν δύο τυχεροί και γέμισαν τις τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και πού παίχτηκαν τα δελτία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υποβρύχιος τρόμος: Οι δύτες στην τραγωδία στις Μαλδίβες «παρασύρθηκαν μέσα στη σπηλιά και δεν κατάφεραν να βγουν πριν τους τελειώσει το οξυγόνο»

 20.05.2026 - 11:56
ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από Υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις, η προσέλκυση επενδύσεων, και ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

  •  20.05.2026 - 06:44
Ενοχλημένος ο Φυτιρής με ηγεσία της Αστυνομίας από την αλλαγή ωραρίου μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος

Ενοχλημένος ο Φυτιρής με ηγεσία της Αστυνομίας από την αλλαγή ωραρίου μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος

  •  20.05.2026 - 11:53
Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη

Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη

  •  20.05.2026 - 11:12
ΕΛΑΜ: Από πολιτικός κομήτης σε δύναμη επιρροής και η κανονικοποίηση του, στην κυπριακή πολιτική

ΕΛΑΜ: Από πολιτικός κομήτης σε δύναμη επιρροής και η κανονικοποίηση του, στην κυπριακή πολιτική

  •  20.05.2026 - 11:34
Βουλευτικές Εκλογές από ιδρύσεως της ΚΔ: Ποιος είναι ο «μακροβιότερος» Βουλευτής με θητεία 45 χρόνων - Η α ύξηση αποχής και η υποεκπροσώπηση γυναικών

Βουλευτικές Εκλογές από ιδρύσεως της ΚΔ: Ποιος είναι ο «μακροβιότερος» Βουλευτής με θητεία 45 χρόνων - Η α ύξηση αποχής και η υποεκπροσώπηση γυναικών

  •  20.05.2026 - 11:18
VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο - Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο - Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

  •  20.05.2026 - 11:37
Ξεσπά η μητέρα του Κυριάκου Όξινου: Ζητά απαντήσεις για τον αερόσακο στο όχημα του δεύτερου γιου της - Νέες καταγγελίες -Δείτε βίντεο

Ξεσπά η μητέρα του Κυριάκου Όξινου: Ζητά απαντήσεις για τον αερόσακο στο όχημα του δεύτερου γιου της - Νέες καταγγελίες -Δείτε βίντεο

  •  20.05.2026 - 09:01
Viral το παράπονο του Φειδία που δεν τον κάλεσαν στο Debate – Η επική αντίδραση της Στυλιάνας – Δείτε τι έκανε

Viral το παράπονο του Φειδία που δεν τον κάλεσαν στο Debate – Η επική αντίδραση της Στυλιάνας – Δείτε τι έκανε

  •  20.05.2026 - 10:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα