Η ψηφοφορία στη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της δημόσιας τηλεόρασης της Μολδαβίας μετά μετά τον σάλο για τη βαθμολογία στη Ρουμανία
20.05.2026 - 12:01
Η παραίτηση του επικεφαλής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Μολδαβίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε γύρω από τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής της χώρας στον τελικό της Eurovision και ειδικότερα για τη χαμηλή βαθμολογία προς τη Ρουμανία, με φόντο τη συζήτηση για τη λεγόμενη «γειτονική ψήφο» μεταξύ χωρών με στενούς πολιτισμικούς και ιστορικούς δεσμούς.
Η Ρουμανία συμμετείχε στον μουσικό διαγωνισμό με την Αλεξάντρα Καπιτανέσκου με το τραγούδι «Choke Me», μια συμμετοχή που κατέκτησε την τρίτη θέση, ενισχυμένη κυρίως από την ψήφο του κοινού.
Όπως ανέφερε ο διευθυντής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Μολδαβίας, Βλαντ Τσουρτσάν (Vlad Țurcan), η απόφαση της επιτροπής να δώσει μόλις τρεις βαθμούς στη Ρουμανία δεν έλαβε υπόψη τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, κάνοντας λόγο για «σοβαρό» ζήτημα. «Η στάση μας απέναντι στην Ουκρανία δεν είναι μηδέν βαθμοί και τα συναισθήματά μας προς τη Ρουμανία δεν μπορεί παρά να είναι αγάπης. Έχουμε αποστασιοποιηθεί από την ψήφο της επιτροπής, αλλά αυτό παραμένει δική μου ευθύνη, ως επικεφαλής αυτού του θεσμού», είπε ο ίδιος.
Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, η ίδια επιτροπή δεν έδωσε βαθμούς στην Ουκρανία, ενώ αντίθετα έδωσε 12 βαθμούς στην Πολωνία και 10 στο Ισραήλ, την ώρα που το κοινό της Μολδαβίας έδωσε 12 βαθμούς στη Ρουμανία και 10 στην Ουκρανία, καταγράφοντας διαφορετική εικόνα από αυτή των κριτών.
Μετά τις αντιδράσεις που ξέσπασαν στα social media, αλλά και τις τοποθετήσεις πολιτικών και στελεχών των μέσων ενημέρωσης στη χώρα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι βαθμολογίες στον διαγωνισμό και στον ρόλο της «γειτονικής ψήφου», ένα φαινόμενο που έχει απασχολήσει κατά καιρούς και ακαδημαϊκές μελέτες.
Παράλληλα, η παρουσιάστρια που ανακοίνωσε ζωντανά τα αποτελέσματα ανέφερε σε βίντεο ότι σκέφτηκε να αρνηθεί να τα διαβάσει, ενώ πρώην υπουργός Άμυνας της Μολδαβίας, Ανατόλ Σαλάρου υποστήριξε ότι μόνο η ψήφος του κοινού, ως «ψήφος μεταξύ αδερφών», έχει πραγματική βαρύτητα.
Η πρόεδρος της χώρας, Μάγια Σάντου επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να πληγούν οι σχέσεις Μολδαβίας και Ρουμανίας, επισημαίνοντας ότι η ψήφος του κοινού υπέρ της Ρουμανίας αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας.
Ο μεγάλος τελικό της Eurovision πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου κα η τελική κατάταξη έχει ως εξής:
