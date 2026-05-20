Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη
Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου επανέρχεται στις 4 Ιουνίου του 2026 η διαδικασία, που αφορά στο αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία του δικηγόρου, Νίκου Κληρίδη, στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης «Σάντη».

Κατά τη σημερινή διαδικασία, το Δικαστήριο έδωσε επίσης οδηγίες, όπως οποιαδήποτε ένσταση από πλευράς Γενικού Εισαγγελέα επί του αιτήματος, καταχωρηθεί μέχρι τις 2 Ιουνίου του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Κληρίδης είχε εξασφαλίσει προηγουμένως άδεια από το ίδιο Δικαστήριο, ώστε να προχωρήσει με αίτηση ακύρωσης του εντάλματος έρευνας, υποστηρίζοντας ότι αυτό εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση εξουσίας και χωρίς να ήταν αναγκαίο.

Στη σημερινή δικάσιμο, παρουσιάστηκαν τόσο η πλευρά του αιτητή, όσο και εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα, με τη Νομική Υπηρεσία να ζητά ολιγοήμερο χρονικό διάστημα, για να μελετήσει την αίτηση και τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου.

Η πλευρά του αιτητή δεν έφερε οποιαδήποτε ένσταση στο αίτημα αυτό, δεδομένου και του όγκου του υλικού, το οποίο ανέρχεται περίπου στις 100 σελίδες.

Το Δικαστήριο έδωσε οδηγίες όπως οποιαδήποτε ένσταση από πλευράς Γενικού Εισαγγελέα καταχωρηθεί μέχρι τις 2 Ιουνίου, ενώ η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου στις 4 Ιουνίου του 2026, στις 09:00.

Κατά την επόμενη διαδικασία αναμένεται να διαφανεί κατά πόσον ο Γενικός Εισαγγελέας θα καταχωρήσει ένσταση στο αίτημα ή θα αποδεχθεί την ακύρωση του εντάλματος έρευνας.

Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί ένσταση εντός της προθεσμίας που όρισε το Δικαστήριο, τότε θα θεωρηθεί ότι η Νομική Υπηρεσία αποδέχεται την ακύρωση του εντάλματος έρευνας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η νύφη έβαλε χρέωση 250 δολαρίων ανά άτομο στην πρόσκληση του γάμου και καλεσμένοι κατέληξαν να κοιμούνται σε φουσκωτά στρώματα

Βουλευτικές Εκλογές από ιδρύσεως της ΚΔ: Ποιος είναι ο «μακροβιότερος» Βουλευτής με θητεία 45 χρόνων - Η α ύξηση αποχής και η υποεκπροσώπηση γυναικών

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από Υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις, η προσέλκυση επενδύσεων, και ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

