Η νύφη έβαλε χρέωση 250 δολαρίων ανά άτομο στην πρόσκληση του γάμου και καλεσμένοι κατέληξαν να κοιμούνται σε φουσκωτά στρώματα

Η ιστορία έγινε viral μέσα από ανάρτηση στο Reddit, όπου αποκαλύφθηκε ότι το ζευγάρι είχε νοικιάσει ένα μεγάλο Airbnb για να φιλοξενήσει τόσο τον γάμο όσο και τη δεξίωση. Στην πρόσκληση οι καλεσμένοι ενημερώνονταν ότι οι εορτασμοί θα διαρκούσαν από Κυριακή έως Τετάρτη και ότι όλοι θα έμεναν μαζί στο ίδιο κατάλυμα.

«Κλείσαμε ένα Airbnb ώστε όλοι οι αγαπημένοι μας άνθρωποι να περάσουν μαζί όλο αυτό το διάστημα», ανέφερε η πρόσκληση. «Οπότε δεν χρειάζεται να κλείσετε ξενοδοχείο». Ωστόσο, η διαμονή μόνο δωρεάν δεν ήταν. Οι καλεσμένοι έπρεπε να πληρώσουν 250 δολάρια ανά άτομο, ακόμα και άτομα του στενού κύκλου της νύφης, όπως η κουμπάρα της.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η κουμπάρα και ο σύντροφός της θα κοιμόντουσαν σε φουσκωτό στρώμα, ενώ μόνο λίγοι «εκλεκτοί» είχαν κανονικά queen-size κρεβάτια. Πολλοί χρήστες του Reddit χαρακτήρισαν την απαίτηση «άκομψη» και «υπερβολική».

«Αν δεν μπορείς να αντέξεις οικονομικά τον γάμο που θέλεις, τότε μην κάνεις τόσο μεγάλο γάμο», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε: «250 δολάρια για φουσκωτό στρώμα σε κοινό δωμάτιο; Θα αρνιόμουν και θα έμενα αλλού». «Τρεις νύχτες σε αερόστρωμα, με αγνώστους στο ίδιο δωμάτιο, για 500 δολάρια ως ζευγάρι; Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια», ανέφερε άλλος σχολιαστής.

Αρκετοί στάθηκαν επίσης στο γεγονός ότι οι καλεσμένοι ίσως αναγκάζονταν να μοιραστούν δωμάτια με ανθρώπους που δεν γνώριζαν καν. Σαν να μην έφτανε αυτό, η νύφη είχε επιβάλει και αυστηρό dress code.

Οι καλεσμένοι έπρεπε να φορούν «semi-casual» ρούχα, ενώ απαγορεύονταν τα λευκά και τα μπορντό χρώματα, αλλά και τα πολύ ανοιχτόχρωμα ή πολύ σκούρα jeans. Σύμφωνα με στοιχεία της Zola, το μέσο κόστος γάμου στις ΗΠΑ φτάνει πλέον περίπου τα 36.000 δολάρια.

Παράλληλα, σχεδόν 1 στα 5 ζευγάρια επιλέγει πλέον πολυήμερους γάμους διάρκειας δύο ή τριών ημερών αντί για την παραδοσιακή μονοήμερη τελετή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.