Η νύφη έβαλε χρέωση 250 δολαρίων ανά άτομο στην πρόσκληση του γάμου και καλεσμένοι κατέληξαν να κοιμούνται σε φουσκωτά στρώματα

 20.05.2026 - 11:02
Μια νύφη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media όταν ζήτησε από τους καλεσμένους του γάμου της να πληρώσουν 250 δολάρια το άτομο για να παρευρεθούν στον τριήμερο εορτασμό, με ορισμένους μάλιστα να καταλήγουν να κοιμούνται σε φουσκωτά στρώματα μαζί με αγνώστους.

Η ιστορία έγινε viral μέσα από ανάρτηση στο Reddit, όπου αποκαλύφθηκε ότι το ζευγάρι είχε νοικιάσει ένα μεγάλο Airbnb για να φιλοξενήσει τόσο τον γάμο όσο και τη δεξίωση. Στην πρόσκληση οι καλεσμένοι ενημερώνονταν ότι οι εορτασμοί θα διαρκούσαν από Κυριακή έως Τετάρτη και ότι όλοι θα έμεναν μαζί στο ίδιο κατάλυμα.

«Κλείσαμε ένα Airbnb ώστε όλοι οι αγαπημένοι μας άνθρωποι να περάσουν μαζί όλο αυτό το διάστημα», ανέφερε η πρόσκληση. «Οπότε δεν χρειάζεται να κλείσετε ξενοδοχείο». Ωστόσο, η διαμονή μόνο δωρεάν δεν ήταν. Οι καλεσμένοι έπρεπε να πληρώσουν 250 δολάρια ανά άτομο, ακόμα και άτομα του στενού κύκλου της νύφης, όπως η κουμπάρα της.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η κουμπάρα και ο σύντροφός της θα κοιμόντουσαν σε φουσκωτό στρώμα, ενώ μόνο λίγοι «εκλεκτοί» είχαν κανονικά queen-size κρεβάτια. Πολλοί χρήστες του Reddit χαρακτήρισαν την απαίτηση «άκομψη» και «υπερβολική».

«Αν δεν μπορείς να αντέξεις οικονομικά τον γάμο που θέλεις, τότε μην κάνεις τόσο μεγάλο γάμο», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε: «250 δολάρια για φουσκωτό στρώμα σε κοινό δωμάτιο; Θα αρνιόμουν και θα έμενα αλλού». «Τρεις νύχτες σε αερόστρωμα, με αγνώστους στο ίδιο δωμάτιο, για 500 δολάρια ως ζευγάρι; Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια», ανέφερε άλλος σχολιαστής.

Αρκετοί στάθηκαν επίσης στο γεγονός ότι οι καλεσμένοι ίσως αναγκάζονταν να μοιραστούν δωμάτια με ανθρώπους που δεν γνώριζαν καν. Σαν να μην έφτανε αυτό, η νύφη είχε επιβάλει και αυστηρό dress code.

 

Οι καλεσμένοι έπρεπε να φορούν «semi-casual» ρούχα, ενώ απαγορεύονταν τα λευκά και τα μπορντό χρώματα, αλλά και τα πολύ ανοιχτόχρωμα ή πολύ σκούρα jeans. Σύμφωνα με στοιχεία της Zola, το μέσο κόστος γάμου στις ΗΠΑ φτάνει πλέον περίπου τα 36.000 δολάρια.

Παράλληλα, σχεδόν 1 στα 5 ζευγάρια επιλέγει πλέον πολυήμερους γάμους διάρκειας δύο ή τριών ημερών αντί για την παραδοσιακή μονοήμερη τελετή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Αν ακούσετε σειρήνες και δείτε πολλά πυροσβεστικά οχήματα σε αυτή την περιοχή μην ανησυχήσετε - Ποιος ο λόγος

Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από Υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις, η προσέλκυση επενδύσεων, και ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

ΠτΔ: Στην Ινδία σήμερα για επίσημη επίσκεψη μαζί με επιχειρηματική αποστολή

  •  20.05.2026 - 06:44
Ενοχλημένος ο Φυτιρής με ηγεσία της Αστυνομίας από την αλλαγή ωραρίου μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος

  •  20.05.2026 - 11:53
Υπόθεση «Σάντυ»: Πότε θα τεθεί ενώπιον Ανωτάτου το αίτημα ακύρωσης του εντάλματος έρευνας στην οικία Ν. Κληρίδη

  •  20.05.2026 - 11:12
ΕΛΑΜ: Από πολιτικός κομήτης σε δύναμη επιρροής και η κανονικοποίηση του, στην κυπριακή πολιτική

  •  20.05.2026 - 11:34
Βουλευτικές Εκλογές από ιδρύσεως της ΚΔ: Ποιος είναι ο «μακροβιότερος» Βουλευτής με θητεία 45 χρόνων - Η α ύξηση αποχής και η υποεκπροσώπηση γυναικών

  •  20.05.2026 - 11:18
VIDEO: Χάος στον αυτοκινητόδρομο - Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

  •  20.05.2026 - 11:37
Ξεσπά η μητέρα του Κυριάκου Όξινου: Ζητά απαντήσεις για τον αερόσακο στο όχημα του δεύτερου γιου της - Νέες καταγγελίες -Δείτε βίντεο

  •  20.05.2026 - 09:01
Viral το παράπονο του Φειδία που δεν τον κάλεσαν στο Debate – Η επική αντίδραση της Στυλιάνας – Δείτε τι έκανε

  •  20.05.2026 - 10:23

