Η πιο πλούσια γάτα στον κόσμο: Τι άφησε ο Καρλ Λάγκερφελντ στη Choupette
Η πιο πλούσια γάτα στον κόσμο: Τι άφησε ο Καρλ Λάγκερφελντ στη Choupette

Η πιο πλούσια γάτα στον κόσμο: Τι άφησε ο Καρλ Λάγκερφελντ στη Choupette

Η γάτα του Καρλ Λάγκερφελντ έγινε σύμβολο πολυτέλειας και βρέθηκε στο επίκεντρο φημών για κληρονομιά εκατομμυρίων. Τι ισχύει τελικά για τη διάσημη Choupette;

Η ιστορία της Choupette δεν μοιάζει με καμία άλλη στον κόσμο των κατοικιδίων. Η γαλανομάτα γάτα Βιρμανίας του Καρλ Λάγκερφελντ κατάφερε να μετατραπεί από ένα απλό κατοικίδιο σε διεθνές σύμβολο πολυτέλειας, fashion icon και αντικείμενο ατελείωτων φημών γύρω από την αμύθητη περιουσία του διάσημου σχεδιαστή.

Ο δημιουργός-εγκέφαλος της Chanel και της Fendi, που πέθανε το 2019, ζούσε μέσα σε έναν κόσμο υπερβολής και εκλεπτυσμένης χλιδής. Πολυτελή ακίνητα, συλλογές έργων τέχνης, σπάνια αντικείμενα και αμύθητος πλούτος συνόδευαν τη ζωή του. Όταν έφυγε από τη ζωή, τα διεθνή μέσα έσπευσαν να υπολογίσουν την περιουσία του σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Στο επίκεντρο βρέθηκε αμέσως ένα απρόσμενο όνομα: η αγαπημένη του Choupette.

H Choupette

Ο Λάγκερφελντ δεν έκρυβε ποτέ τη λατρεία του για τη γάτα του. Την αποκαλούσε «το κέντρο του κόσμου του», ταξίδευε μαζί της με ιδιωτικά τζετ και φρόντιζε να έχει προσωπικές βοηθούς που κατέγραφαν κάθε λεπτομέρεια της καθημερινότητάς της. Η Choupette έτρωγε σε πορσελάνινα πιάτα, συμμετείχε σε καμπάνιες μόδας και απέκτησε δική της διαδικτυακή φήμη, με εκατομμύρια ακόλουθους.

Οι φήμες ότι είχε κληρονομήσει τεράστια ποσά διογκώθηκαν γρήγορα μετά τον θάνατο του σχεδιαστή. Ωστόσο, σύμφωνα με ανθρώπους που διαχειρίζονται σήμερα την εικόνα και τη ζωή της, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Η γαλλική νομοθεσία, άλλωστε, δεν επιτρέπει σε ζώα να κληρονομούν απευθείας περιουσία.

H Choupette σε πίνακα και ο Καρλ

Η επί χρόνια οικονόμος και φροντίστριά της, Φρανσουάζ Κασό, φέρεται να συνεχίζει να τη φροντίζει στο Παρίσι, ενώ η υπόθεση της διαθήκης παραμένει περίπλοκη με φορολογικές και νομικές εκκρεμότητες. Παρά τον μύθο που τη συνοδεύει, η πραγματικότητα δείχνει πιο σύνθετη από τις εντυπωσιακές ιστορίες περί «πλουσιότερης γάτας του κόσμου».

Κι όμως, η Choupette εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κατοικίδια στον πλανήτη. Όχι τόσο για τα χρήματα που ίσως δεν απέκτησε ποτέ, αλλά γιατί έγινε το τελευταίο, πιο αλλόκοτο και ίσως πιο ανθρώπινο κεφάλαιο της ζωής του Καρλ Λάγκερφελντ.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

Απίστευτο λάθος στη Βραζιλία: Δήλωσαν νεκρό 88χρονο και τον βρήκαν να αναπνέει μέσα στο γραφείο τελετών

Υπόθεση «Σάντυ»: «Χρειάζεται μελέτη κι αξιολόγηση», λένε πηγές από την ΝΥ - Ανοικτό ενδεχόμενο να υπάρξουν κι άλλες συσκέψεις

Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

Η Κύπρος βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη βιώσιμη και εμπορική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της στην ΑΟΖ της, αναδεικνύοντας την Ανατολική Μεσόγειο σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο και συμβάλλοντας, παράλληλα, στις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων, ανέφερε την Τρίτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο

