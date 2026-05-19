Σήμανε συναγερμός: Ξέσπασε φωτιά στην Επαρχία Λευκωσίας - Δείτε βίντεο

Στην τελική ευθεία «Κρόνος» και «Αφροδίτη» – Το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο κυπριακό αέριο
Η Κύπρος βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη βιώσιμη και εμπορική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της στην ΑΟΖ της, αναδεικνύοντας την Ανατολική Μεσόγειο σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο και συμβάλλοντας, παράλληλα, στις προσπάθειες της ΕΕ για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων, ανέφερε την Τρίτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου.