Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα για τη βόμβα σε περίπτερο στη Λεμεσό – Τους «έκαψαν» τα CCTV

Όπως κατέδειξαν οι εξετάσεις στη σκηνή, η έκρηξη οφειλόταν σε πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού αντικειμένου, με εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων 45 και 44 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί με δικαστικά εντάλματα. Παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού το οποίο διέταξε την κράτηση τους για περίοδο 6 ημερών.

Οι δύο νυχτοβάτες είχαν καταγραφεί από κλειστά κυκλώματα να επιβαίνουν σε μοτοσικλέτα μαύρου χρώματος, ενώ έφεραν κράνη και ρουχισμό επίσης σκούρα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.