Βουλευτικές με... απαγορεύσεις: Τι ισχύει για προεκλογικές πινακίδες και κινητά στα εκλογικά κέντρα

Σημειώνεται ότι ο προεδρεύων υπάλληλος έχει εξουσία να απομακρύνει από το εκλογικό κέντρο οποιοδήποτε πρόσωπο κάνει χρήση του κινητού του τηλεφώνου και ότι έχουν δοθεί ήδη αυστηρές οδηγίες για το θέμα αυτό, μη αποκλειομένης και της σύλληψης των προσώπων, που θα επιχειρήσουν να κάνουν χρήση των κινητών τους τηλεφώνων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εγκαθιστά ή να διατηρεί εκλογικά επιτελεία ή να επιδεικνύει ή να αναρτά οποιεσδήποτε πινακίδες, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις εκλογές, κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ή την παραμονή της, έξω από τα εκλογικά κέντρα.

Οι παραβάτες είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε φυλάκιση μέχρι έναν χρόνο ή πρόστιμο μέχρι €5.000 ή και στις δύο ποινές μαζί.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι υποψήφιοι όπως μεριμνήσουν έγκαιρα για την αφαίρεση των διαφημιστικών τους πινακίδων.