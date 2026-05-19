«Άκυρα και ανυπόστατα» - Η αυστηρή θέση της Εκκλησίας για τους καθαιρεμένους κληρικούς της Αββακούμ
19.05.2026 - 10:17
Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής, Γιάννης Αντωνιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», αναφέρθηκε στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ιερά Σύνοδο γύρω από τον νέο Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Όπως εξήγησε, στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι αλλαγές στη διαδικασία εκλογής Μητροπολιτών, αλλά και ζητήματα που αφορούν την απονομή εκκλησιαστικής δικαιοσύνης.
Ο κ. Αντωνιάδης σημείωσε πως εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο οι Μητροπολίτες να εκλέγονται αποκλειστικά από την Ιερά Σύνοδο, χωρίς συμμετοχή των λαϊκών, κάτι που, όπως είπε, εφαρμόζεται ήδη στις περισσότερες Ορθόδοξες Εκκλησίες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να αποφεύγονται εξωτερικές παρεμβάσεις, αλλά και φαινόμενα φανατισμού και προσωπολατρίας που, όπως ανέφερε, είχαν δημιουργήσει στο παρελθόν ομάδες στήριξης και εσωτερικές εντάσεις στους κόλπους της Εκκλησίας.
Αναφερόμενος στην υπόθεση του Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο θέμα δεν αναμένεται να απασχολήσει τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, η οποία θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στον Καταστατικό Χάρτη.
Παράλληλα, σχολιάζοντας τις δημόσιες τοποθετήσεις του καθαιρεμένου αρχιμανδρίτη Νεκτάριου, επανέλαβε τη θέση της Εκκλησίας ότι οι συγκεκριμένοι κληρικοί θεωρούνται καθηρημένοι και πως όσα τελούν «είναι άκυρα και ανυπόστατα». Κάλεσε επίσης τους πιστούς να αποφεύγουν πνευματική επαφή μαζί τους, τονίζοντας πως οι ίδιοι θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν τις υποδείξεις της Ιεράς Συνόδου για μετάβαση σε μονές.
