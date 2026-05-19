Η νέα γαστρονομική άφιξη της Λευκωσίας που «παντρεύει» τα artisan burgers με τη γιαπωνέζικη φιλοσοφία
 19.05.2026 - 09:22
Μια νέα άφιξη στην πολυσύχναστη οδό Κένεντι στη Λευκωσία (απέναντι από το Aperitivo) έρχεται να επαναπροσδιορίσει το casual dining.

Με επίκεντρο τα artisan smash burgers, τη γιαπωνέζικη αισθητική και τον μινιμαλισμό, Ta Τsillimena φέρνουν μια γευστική εμπειρία βασισμένη στη λεπτομέρεια, την τεχνική και τις φρέσκες πρώτες ύλες.

​Πίσω από το μενού βρίσκεται ο δημιουργικός σεφ Πέτρος Ανδριανού. Στόχος του είναι να διαφοροποιηθεί πλήρως από τα κοινά μπεργκεράδικα, προσφέροντας in-house, refined γεύσεις και premium κοπές κρέατος. Στο λιτό μενού του θα βρείτε 6 signature burgers με αναπάντεχους συνδυασμούς (όπως ιταλικό τυρί Taleggio ή καραμελωμένη ποσυρτή με σιρόπι χαρουμόμελου), 3 σαλάτες και 3 Tsukune (γιαπωνέζικα κεφτεδάκια κοτόπουλου).

 
 
 
​Κάθε smash burger ετοιμάζεται με φροντίδα στην καυτή πλάκα για να αποκτήσει τις χαρακτηριστικές crispy άκρες, ενώ συνοδεύεται μοναδικά από πατάτες αντιναχτές με φουρικάκε (γιαπωνέζικο άρτυμα) και κόλιανδρο. Για επιδόρπιο, το μαγαζί σερβίρει το διάσημο στο TikTok γιαπωνέζικο pancake Dorayaki σε τρεις conceptual εκδοχές, καθώς και μια μικρή λίστα από κρασιά και μπίρες.

​Με αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και στενή σχέση με τοπικούς παραγωγούς, το νέο spot —που ακούει στο όνομα «Ta Τsillimena»— στεγάζεται σε έναν χώρο με minimal αισθητική και έντονη προσωπικότητα, ο οποίος διαθέτει εξωτερικά τραπεζάκια και εξυπηρετεί take away. Για τους λάτρεις του σωστού burger, η νέα αυτή άφιξη αξίζει σίγουρα μια στάση.

INFO:
Διεύθυνση: John Kennedy 4, Λευκωσία 1087
​Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00-22:00 & Σάββατο – Κυριακή 12:00-23:00

 

** Με πληροφορίες από το www.checkincyprus.com

