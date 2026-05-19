Οι τρελές φωτογραφίες 22χρονης φοιτήτριας από την αποφοίτησή της - Φιλάει μέχρι και αλιγάτορα

Η 22χρονη Kat Daley εργάζεται, σύμφωνα με τη nypost, στο πάρκο ερπετών Gator Country στο Beaumont μαζί με τον αρραβωνιαστικό της Eddie και εξήγησε ότι δεν φοβήθηκε καθόλου κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης με τον αλιγάτορα “Big Al”. «Ήθελα πραγματικά να δείξω τι κάνω κάθε μέρα με αυτά τα ζώα και τι σημαίνουν για μένα», δήλωσε. Η ίδια υποστήριξε ότι οι αλιγάτορες παρουσιάζονται συχνά πιο επιθετικοί απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα.

«Νομίζω ότι τα ερπετά δαιμονοποιούνται πολύ από τα media, ειδικά οι αλιγάτορες. Δεν είναι τόσο επιθετικοί όσο πιστεύει ο κόσμος. Όταν οι άνθρωποι δεν παρεμβαίνουν στη ζωή τους, ούτε εκείνα ενοχλούν εμάς», ανέφερε.

Η αγάπη της για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, καθώς, όπως είπε, άρχισε να ασχολείται με περίθαλψη άγριων ζώων όταν ήταν μόλις 7 ετών. Στις viral φωτογραφίες, η Daley ποζάρει άλλοτε με εντυπωσιακό μπλε φόρεμα και άλλοτε με τήβεννο και καπέλο αποφοίτησης, περπατώντας μέσα στο νερό προς τον τεράστιο αλιγάτορα.

Σε μία εικόνα, το καπέλο της αποφοίτησης βρίσκεται πάνω στη μύτη του Big Al, ενώ η φούντα κρέμεται μέσα στο στόμα του. Η φωτογράφος Laura Oglesbee εξήγησε ότι η Daley γνωρίζει πολύ καλά τη συμπεριφορά των ζώων και ότι οι συγκεκριμένοι αλιγάτορες είναι εκπαιδευμένοι.

«Δεν είναι κάποιος τυχαίος αλιγάτορας. Δουλεύουν μόνο με τον Big Al και τον Big Tex, που έχουν εκπαιδευτεί εδώ και χρόνια», είπε. Η ίδια αποκάλυψε ότι φοβήθηκε περισσότερο όταν χρειάστηκε να φωτογραφίσει την Daley με έναν δηλητηριώδη κροταλία. «Για εκείνη τη φωτογραφία χρησιμοποίησα ευρυγώνιο φακό γιατί δεν με άφηναν να πλησιάσω πολύ κοντά», είπε γελώντας. «Η Kat κρατούσε το φίδι σαν να μην συμβαίνει τίποτα».

Το Gator Country φιλοξενεί περίπου 450 αλιγάτορες και θεωρείται το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης “ενοχλητικών” αλιγατόρων στην πολιτεία του Τέξας. Η Daley εξήγησε ότι ο στόχος του πάρκου είναι τόσο η προστασία όσο και η εκπαίδευση του κοινού.

«Παίρνουμε αλιγάτορες που διαφορετικά πιθανότατα θα θανατώνονταν και τους δίνουμε μια ασφαλή ζωή σε αιχμαλωσία», ανέφερε. «Μου αρέσει πολύ η πλευρά της προστασίας των ζώων, αλλά και το να βοηθάμε τον κόσμο να καταλάβει ότι αυτά τα πλάσματα δεν είναι τόσο τρομακτικά όσο νομίζουν».

Η 22χρονη ολοκλήρωσε τις σπουδές της στις φυσικές επιστήμες ενώ εργαζόταν παράλληλα full-time στο πάρκο και δήλωσε πως δεν σκοπεύει να αλλάξει επάγγελμα σύντομα.

«Ειλικρινά, νιώθω ότι ήδη έχω τη δουλειά των ονείρων μου», είπε.

