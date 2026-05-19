Ρωτήσαμε το ChatGPT πόσα κοστίζει πραγματικά μια έδρα στις Βουλευτικές – Η απάντηση που σοκάρει

Το αποτέλεσμα; Το ποσό μπορεί εύκολα να αγγίξει – ή και να ξεπεράσει – τις €30.000, παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία θέτει συγκεκριμένο ανώτατο όριο δαπανών.

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα, κάθε υποψήφιος βουλευτής μπορεί να δαπανήσει μέχρι €25.000 για την εκστρατεία του, συν €5.000 προσωπικά έξοδα. Δηλαδή συνολικά €30.000.

Ωστόσο, πολιτικοί αναλυτές αλλά και δημοσιεύματα επισημαίνουν πως στην πράξη το πραγματικό κόστος μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο, ιδιαίτερα σε μεγάλες επαρχίες και για υποψηφίους που επιδιώκουν έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις τηλεοπτικές εμφανίσεις και στις οργανωμένες εκδηλώσεις.

Το υποθετικό «πακέτο» μιας δυνατής καμπάνιας

Το ChatGPT έκανε έναν ενδεικτικό υπολογισμό βασισμένο σε σημερινές τιμές της αγοράς:

Είδος δαπάνης Εκτιμώμενο κόστος Διαχείριση social media για 3 μήνες €4.000 - €8.000 Facebook / Instagram / TikTok διαφημίσεις €5.000 - €10.000 Φωτογραφήσεις και βίντεο €2.000 - €5.000 Αφίσες, banners και φυλλάδια €3.000 - €7.000 Προεκλογικές εκδηλώσεις €4.000 - €10.000 Καφές / μετακινήσεις / επιτελείο €2.000 - €5.000 Συνεργάτες – επικοινωνία – σύμβουλοι €3.000 - €8.000

Συνολικό πιθανό κόστος:

€23.000 – €53.000

Και αυτό χωρίς να υπολογίζονται:

-προσωπικές γνωριμίες

-χορηγίες σε είδος

-εθελοντές

-«αόρατες» υπηρεσίες

-προεκλογική προβολή πριν από την επίσημη έναρξη της περιόδου

Άλλωστε, όπως καταγράφεται και σε σχετικά δημοσιεύματα, αρκετοί υποψήφιοι ξεκινούν την προβολή τους μήνες πριν τεθούν επίσημα σε ισχύ οι περιορισμοί της νομοθεσίας.

Τα social media αλλάζουν το παιχνίδι

Η εποχή των απλών αφισών φαίνεται να έχει περάσει. Πλέον, μεγάλο μέρος του προεκλογικού αγώνα μεταφέρεται στα social media, όπου οι πληρωμένες διαφημίσεις μπορούν να κοστίσουν χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Το ChatGPT εκτιμά ότι ένας υποψήφιος που θέλει καθημερινή παρουσία σε Facebook, Instagram και TikTok, με βίντεο, επαγγελματική παραγωγή και στοχευμένη διαφήμιση, μπορεί να ξοδέψει μόνο εκεί μέχρι και το ένα τρίτο του συνολικού επιτρεπόμενου budget.

Το μεγάλο ερώτημα

Το ερώτημα που προκύπτει είναι απλό:

Μπορεί ένας νέος άνθρωπος χωρίς οικονομική στήριξη να διεκδικήσει πραγματικά μια θέση στη Βουλή απέναντι σε υποψηφίους με ισχυρούς μηχανισμούς και μεγάλα προεκλογικά budgets;

Και τελικά, πόσο «ακριβή» έχει γίνει η πολιτική;

*Με πληροφορίες από το ChatGPT