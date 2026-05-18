VIDEO: Χαμός στα social media με τον αδελφό του Φειδία - «Δεν θα σε ψηφίσω ούτε τώρα»

 18.05.2026 - 10:10
Τη θέση του πως δεν πρόκειται να στηρίξει τον αδελφό του, Φειδία, στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές εξέφρασε δημόσια μέσα από βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο σχετικό απόσπασμα, ο ίδιος αναφέρει ότι δεν είχε ψηφίσει τον Φειδία ούτε στις ευρωεκλογές και πως δεν έχει αλλάξει άποψη μέχρι σήμερα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν σε ψήφισα τότε και δεν θα σε ψηφίσω ούτε τώρα».

Ξεκαθάρισε πάντως ότι η στάση του δεν σχετίζεται με προσωπικές ή οικογενειακές διαφορές. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, θεωρεί ότι ένα άτομο που διεκδικεί θέση στη Βουλή πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένα προσόντα και εμπειρίες, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο Φειδίας δεν ανταποκρίνεται στα δικά του κριτήρια.

Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις και για τα πρόσωπα που επιλέχθηκαν να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της «Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου», ασκώντας κριτική στον τρόπο με τον οποίο στελεχώνεται το κίνημα.

Δείτε το βίντεο:

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Fidias Cyprus (@fidiascyprus)

Γ. Αντωνίου: «Η Κυβέρνηση με κανέναν τρόπο δεν εμπλέκεται στις Βουλευτικές» - Πού οφείλεται η αλλαγή του πολιτικού χάρτη

Πότε θα μάθουν ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός τον πρώτο τους ευρωπαϊκό αντίπαλο

Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές: Οι αιχμές Αννίτας, ο εκνευρισμός Νικόλα, η πίεση Οδυσσέα και η «Βουλή εθνικής ενότητας» του Φειδία

Μία εβδομάδα πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο εισέρχεται στην πιο κρίσιμη και πιο φορτισμένη φάση της προεκλογικής περιόδου.

Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές: Οι αιχμές Αννίτας, ο εκνευρισμός Νικόλα, η πίεση Οδυσσέα και η «Βουλή εθνικής ενότητας» του Φειδία

  •  18.05.2026 - 06:49
Λετυμπιώτης: «Χρήσιμος και απαραίτητος ο ΔΗΣΥ» – Το οξύμωρο με Οδυσσέα και οι «αβάσιμοι συνειρμοί» για ΕΛΑΜ

  •  18.05.2026 - 09:14
Σφοδρή επίθεση Τσικίνη κατά Παμπορίδη για το Βασιλικό: «Αυτός ήταν ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΦΑ» - Τι αναφέρει για τα €25 εκατ.

  •  18.05.2026 - 09:27
Γ. Αντωνίου: «Η Κυβέρνηση με κανέναν τρόπο δεν εμπλέκεται στις Βουλευτικές» - Πού οφείλεται η αλλαγή του πολιτικού χάρτη

  •  18.05.2026 - 10:07
«Κλείδωσαν» σημαντικές αποφάσεις για το mega project της Λάρνακας - Ικανοποίηση ΕΒΕΛ για τις αποφάσεις για το λιμάνι

  •  18.05.2026 - 10:03
Στα σκαριά μεγάλες αλλαγές με τις κάμερες τροχαίας - Με ΑΙ θα σε «γράφουν» για αυτά τα αδικήματα

  •  18.05.2026 - 09:17
Βίντεο-σοκ στους δρόμους της Κύπρου - Μοτοσικλετιστής αγνόησε κάθε κανόνα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

  •  18.05.2026 - 08:30
Σοκάρουν οι λεπτομέρειες: 27χρονη αντάλλαζε μηνύματα με τον σύντροφό της για να «εξοντώσουν» τον πρώην της - Πώς το έμαθε και τους κατήγγειλε

  •  18.05.2026 - 08:52

