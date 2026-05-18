«Μπαράζ» βανδαλισμών και επιθέσεων κατά πολιτικού κόμματος - «Ο πανικός τους έχει κυριεύσει, δεν θα μας φιμώσουν» - Δείτε φωτογραφίες

το κόκκινο ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στην Κύπρο, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν από τις κάλπες της 24ης Μαΐου.

Με μια οργισμένη ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφίες, το ΕΛΑΜ καταγγέλλει συντονισμένες «φασιστικές συμπεριφορές» και προσπάθεια φίμωσης των θέσεων του.

​Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει, στο στόχαστρο των δραστών βρέθηκαν τόσο τα κεντρικά επιτελεία των υποψηφίων όσο και διαφημιστικές πινακίδες της παράταξης αλλά και προσώπων που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών, οι οποίες έπεσαν θύματα εκτεταμένων βανδαλισμών. ​«Όση μπογιά κι αν καταναλώσουν, το ποτάμι έγινε χείμαρρος».

​Η ανακοίνωση εξαπολύει δριμύ κατηγορώ προς πάσα κατεύθυνση, κάνοντας λόγο για έκκριση μίσους και ρατσισμού, η οποία όμως πηγάζει από τον πανικό των δραστών μπροστά στη δυναμική που αναπτύσσει η παράταξη. «Ό,τι και να κάνουν, όση μπογιά και αν καταναλώσουν, δεν πρόκειται να μας φιμώσουν», ξεκαθαρίζει το κόμμα.

Το κόμμα υπογραμμίζει πως, ​«δεν θα περάσει ούτε ο φασισμός τους, ούτε η προσπάθεια φίμωσης», επισημαίνοντας πως οι δημοκρατικές της θέσεις βρίσκουν καθημερινά όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση στον κόσμο.