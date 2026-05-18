«Κλείδωσαν» σημαντικές αποφάσεις για το mega project της Λάρνακας - Ικανοποίηση ΕΒΕΛ για τις αποφάσεις για το λιμάνι

Το ΕΒΕΛ εκφράζει ικανοποίηση για τις αποφάσεις που λήφθηκαν, κάνοντας λόγο για ουσιαστικό βήμα προόδου, με επίκεντρο την ανάληψη της υλοποίησης του έργου από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και τη δέσμευση για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Αυτούσια ανακοίνωση:

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας (ΕΒΕΛ) εκφράζει την ικανοποίησή του για τις σημαντικές αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών – Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξη Βαφεάδη, του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα, του Προέδρου του ΕΟΑΛ κ. Άγγελου Χατζηχαραλάμπους και του Προέδρου του ΕΒΕΛ Δρ. Νάκη Αντωνίου, αναφορικά με την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας.

Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί αποτελούν ένα ουσιαστικό και θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τη Λάρνακα και ευρύτερα για την κυπριακή οικονομία. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η απόφαση όπως η Αρχή Λιμένων Κύπρου αναλάβει εξ ολοκλήρου την υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβανομένων του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου.

Μεταξύ των βασικών αποφάσεων που λήφθηκαν περιλαμβάνονται:

· Η αναβάθμιση του λιμανιού σε τουριστικό λιμάνι και διαχείρισης συμβατών εμπορικών φορτίων.

· Η άμεση αναβάθμιση του εξοπλισμού για αποτελεσματικότερη διαχείριση οχληρών φορτίων και καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας.

· Η επέκταση και αναβάθμιση της μαρίνας με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 σκαφών.

· Η παραχώρηση περίπου 50.000 τ.μ. χερσαίου χώρου για αστικές αναπτύξεις, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες της πόλης.

· Η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου της Λάρνακας, ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της πόλης.

Παράλληλα, το ΕΒΕΛ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι έχουν τεθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την προώθηση του έργου, καθώς μέχρι τις 30 Ιουνίου αναμένεται να παρουσιαστεί ολοκληρωμένος οδικός χάρτης υλοποίησης από την Αρχή Λιμένων Κύπρου. Επιπρόσθετα, θετική εξέλιξη αποτελεί και η απόφαση για σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης με τη συμμετοχή του Κράτους, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και των φορέων της πόλης, με στόχο τον συντονισμό και την αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης.

Το ΕΒΕΛ επαναλαμβάνει πως η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου και για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου, μετά τις καθυστερήσεις και τις εξελίξεις των προηγούμενων ετών.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρουσίαση της ολοκληρωμένης μελέτης και του σχεδιασμού υλοποίησης, ώστε να διαμορφωθεί ξεκάθαρη εικόνα για τα επόμενα βήματα και την έναρξη των εργασιών.

Το ΕΒΕΛ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την ταχεία προώθηση ενός έργου που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της Λάρνακας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.