Σφοδρή επίθεση Τσικίνη κατά Παμπορίδη για το Βασιλικό: «Αυτός ήταν ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΦΑ» - Τι αναφέρει για τα €25 εκατ.
Σφοδρή επίθεση Τσικίνη κατά Παμπορίδη για το Βασιλικό: «Αυτός ήταν ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΦΑ» - Τι αναφέρει για τα €25 εκατ.

 18.05.2026 - 09:27
Η Νικολέττα Τσικίνη εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Γιώργο Παμπορίδη με αφορμή την υπόθεση του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα TikTok, επικαλείται τη σχετική έκθεση της Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έργο του LNG στο Βασιλικό και συγκεκριμένα τη σελίδα 72, όπου — όπως υποστηρίζει — γίνεται αναφορά σε γνωμάτευση του νομικού συμβούλου της ΔΕΦΑ υπέρ της καταβολής €25 εκατ. προς την κινεζική κοινοπραξία και υπέρ της υπογραφής διμερούς συμφωνίας με οικονομικό φορέα αντί με τον εργολάβο.

Η ίδια διερωτάται δημόσια ποιος ήταν ο συγκεκριμένος νομικός σύμβουλος της ΔΕΦΑ και αναφέρει ότι επρόκειτο για τον Γιώργο Παμπορίδη, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η υπόθεση του έργου LNG στο Βασιλικό βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης πολιτικής και θεσμικής αντιπαράθεσης μετά τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία έκανε λόγο για σοβαρές παρατυπίες, καθυστερήσεις και πιθανές πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες.

Δείτε το βίντεο: 

@nicolettatsikkinis #nicolettatsikkinis #fyp ♬ original sound - Nicoletta Tsikkinis

Βουλευτικές 2026: Η αυστηρή προειδοποίηση για τα exit polls και οι ποινές - Τι απαγορεύεται την ημέρα των εκλογών

«Έπεσε» το ρεύμα σε περιοχές της Λευκωσίας και Λεμεσού - Τι αναφέρει η ΑΗΚ

Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές: Οι αιχμές Αννίτας, ο εκνευρισμός Νικόλα, η πίεση Οδυσσέα και η «Βουλή εθνικής ενότητας» του Φειδία

Μία εβδομάδα πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο εισέρχεται στην πιο κρίσιμη και πιο φορτισμένη φάση της προεκλογικής περιόδου.

