Βουλευτικές 2026 - Προσοχή: Οι κινήσεις στα social media που μπορεί να φέρουν μέχρι και φυλάκιση στις εκλογές

Με ανακοίνωσή του, ο Γενικός Έφορος Εκλογών υπενθυμίζει ότι από τα μεσάνυκτα της Παρασκευής 22 Μαΐου μέχρι και την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, τίθενται σε ισχύ αυστηροί περιορισμοί για δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις Βουλευτικές Εκλογές. Μεταξύ άλλων, απαγορεύονται πολιτικές διαφημίσεις, δημόσιες συγκεντρώσεις, νέες αναρτήσεις προεκλογικού περιεχομένου στα social media, καθώς και η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων και exit polls πριν το κλείσιμο της κάλπης, με τους παραβάτες να κινδυνεύουν με πρόστιμα ή ακόμη και φυλάκιση.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας, την παραμονή και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, δηλαδή από τα μεσάνυκτα της Παρασκευής, 22 Μαΐου 2026, μέχρι και την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, απαγορεύονται οι ακόλουθες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις Εκλογές:

(α) Μετάδοση, διαφήμιση ή δημοσίευση οποιασδήποτε είδησης ή ανακοίνωσης, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή, εκτός από τις ανακοινώσεις ή ειδήσεις που μεταδίδονται από το Γενικό Έφορο Εκλογών ή με δική του εξουσιοδότηση. Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση καλύπτει και τις διαφημίσεις που προβάλλονται στα μέσα μαζικής δικτύωσης, σε εφαρμογές και γενικά στο διαδίκτυο.

(β) Δημόσιες συγκεντρώσεις και διοργάνωση ομιλιών και δημόσιων συζητήσεων.

(γ) Ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων οποιουδήποτε συνδυασμού ή υποψηφίου.

(δ) Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων ή δημοσκοπήσεων εξόδου (exit polls).

Εξαίρεση του κανόνα αποτελούν οι εφημερίδες, που κυκλοφορούν την παραμονή των Εκλογών, οι οποίες μπορούν να δημοσιεύουν μόνο ειδήσεις από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις της προηγούμενης μέρας.

Οι παραβάτες των πιο πάνω διατάξεων του Νόμου είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον έναν χρόνο ή πρόστιμο μέχρι €5.000 ή και στις δυο ποινές μαζί.

Περιεχόμενο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή λογαριασμούς κόμματος / υποψηφίου ή του εκλογικού επιτελείου στο διαδίκτυο πριν την παραμονή των Εκλογών, μπορεί να παραμείνει. Διαφημίσεις με ή χωρίς πληρωμή ή/και συνδέσεις που παραπέμπουν σε λογαριασμούς κόμματος / υποψηφίου και μπορούν να εκληφθούν ως διαφήμιση, θα πρέπει να αφαιρεθούν. Κατά την πιο πάνω περίοδο, απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση καινούργιου περιεχομένου.

Διευκρινίζεται ότι οι ιστοσελίδες των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία την παραμονή και την ημέρα των Εκλογών, καθώς η επίσκεψη σε αυτές γίνεται με τη θέληση του χρήστη του διαδικτύου.