Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΒουλευτικές 2026 - Προσοχή: Οι κινήσεις στα social media που μπορεί να φέρουν μέχρι και φυλάκιση στις εκλογές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλευτικές 2026 - Προσοχή: Οι κινήσεις στα social media που μπορεί να φέρουν μέχρι και φυλάκιση στις εκλογές

 18.05.2026 - 09:57
Βουλευτικές 2026 - Προσοχή: Οι κινήσεις στα social media που μπορεί να φέρουν μέχρι και φυλάκιση στις εκλογές

Με ανακοίνωσή του, ο Γενικός Έφορος Εκλογών υπενθυμίζει ότι από τα μεσάνυκτα της Παρασκευής 22 Μαΐου μέχρι και την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, τίθενται σε ισχύ αυστηροί περιορισμοί για δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις Βουλευτικές Εκλογές.

Μεταξύ άλλων, απαγορεύονται πολιτικές διαφημίσεις, δημόσιες συγκεντρώσεις, νέες αναρτήσεις προεκλογικού περιεχομένου στα social media, καθώς και η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων και exit polls πριν το κλείσιμο της κάλπης, με τους παραβάτες να κινδυνεύουν με πρόστιμα ή ακόμη και φυλάκιση.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας, την παραμονή και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, δηλαδή από τα μεσάνυκτα της Παρασκευής, 22 Μαΐου 2026, μέχρι και την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, απαγορεύονται οι ακόλουθες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις Εκλογές:

(α) Μετάδοση, διαφήμιση ή δημοσίευση οποιασδήποτε είδησης ή ανακοίνωσης, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή, εκτός από τις ανακοινώσεις ή ειδήσεις που μεταδίδονται από το Γενικό Έφορο Εκλογών ή με δική του εξουσιοδότηση. Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση καλύπτει και τις διαφημίσεις που προβάλλονται στα μέσα μαζικής δικτύωσης, σε εφαρμογές και γενικά στο διαδίκτυο.

 

(β) Δημόσιες συγκεντρώσεις και διοργάνωση ομιλιών και δημόσιων συζητήσεων.

 

(γ) Ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων οποιουδήποτε συνδυασμού ή υποψηφίου.

 

(δ) Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων ή δημοσκοπήσεων εξόδου (exit polls).

 

Εξαίρεση του κανόνα αποτελούν οι εφημερίδες, που κυκλοφορούν την παραμονή των Εκλογών, οι οποίες μπορούν να δημοσιεύουν μόνο ειδήσεις από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις της προηγούμενης μέρας.

Οι παραβάτες των πιο πάνω διατάξεων του Νόμου είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον έναν χρόνο ή πρόστιμο μέχρι €5.000 ή και στις δυο ποινές μαζί.

Περιεχόμενο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή λογαριασμούς κόμματος / υποψηφίου ή του εκλογικού επιτελείου στο διαδίκτυο πριν την παραμονή των Εκλογών, μπορεί να παραμείνει. Διαφημίσεις με ή χωρίς πληρωμή ή/και συνδέσεις που παραπέμπουν σε λογαριασμούς κόμματος / υποψηφίου και μπορούν να εκληφθούν ως διαφήμιση, θα πρέπει να αφαιρεθούν. Κατά την πιο πάνω περίοδο, απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση καινούργιου περιεχομένου.

 

Διευκρινίζεται ότι οι ιστοσελίδες των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία την παραμονή και την ημέρα των Εκλογών, καθώς η επίσκεψη σε αυτές γίνεται με τη θέληση του χρήστη του διαδικτύου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Στην Κύπρο ο υπερτυχερός της κλήρωσης – Πόσα εκατομμύρια βάζει στην τσέπη του – Πού κατατέθηκε το τυχερό δελτίο
Θλίψη στην Πάφο για τον θάνατο του Κυριάκου Σάββα – Πότε θα γίνει η κηδεία
Σοκάρουν οι λεπτομέρειες: 27χρονη αντάλλαζε μηνύματα με τον σύντροφό της για να «εξοντώσουν» τον πρώην της - Πώς το έμαθε και τους κατήγγειλε
Έλενα Κρεμλίδου: «14 χρόνια μετά συνεχίζω να ψάχνω ποιοι έχουν τις γυμνές μου φωτογραφίες»
Στα σκαριά μεγάλες αλλαγές με τις κάμερες τροχαίας - Με ΑΙ θα σε «γράφουν» για αυτά τα αδικήματα
Βίντεο-σοκ στους δρόμους της Κύπρου - Μοτοσικλετιστής αγνόησε κάθε κανόνα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κυκλοφορεί μετά από αναμονή ενός έτους το χρυσό «κινητό Τραμπ»: Αμφισβητείται η κατασκευή του, φωνές για την τιμή

 18.05.2026 - 09:44
Επόμενο άρθρο

«Κλείδωσαν» σημαντικές αποφάσεις για το mega project της Λάρνακας - Ικανοποίηση ΕΒΕΛ για τις αποφάσεις για το λιμάνι

 18.05.2026 - 10:03
Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές: Οι αιχμές Αννίτας, ο εκνευρισμός Νικόλα, η πίεση Οδυσσέα και η «Βουλή εθνικής ενότητας» του Φειδία

Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές: Οι αιχμές Αννίτας, ο εκνευρισμός Νικόλα, η πίεση Οδυσσέα και η «Βουλή εθνικής ενότητας» του Φειδία

Μία εβδομάδα πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο εισέρχεται στην πιο κρίσιμη και πιο φορτισμένη φάση της προεκλογικής περιόδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές: Οι αιχμές Αννίτας, ο εκνευρισμός Νικόλα, η πίεση Οδυσσέα και η «Βουλή εθνικής ενότητας» του Φειδία

Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές: Οι αιχμές Αννίτας, ο εκνευρισμός Νικόλα, η πίεση Οδυσσέα και η «Βουλή εθνικής ενότητας» του Φειδία

  •  18.05.2026 - 06:49
Λετυμπιώτης: «Χρήσιμος και απαραίτητος ο ΔΗΣΥ» – Το οξύμωρο με Οδυσσέα και οι «αβάσιμοι συνειρμοί» για ΕΛΑΜ

Λετυμπιώτης: «Χρήσιμος και απαραίτητος ο ΔΗΣΥ» – Το οξύμωρο με Οδυσσέα και οι «αβάσιμοι συνειρμοί» για ΕΛΑΜ

  •  18.05.2026 - 09:14
Σφοδρή επίθεση Τσικίνη κατά Παμπορίδη για το Βασιλικό: «Αυτός ήταν ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΦΑ» - Τι αναφέρει για τα €25 εκατ.

Σφοδρή επίθεση Τσικίνη κατά Παμπορίδη για το Βασιλικό: «Αυτός ήταν ο νομικός σύμβουλος της ΔΕΦΑ» - Τι αναφέρει για τα €25 εκατ.

  •  18.05.2026 - 09:27
Γ. Αντωνίου: «Η Κυβέρνηση με κανέναν τρόπο δεν εμπλέκεται στις Βουλευτικές» - Πού οφείλεται η αλλαγή του πολιτικού χάρτη

Γ. Αντωνίου: «Η Κυβέρνηση με κανέναν τρόπο δεν εμπλέκεται στις Βουλευτικές» - Πού οφείλεται η αλλαγή του πολιτικού χάρτη

  •  18.05.2026 - 10:07
«Κλείδωσαν» σημαντικές αποφάσεις για το mega project της Λάρνακας - Ικανοποίηση ΕΒΕΛ για τις αποφάσεις για το λιμάνι

«Κλείδωσαν» σημαντικές αποφάσεις για το mega project της Λάρνακας - Ικανοποίηση ΕΒΕΛ για τις αποφάσεις για το λιμάνι

  •  18.05.2026 - 10:03
Στα σκαριά μεγάλες αλλαγές με τις κάμερες τροχαίας - Με ΑΙ θα σε «γράφουν» για αυτά τα αδικήματα

Στα σκαριά μεγάλες αλλαγές με τις κάμερες τροχαίας - Με ΑΙ θα σε «γράφουν» για αυτά τα αδικήματα

  •  18.05.2026 - 09:17
Βίντεο-σοκ στους δρόμους της Κύπρου - Μοτοσικλετιστής αγνόησε κάθε κανόνα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Βίντεο-σοκ στους δρόμους της Κύπρου - Μοτοσικλετιστής αγνόησε κάθε κανόνα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

  •  18.05.2026 - 08:30
Σοκάρουν οι λεπτομέρειες: 27χρονη αντάλλαζε μηνύματα με τον σύντροφό της για να «εξοντώσουν» τον πρώην της - Πώς το έμαθε και τους κατήγγειλε

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες: 27χρονη αντάλλαζε μηνύματα με τον σύντροφό της για να «εξοντώσουν» τον πρώην της - Πώς το έμαθε και τους κατήγγειλε

  •  18.05.2026 - 08:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα