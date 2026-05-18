Κυκλοφορεί μετά από αναμονή ενός έτους το χρυσό «κινητό Τραμπ»: Αμφισβητείται η κατασκευή του, φωνές για την τιμή

Το κινητό T1 Phone, που κοστίζει 499 δολάρια, είχε συγκεντρώσει προκαταβολές από περίπου 600.000 ανθρώπους και αρχικά επρόκειτο να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 2025.

Ωστόσο, το Trump Mobile T1 — όπως είναι η επίσημη ονομασία της συσκευής — φαίνεται πως τελικά διαφέρει από όσα είχε αρχικά υποσχεθεί ο Οργανισμός Τραμπ. Συγκεκριμένα, το smartphone διαθέτει μικρότερη οθόνη και λιγότερη μνήμη αποθήκευσης σε σχέση με τις πρώτες προδιαγραφές που είχαν παρουσιαστεί, διατηρώντας πάντως το χαρακτηριστικό χρυσό χρώμα και το brand του Αμερικανού προέδρου.

The T1 Phone has arrived!! Those who pre-ordered the T1 Phone will be receiving an update email. Phones start shipping this week!!! pic.twitter.com/IsOre1cBa1 — Trump Mobile (@TrumpMobile) May 13, 2026

Συγκεκριμένα, η συσκευή διαθέτει οθόνη 6,78 ιντσών, επεξεργαστή Snapdragon της Qualcomm, σύστημα τριπλής κάμερας και μπαταρία 5.000 mAh, ενώ λειτουργεί με Android.

Το περιοδικό Fortune επισήμανε πρόσφατα ότι οι όροι προπαραγγελίας είχαν τροποποιηθεί, αναφέροντας πλέον ότι η εταιρεία «δεν εγγυάται ότι η συσκευή θα παραχθεί ή θα είναι διαθέσιμη προς αγορά», ενώ η προκαταβολή προσφέρει, απλώς, μια «υπό όρους δυνατότητα» αγοράς του τηλεφώνου «εφόσον» η Trump Mobile αποφασίσει τελικά να το διαθέσει.

Λίγο αργότερα, η εταιρεία ανάρτησε σειρά ανακοινώσεων στο Facebook — τις πρώτες εδώ και περισσότερο από έξι μήνες.

«Όσοι έκαναν προπαραγγελία του T1 Phone θα λάβουν ενημερωτικό email. Οι αποστολές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα!!!», ανέφερε μία από τις αναρτήσεις, ενώ η εταιρεία είχε απενεργοποιήσει τα σχόλια.

Το Trump Mobile υποστήριξε ότι το τηλέφωνο, το οποίο αρχικά επρόκειτο να κυκλοφορήσει τον περασμένο Αύγουστο, καθυστέρησε λόγω των διαδικασιών που απαιτούνται για την ανάπτυξη και δοκιμή μιας τόσο σύνθετης τεχνολογικής συσκευής.

«Ο τεχνολογικός κλάδος είναι πιο δύσκολος απ’ όσο αντιλαμβάνονται ορισμένοι, καθώς τα εξαρτήματα πρέπει να ελεγχθούν για λόγους διασφάλισης ποιότητας», δήλωσε στο CNN ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πατ Ο’ Μπράιεν. Όπως ανέφερε, η ζήτηση είναι «εξαιρετικά υψηλή» και οι παραγγελίες θα ολοκληρωθούν «μέσα στις επόμενες εβδομάδες».

Ο αναλυτής της Creative Strategies, Μαξ Βάινμπαχ, σημείωσε ότι η ολοκλήρωση λογισμικού, συμφωνιών με κατασκευαστές και άλλων συμβολαίων που απαιτούνται για μια συσκευή Android διαρκεί συνήθως περίπου 18 μήνες. «Υπάρχουν πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για να κυκλοφορήσει μια Android συσκευή στην αγορά», δήλωσε.

Αμφιβολίες για το «Made in USA» και την τιμή

Το κινητό είχε αρχικά διαφημιστεί ως «Made in USA», όμως ο ισχυρισμός αυτός αποσύρθηκε γρήγορα και αντικαταστάθηκε από τη διατύπωση ότι είναι «σχεδιασμένο με αμερικανικές αξίες», σύμφωνα με στιγμιότυπα της ιστοσελίδας που είχε καταγράψει το CNN.

Η αλλαγή έγινε μετά τις αμφιβολίες που διατύπωσαν αναλυτές της βιομηχανίας σχετικά με την αμερικανική προέλευση της συσκευής, επισημαίνοντας ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παραπέμπουν σε τηλέφωνο κινεζικής κατασκευής που πωλείται σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Κάποιοι, μάλιστα, ανέφεραν στα social media πως το τηλέφωνο με τα ίδια χαρακτηριστικά, διατίθεται υπό κινεζική επωνυμία σε καταστήματα Walmart, στο Amazon και στο eBay για κάτι περισσότερο από 100 δολάρια, καθώς αποτελεί συσκευή που βρίσκεται στην αγορά για πάνω από ένα έτος!

The Trump T1 phone is reportedly beginning to ship this week. It’s made in China and sells for $499, despite apparently being little more than a rebranded T-Mobile REVVL 7 Pro 5G in a gold shell. The original model can be found on eBay or at Walmart for just over $100. pic.twitter.com/PO37OWtc51 — распад и неуважение (@VictorKvert2008) May 14, 2026

Trump Mobile’s T1 Phone is finally hitting the market after months of delays.



The $499 gold-themed Android device comes with Trump branding, a Snapdragon 7-series processor, 12GB RAM, 512GB storage, and a 50MP triple-camera setup.



However, many believe the phone is essentially… pic.twitter.com/OPy8yJfEk4 — Omey S lad (@OmeyLad23) May 14, 2026

Ο αντιπρόεδρος της International Data Corporation, Ράιαν Ρέιθ, είχε δηλώσει ότι όροι όπως «σχεδιασμένο» ή «κατασκευασμένο» είναι εξαιρετικά ασαφείς. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, καθιστά αβέβαιο ποιο ακριβώς μέρος της παραγωγικής διαδικασίας πραγματοποιείται στις ΗΠΑ. Ως παράδειγμα ανέφερε την Apple, η οποία σχεδιάζει τα iPhone στην Καλιφόρνια αλλά τα συναρμολογεί σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα από διεθνείς προμηθευτές.

Η κυκλοφορία του Trump Phone έχει επίσης προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα σχετικά με τη χρήση του ονόματος του Τραμπ για οικονομικό όφελος ενώ βρίσκεται στην προεδρία.

Το τηλέφωνο δημιουργήθηκε από την Trump Organization, τον βασικό επιχειρηματικό όμιλο του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος διοικείται από τους γιους του, Έρικ Τραμπ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Παράλληλα, το πακέτο δεδομένων και τηλεφωνίας της υπηρεσίας κοστίζει 47,45 δολάρια — προφανής αναφορά στον Τραμπ ως 45ο και 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΠΗΓΗ: protothema.gr