Γ. Αντωνίου: «Η Κυβέρνηση με κανέναν τρόπο δεν εμπλέκεται στις Βουλευτικές» - Πού οφείλεται η αλλαγή του πολιτικού χάρτη

Μιλώντας σήμερα το πρωί στην κρατική τηλεόραση ανέφερε πως «δεν έχουμε ακούσει θέσεις επί των μεγάλων θεμάτων που απασχολείται τον κόσμο. Περισσότερο κινήθηκε ο δημόσιος διάλογος σε επίπεδο εντυπώσεων. Είχαμε την υπόθεση Σάντυ, η οποία ουσιαστικά μονοπώλησε τον ενδιαφέρον. Εκείνο για το οποίο μπορούμε έτσι να διατυπώσουμε μια μορφή να θέλετε, είναι ότι παρόλο που τα κόμματα έχουν θέσεις για όλα τα θέματα, ή τουλάχιστον τα πιο πολλά κόμματα έχουν θέσεις για τα μεγάλα θέματα, εντούτοις δεν ακούστηκαν, διότι ουσιαστικά ο διάλογος εξαντλήθηκε σε επίπεδο εντυπώσεων. Το πρώτο είναι αυτό».

«Το δεύτερο είναι το γεγονός ότι έχουμε τόσα πολλά κόμματα και τόσους πολλούς υποψήφιους, που ουσιαστικά ο κόσμος δυσκολεύεται να αντιληφθεί ποιος ανήκει πού, ποιες είναι οι θέσεις του, κτλ. Άρα αυτά τα δύο στοιχεία δημιουργούν ένα ζήτημα για το πώς έχει κινηθεί ο δημόσιος διάλογος σε επίπεδο προεκλογικής εκστρατείας».

«Από εκεί και πέρα, η Κυβέρνηση με κανέναν τρόπο δεν εμπλέκεται σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Η μόνη μας διοικητική στόχευση είναι να διεξαχθούν οι εκλογές με έναν τρόπο κόσμιο, αμερόληπτο και ούτω καθεξής. Στο οργανωτικό δηλαδή επίπεδο περισσότερο. Από εκεί και πέρα, οι πολιτικές θέσεις της κυβέρνησης είναι γνωστές. Η κυβέρνηση ακολουθεί μια κεντροδεξιά πολιτική, του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Αυτή είναι η ιδεολογία που ασπάζεται. Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της Βουλής την επόμενη μέρα, ασφαλώς, η 25 Μαΐου θα είναι μια κανονική μέρα, θα ξημερώσει κανονικά».

«Από εκεί και πέρα, το τι θα αποφανθεί ο κόσμος, μόνον αυτός μπορεί να το ορίσει και κανένας άλλος. Η Κυβέρνηση, οποιοδήποτε και να είναι το αποτέλεσμα, θα το σεβαστεί και θα πολιτευτεί σε αυτό το πλαίσιο. Θεωρούμε ως δεδομένο ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, εν της σοφίας τους, εντός της Βουλής, θα πράξουν το καλύτερο για την πατρίδα τους».

Ερωτηθείς εάν - με την τοποθέτησή του για τη συμμετοχή του Φειδία Παναγιώτου στο Εθνικό Συμβούλιο και σε κόμματα που δεν έχουν ιδεολογίες - ο Πρόεδρος επιχειρεί να κατευθύνει τους πολίτες ώστε να ψηφίσουν παραδοσιακά κόμματα, κόμματα που έχουν μια ιδεολογία, ο Γιάννης Αντωνίου απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι τουλάχιστον το ΑΛΜΑ έχει τοποθετηθεί σε ποιο χώρο ανήκει, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κυπριακό κτλ.

«Δεν πρέπει να προσωποποιηθεί έναντι του κυρίου Παναγιώτου αυτή συζήτηση. Ο Πρόεδρος εκείνο που είπε, και νομίζω ότι θεσμικά νομιμοποιείται να το κάνει, είναι ότι από τη στιγμή που διεκδικείς τη ψήφο του λαού, οφείλεις να έχεις και θέσεις και να τις παρουσιάσεις στον κόσμο για να ξέρει να είναι οι προγραμματικές σου θέσεις. Δηλαδή, εάν εκλεγείς, τι θα πράξεις. Είναι γεγονός ότι οι διακριτές γραμμές μεταξύ των κομμάτων έχουν ξεθωριάσει. Όμως, θα πρέπει να υπάρχει ένα ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ένας πολιτικός χώρος. Διαφορετικά, αυτά τα ζητήματα που απωθούν τους πολίτες από τα κοινά», πρόσθεσε.

Προεδρικές Εκλογές 2028

Αναφορικά για τις συμμαχίες που θα αναπτυχθούν με ορίζοντα τις Προεδρικές Εκλογές και αν υπάρχουν σκέψεις στο Προεδρικό ο Γιάννης Αντωνίου αντέστρεψε το ερώτημα για να συζητήσουν στη βάση δεδομένων. «Το ζήτημα των προεδρικών εκλογών του 2028 έχει ήδη ανοίξει τουλάχιστον από ένα κόμμα, το ΑΚΕΛ, με συνεδριακή απόφαση. Άρα έχουμε ένα δεδομένο στο τραπέζι».

«Στον Δημοκρατικό Συναγερμό γίνεται μια συζήτηση από το βράδυ των προεδρικών εκλογών του ‘23 για το τι θα γίνει το ‘28. Άρα και εκεί έχουμε μια συζήτηση σε ανεπίσημο μέρος».

«Και αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο ευρύτερο, κάτι για το οποίο τα κόμματα θα έχουν κόστος σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές είναι ακριβώς γιατί, ενώ το διακύβευμα είναι η εκλογική διαδικασία της Κυριακής, οι ματιές τους στρέφονται στις συμμαχίες που θα συγκροτηθούν την επόμενη για την Προεδρία της Βουλής και στη συνέχεια για τις προεδρικές εκλογές του 2028 και γι' αυτόν τον λόγο ουσιαστικά νοθεύουν τον λόγο τους. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ο κόσμος, το ακροατήριό τους δηλαδή, τελεί υπό σύγχυση».

Ανάλυση της αλλαγής του πολιτικού χάρτη

Κληθείς ως δημοσιογράφος αλλά και ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης να προβεί σε μια ανάλυση της αλλαγής του πολιτικού χάρτη για τις αιτίες μετατόπισης του κοινού είτε προς δεξιά, είτε προς την αριστερά, είτε προς τα νεοφανή κόμματα έδωσε συγκεκριμένες απόψεις.

«Το πιο ουσιαστικό νομίζω είναι ότι επειδή απομακρυνόμαστε από ιστορικά γεγονότα που καθορίζουν πάρα πολλές φορές το που τοποθετείται ο κάθε πολίτης πολιτικά νομίζω αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή όσο πιο κοντά είμαστε και παράδειγμα στο 1974 τόσο διαφορετικά ήταν η πολιτική συνείδηση ενός εκάστου».

«Το δεύτερο, επίσης καθοριστικό, είναι οι κοινωνικές μεταβολές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια και στην Κύπρο αλλά και διεθνώς και οι οποίες μεταβολές επίσης ορίζουν το που τοποθετείτε ο καθένας από εμάς πολιτικά».

«Από εκεί και πέρα ασφαλώς τα ζητήματα της αξιοκρατίας, διαφθοράς κ.ο.κ. είναι ζητήματα τα οποία επηρεάζουν τις επιλογές του κάθε πολίτη»

«Βεβαίως στις βουλευτικές εκλογές διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και ο παράγοντας άνθρωπος, δηλαδή το πόσο γνωρίζω έναν υποψήφιο βουλευτή αν είναι συγγενής μου, αν είναι γνωστός μου»

«Επιπλέον, το γεγονός ότι έχουν ξεθωριάσει οι διαχωριστικές γραμμές, οι κομματικές γραμμές».

«Υπάρχει κόσμος που έχει μία συναισθηματική σύνδεση με έναν συγκεκριμένο κομματικό χώρο ένεκα καταβολών, κυρίως οικογενειακών. Όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από αυτή την σύνδεση, σε κάποια στιγμή παύει να είναι ένας ισχυρός παράγοντας επιλογής ενός κόμματος για να στηρίξουμε».

«Είναι ένας συνδυασμός παραγόντων, δεν είναι μόνο ένας ο παράγοντος», κατέληξε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα