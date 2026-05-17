Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΣπίτι με κάτω από 8 χιλιάδες ευρώ που έχει έως έξι υπνοδωμάτια - Αυτή είναι η νέα λύση στέγασης
LIKE ONLINE

Σπίτι με κάτω από 8 χιλιάδες ευρώ που έχει έως έξι υπνοδωμάτια - Αυτή είναι η νέα λύση στέγασης

 17.05.2026 - 14:16
Σπίτι με κάτω από 8 χιλιάδες ευρώ που έχει έως έξι υπνοδωμάτια - Αυτή είναι η νέα λύση στέγασης

Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο σπίτι περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο διατίθεται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας έναντι 7.940 ευρώ και απευθύνεται σε όσους αναζητούν μια προσωρινή ή εναλλακτική λύση στέγασης με χαμηλό κόστος.

Ευέλικτος σχεδιασμός

Το βασικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης κατασκευής είναι η δυνατότητα προσαρμογής του εσωτερικού χώρου. Αν και στην τυπική του διαμόρφωση περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, ένα μπάνιο και έναν ενιαίο χώρο καθιστικού με κουζίνα, ο σχεδιασμός του επιτρέπει διαφορετικές διαμορφώσεις, φτάνοντας ακόμη και έως έξι υπνοδωμάτια.

Η επεκτασιμότητα βασίζεται σε αρθρωτή (modular) κατασκευή διπλής πτέρυγας, η οποία επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου ανάλογα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη.

Ένα από τα υπνοδωμάτια

Ανθεκτική κατασκευή και τεχνικά χαρακτηριστικά

Η κατασκευή στηρίζεται σε χαλύβδινο πλαίσιο, προσφέροντας αυξημένη σταθερότητα και αντοχή. Τα υλικά περιλαμβάνουν θερμομονωτικά στοιχεία, πυράντοχο υαλοβάμβακα και αδιάβροχες επιστρώσεις, σχεδιασμένες να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες και δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το σπίτι διαθέτει υψηλή αντοχή σε άνεμο και σεισμικές δονήσεις, ενώ είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις.

Παράλληλα, ενσωματώνει σύστημα εξαερισμού για καλύτερη θερμική απόδοση και προστασία τους θερινούς μήνες, ενώ συνοδεύεται από εγγύηση και τεχνική υποστήριξη.

Το χαμηλό κόστος, η ευκολία μεταφοράς και η δυνατότητα προσαρμογής καθιστούν το συγκεκριμένο προκατασκευασμένο σπίτι μια ενδιαφέρουσα λύση για προσωρινή διαβίωση, εξοχική χρήση ή και πιο μόνιμη εγκατάσταση, ανάλογα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στον αυτοκινητόδρομο και κατέληξε σε χαντάκι - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο
Τι googlαρουν οι Κύπριοι πριν από τις εκλογές — Οι αναζητήσεις που δείχνουν τι πραγματικά τους απασχολεί
Ποιες χώρες έδωσαν βαθμούς στην Κύπρο .... και που η Κύπρος - Πόσους συνολικά βαθμούς συγκέντρωσε!
Ποια είναι η Dara, η 27χρονη Βουλγάρα που κέρδισε την πρώτη Eurovision για τη χώρα της - Τι σημαίνει «Bangaranga»
Εορτολόγιο: Τα επτά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Φαίη Σκορδά για την υγεία της: Σχολίασαν πως έχω πρηξίματα. Είχα ένα θέμα. Ούτε έβγαλα ούτε έβαλα κάτι

 17.05.2026 - 14:14
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

 17.05.2026 - 14:28
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

Η Κύπρος στέκεται στο πλευρό της Ιταλίας, με φιλία και αλληλεγγύη, υπό το φως του σοβαρού περιστατικού στη Μόντενα, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Στο πλευρό της Ιταλίας η Κύπρος, οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν»

  •  17.05.2026 - 14:28
Η αποχή που αλλάζει τον πολιτικό χάρτη-Η απομάκρυνση των πολιτών από τις κάλπες και το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών

Η αποχή που αλλάζει τον πολιτικό χάρτη-Η απομάκρυνση των πολιτών από τις κάλπες και το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών

  •  17.05.2026 - 07:18
Αννίτα Δημητρίου: «Δεν βάζουμε τη χώρα σε περιπέτειες, αυτό είναι το μέτρο της ευθύνης μας»

Αννίτα Δημητρίου: «Δεν βάζουμε τη χώρα σε περιπέτειες, αυτό είναι το μέτρο της ευθύνης μας»

  •  17.05.2026 - 12:57
Μήνυμα Στεφάνου ενόψει εκλογών - «Το ΑΚΕΛ συνεχίζει δίπλα στην κοινωνία»

Μήνυμα Στεφάνου ενόψει εκλογών - «Το ΑΚΕΛ συνεχίζει δίπλα στην κοινωνία»

  •  17.05.2026 - 12:22
Θάνατος μυστήριο 34χρονης - Είχε μετακομίσει για να ξεκινήσει νέα ζωή

Θάνατος μυστήριο 34χρονης - Είχε μετακομίσει για να ξεκινήσει νέα ζωή

  •  17.05.2026 - 12:11
Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για σοβαρά ποινικά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του

Αυτόν ψάχνει η Αστυνομία για σοβαρά ποινικά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του

  •  17.05.2026 - 11:07
Μόντενα: Για «σφαγή» κατηγορείται ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς, δύο τραυματίες υποβλήθηκαν σε αφαίρεση κάτω άκρων

Μόντενα: Για «σφαγή» κατηγορείται ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς, δύο τραυματίες υποβλήθηκαν σε αφαίρεση κάτω άκρων

  •  17.05.2026 - 12:40
Χάος σε πτήση: Εκτράπηκε πτήση - Επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος - Δείτε βίντεο

Χάος σε πτήση: Εκτράπηκε πτήση - Επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος - Δείτε βίντεο

  •  17.05.2026 - 11:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα