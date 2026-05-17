Χάος σε πτήση: Εκτράπηκε πτήση - Επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος - Δείτε βίντεο

Αεροπλάνο της εταιρείας που εκτελούσε την Παρασκευή πτήση από τη Μελβούρνη προς το Ντάλας στις ΗΠΑ αναγκάστηκε να κάνει ενδιάμεση στάση στην Παπίτ στη Γαλλική Πολυνησία, λόγω αυτού του απείθαρχου επιβάτη.

Ο άνδρας τέθηκε υπό έλεγχο από άλλους επιβάτες. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το αυστραλιανό εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC, μεταδίδουν σήμερα ότι αυτός δάγκωσε υπάλληλο της Qantas.

Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Ταϊτή, οι τοπικές αρχές ανέλαβαν υπό την ευθύνη τους τον εν λόγω επιβάτη, ενώ σε αυτόν απαγορεύτηκαν τα ταξίδια με όλα τα αεροπλάνα της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας.

«Η ασφάλεια των πελατών μας και του πληρώματός μας είναι απόλυτη προτεραιότητά μας, και έχουμε μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που προκαλούν ταραχή ή είναι απειλητικές στις πτήσεις μας», αντέδρασε σήμερα εκπρόσωπος της Qantas σε δήλωσή του στο AFP.

