Έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στον αυτοκινητόδρομο και κατέληξε σε χαντάκι - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

Στις 16:44 έγινε ανταπόκριση για τροχαία σύγκρουση όταν ιδιωτικό όχημα παρέκκλινε της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι εκτός του αυτοκινητόδρομου παρά την έξοδο Κοφίνου στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας- Κοφίνου.

Έγινε αποπαγίδευση ενός τραυματία με χρήση διασωστικής εξάρτυσης από μέλη της ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο για μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του Νοσοκομείου Λάρνακας.