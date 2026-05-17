Το φρούτο που διώχνει το λίπος από την κοιλιά – Ένα την ημέρα αρκεί

ΑρχικήΥγείαΤο φρούτο που διώχνει το λίπος από την κοιλιά – Ένα την ημέρα αρκεί
 17.05.2026 - 08:11
Ένα αβοκάντο την ημέρα μπορεί να συμβάλλει σε πιο υγιεινή ανακατανομή του κοιλιακού λίπους σε γυναίκες σύμφωνα με νεότερη έρευνα από το Πανεπιστημίο του Ιλλινόις.

Στη μελέτη συμμετείχαν 105 ενήλικες υπέρβαροι ή παχύσαρκοι οι οποίοι κατανάλωναν ένα γεύμα με αβοκάντο την ημέρα επί δώδεκα εβδομάδες. Οι γυναίκες που κατανάλωναν το αβοκάντο ως μέρος του ημερήσιου κυρίου γεύματός τους παρουσίασαν μείωση του σπλαχνικού κοιλικού λίπους, δηλαδή του επικίνδυνου λίπους που περιβάλλει τα όργανα της περιοχής της κοιλιάς.

Τα συμπεράσματα της έρευνας υπό την εποπτεία του Naiman Khan καθηγητή Κινησιολογίας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου του Ιλλινόις δημοσιεύθηκαν στην Journal of Nutrition.

Ο σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο ρόλος του αβοκάντο όχι στο αδυνάτισμα, αλλά στην αποθήκευση και την κατανομή του λιπώδους ιστού. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή της κοιλιάς συσσωρεύεται υποδόριο και σπλαχνικό λίπος, με το πρώτο να συγκεντρώνεται κάτω από το δέρμα και να θεωρείται λιγότερο επικίνδυνο συγκριτικά με το δεύτερο, που περιβάλλει ζωτικά όργανα και είναι γνωστό ότι σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και καρδιαγγειακής νόσου.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη χωρίστηκαν σε δυο ομάδες και η κύρια διαφορά στην διατροφή τους συνίστατο στο ότι η μια ομάδα κατανάλωνε καθημερινά ένα φρέσκο αβοκάντο.

Στην αρχή και στο τέλος των δώδεκα εβδομάδων οι ερευνητές μέτρησαν το κοιλιακό λίπος των συμμετεχόντων και την ανοχή τους στη γλυκόζη – ενός δείκτη διαβήτη.

Από την κατανάλωση αβοκάντο ευνοημένες αναδείχθηκαν οι γυναίκες οι οποίες παρουσίασαν μείωση του σπλαχνικού λίπους, καθώς και της αναλογίας σπλαχνικού προς υποδόριου λίπους. Στους άνδρες όμως δεν παρατηρήθηκε κάποιο όφελος, ενώ δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στην ανθεκτικότητα στη γλυκόζη ούτε στους άνδρες ούτε στις γυναίκες.

Οι ερευνητές θέλουν να προβούν σε νέα έρευνα ούτως ώστε να διερευνήσουν περαιτέρω τα οφέλη της κατανάλωσης αβοκάντο στην κατανομή του λίπους στο σώμα, αλλά και να εξηγήσουν τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

