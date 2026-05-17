Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΙσχυροί άνεμοι και μπόλικη σκόνη στο καιρικό μενού - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ισχυροί άνεμοι και μπόλικη σκόνη στο καιρικό μενού - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία

 17.05.2026 - 07:36
Ισχυροί άνεμοι και μπόλικη σκόνη στο καιρικό μενού - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία

Σήμερα, αρχικά θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στα παράλια, ωστόσο ο καιρός σύντομα θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σύντομα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, ενώ στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρείται κατά τόπους αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια και παροδικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, στα νότια παράλια ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μέτριοι και παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, ενώ τοπικά στα προσήνεμα ορεινά ενδέχεται να πνέουν μέχρι πολύ ισχυροί, 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση, ωστόσο ο καιρός σύντομα θα καταστεί κυρίως αίθριος.

Την Τρίτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο το βράδυ θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος από μέσες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές. Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά τόπους αναμένονται βροχές και μετά το μεσημέρι πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά και λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο την Τετάρτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, για να κυμανθεί έτσι πιο κάτω από αυτά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στον αυτοκινητόδρομο και κατέληξε σε χαντάκι - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο
Τι googlαρουν οι Κύπριοι πριν από τις εκλογές — Οι αναζητήσεις που δείχνουν τι πραγματικά τους απασχολεί
Ποιες χώρες έδωσαν βαθμούς στην Κύπρο .... και που η Κύπρος - Πόσους συνολικά βαθμούς συγκέντρωσε!
Ποια είναι η Dara, η 27χρονη Βουλγάρα που κέρδισε την πρώτη Eurovision για τη χώρα της - Τι σημαίνει «Bangaranga»
Εορτολόγιο: Τα επτά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Eurovision 2026: Αυτή η χώρα έκανε την τεράστια ανατροπή και πήρε την πρωτιά - Η θέση που έλαβαν Κύπρος και Ελλάδα

 17.05.2026 - 02:02
Επόμενο άρθρο

Ποια είναι η Dara, η 27χρονη Βουλγάρα που κέρδισε την πρώτη Eurovision για τη χώρα της - Τι σημαίνει «Bangaranga»

 17.05.2026 - 07:44
Στην Κύπρο σήμερα η Τζιόρτζια Μελόνι - Η ατζέντα της συζήτησης με ΠτΔ

Στην Κύπρο σήμερα η Τζιόρτζια Μελόνι - Η ατζέντα της συζήτησης με ΠτΔ

  Φθάνει σήμερα το πρωί στην Κύπρο για επίσημη επίσκεψη η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι με στόχο την ενίσχυση κοινών σχεδιασμών Ρώμης-Λευκωσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Κύπρο σήμερα η Τζιόρτζια Μελόνι - Η ατζέντα της συζήτησης με ΠτΔ

Στην Κύπρο σήμερα η Τζιόρτζια Μελόνι - Η ατζέντα της συζήτησης με ΠτΔ

  •  17.05.2026 - 07:47
Η αποχή που αλλάζει τον πολιτικό χάρτη-Η απομάκρυνση των πολιτών από τις κάλπες και το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών

Η αποχή που αλλάζει τον πολιτικό χάρτη-Η απομάκρυνση των πολιτών από τις κάλπες και το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών

  •  17.05.2026 - 07:18
Τι googlαρουν οι Κύπριοι πριν από τις εκλογές — Οι αναζητήσεις που δείχνουν τι πραγματικά τους απασχολεί

Τι googlαρουν οι Κύπριοι πριν από τις εκλογές — Οι αναζητήσεις που δείχνουν τι πραγματικά τους απασχολεί

  •  17.05.2026 - 07:21
Video: Αναποδογυρίστηκε όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Εγκλωβίστηκε στα συντρίμια ο οδηγός

Video: Αναποδογυρίστηκε όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Εγκλωβίστηκε στα συντρίμια ο οδηγός

  •  17.05.2026 - 08:28
Εκτεταμένες ζημιές σε δύο οχήματα μετά από πυρκαγιά στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

Εκτεταμένες ζημιές σε δύο οχήματα μετά από πυρκαγιά στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

  •  17.05.2026 - 08:22
Ισχυροί άνεμοι και μπόλικη σκόνη στο καιρικό μενού - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία

Ισχυροί άνεμοι και μπόλικη σκόνη στο καιρικό μενού - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία

  •  17.05.2026 - 07:36
Ποια είναι η Dara, η 27χρονη Βουλγάρα που κέρδισε την πρώτη Eurovision για τη χώρα της - Τι σημαίνει «Bangaranga»

Ποια είναι η Dara, η 27χρονη Βουλγάρα που κέρδισε την πρώτη Eurovision για τη χώρα της - Τι σημαίνει «Bangaranga»

  •  17.05.2026 - 07:44
Ποιες χώρες έδωσαν βαθμούς στην Κύπρο .... και που η Κύπρος - Πόσους συνολικά βαθμούς συγκέντρωσε!

Ποιες χώρες έδωσαν βαθμούς στην Κύπρο .... και που η Κύπρος - Πόσους συνολικά βαθμούς συγκέντρωσε!

  •  17.05.2026 - 01:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα