Video: Αναποδογυρίστηκε όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Εγκλωβίστηκε στα συντρίμια ο οδηγός

Σύμφωνα με το RoadReportCY από το σημείο του συμβάντος, το αυτοκίνητο φαίνεται να έχασε τον έλεγχο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, να βγήκε εκτός ασφάλτου και να ανατράπηκε πάνω στην οροφή του κατά μήκος χωμάτινης πλαγιάς.

Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ στο σημείο διακρίνονταν διασκορπισμένα συντρίμμια. Από τις εικόνες φαίνεται επίσης πως το κάτω μέρος του αυτοκινήτου ήταν πλήρως εκτεθειμένο μετά την ανατροπή.

Με βάση την ανάρτηση, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ο οδηγός κατάφερε να εξέλθει από το όχημα χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν φαίνεται να εμπλέκεται δεύτερο όχημα στο περιστατικό.

Σύμφωνα με την Ανδρέα Κεττή, μέλη της ΕΜΑΚ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του τραυματία, με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Λάρνακας.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.