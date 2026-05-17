Εκτεταμένες ζημιές σε δύο οχήματα μετά από πυρκαγιά στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 17:00, με τέσσερα σταθμευμένα οχήματα σε οδόστρωμα δίπλα από χώρο πρασίνου στην Παλουριώτισσα να παραδίδονται στις φλόγες.

Από την πυρκαγιά δύο από τα τέσσερα οχήματα υπέστηκαν εκτεταμένες ζημιές.



Για το περιστατικό ανταποκρίθηκαν 3 πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας.

Δείτε φωτογραφίες του ThemaOnline από το σημείο