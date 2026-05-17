Εκτεταμένες ζημιές σε δύο οχήματα μετά από πυρκαγιά στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες

 17.05.2026 - 08:22
Στις φλόγες τυλίχθηκαν τέσσερα οχήματα στην Παλουριώτισσα της επαρχίας Λευκωσίας, χθες, το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 17:00, με τέσσερα σταθμευμένα οχήματα σε οδόστρωμα δίπλα από χώρο πρασίνου στην Παλουριώτισσα να παραδίδονται στις φλόγες.

Από την πυρκαγιά δύο από τα τέσσερα οχήματα υπέστηκαν εκτεταμένες ζημιές.

Για το περιστατικό ανταποκρίθηκαν 3 πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας.

Δείτε φωτογραφίες του ThemaOnline από το σημείο 

