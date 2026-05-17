Τι googlαρουν οι Κύπριοι πριν από τις εκλογές — Οι αναζητήσεις που δείχνουν τι πραγματικά τους απασχολεί

Στοιχεία από το Google Trends για τους τελευταίους τρεις μήνες στην Κύπρο δείχνουν ότι το ενδιαφέρον γύρω από τις Βουλευτικές εκλογές παρουσιάζει σταδιακή άνοδο, ιδιαίτερα από τις αρχές Μαΐου και μετά, ενώ στα τέλη Μαρτίου καταγράφηκε μια έντονη κορύφωση ενδιαφέροντος.

Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος. Αποτυπώνει όμως με σαφήνεια τι απασχολεί περισσότερο τους πολίτες στο διαδίκτυο και πώς εξελίσσεται η δημόσια συζήτηση ενόψει της προεκλογικής περιόδου.

Η πορεία των αναζητήσεων για τη λέξη «εκλογές» στην Κύπρο τους τελευταίους τρεις μήνες, σύμφωνα με το Google Trends.

Οι πολίτες ψάχνουν κυρίως πρακτικές πληροφορίες

Σε αντίθεση με προηγούμενες εποχές, όπου η πολιτική ενημέρωση περνούσε κυρίως μέσα από κομματικούς μηχανισμούς ή τηλεοπτικές εκπομπές, σήμερα ένα μεγάλο μέρος των πολιτών στρέφεται πρώτα στη μηχανή αναζήτησης της Google.

Οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις των Κυπρίων σχετίζονται κυρίως με πρακτικά ζητήματα γύρω από την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

Ανάμεσα στις κορυφαίες αναζητήσεις βρίσκεται ο όρος:

«Πού ψηφίζω»

Η συγκεκριμένη αναζήτηση εμφανίζεται σταθερά στις πρώτες θέσεις ενδιαφέροντος, καθώς χιλιάδες πολίτες προσπαθούν να εντοπίσουν το εκλογικό τους κέντρο μέσω της σχετικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται επίσης για όρους όπως:

«δημοσκόπηση»

«δημοσκοπήσεις»

«βουλευτικές εκλογές»

«εκλογές 2026»

Οι πολίτες φαίνεται να αναζητούν:

-ποσοστά κομμάτων,

-σενάρια κατανομής εδρών,

-επίπεδα κομματικής συσπείρωσης,

αλλά και γενικές πληροφορίες για την επόμενη εκλογική διαδικασία.

Οι πιο δημοφιλείς πολιτικές αναζητήσεις των Κυπρίων (Top queries) και οι αναζητήσεις που «εκτοξεύθηκαν» (rising queries)

Το «Breakout» ενδιαφέρον για τις εκλογές στην Κύπρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λεγόμενα «Rising Queries» του Google Trends — δηλαδή οι αναζητήσεις που αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό.

Οι όροι:

«εκλογές Κύπρος»

«βουλευτικές εκλογές Κύπρος»

καταγράφονται ως «Breakout».

Στη γλώσσα του Google Trends, αυτό σημαίνει αύξηση ενδιαφέροντος άνω του 5000%, στοιχείο που υποδηλώνει απότομη και μαζική αύξηση αναζητήσεων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι τέτοιες αυξήσεις συνδέονται συνήθως με:

πολιτικές εξελίξεις,

έντονη ειδησεογραφία,

δημοσκοπήσεις,

τηλεοπτικές εμφανίσεις,

ή την άτυπη έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Παράλληλα, σημαντικές είναι και οι αναζητήσεις που αφορούν:

-εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους,

-αλλαγές στοιχείων ψηφοφόρων,

καθώς και τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού για Κύπριους που ζουν σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Βέλγιο.

Η Google ως «καθρέφτης» της πολιτικής αγωνίας

Αν και τα δεδομένα των αναζητήσεων δεν μπορούν να προβλέψουν ποιος θα κερδίσει στις Βουλευτικές εκλογές, αποτυπώνουν συχνά την πολιτική ανησυχία, την περιέργεια και τα αντανακλαστικά της κοινωνίας σε πραγματικό χρόνο.

Το γεγονός ότι οι περισσότερες αναζητήσεις αφορούν βασικές πληροφορίες και όχι ακόμη συγκεκριμένα πρόσωπα ή κομματικές αντιπαραθέσεις δείχνει ότι μεγάλο μέρος των πολιτών βρίσκεται ακόμη στη φάση της ενημέρωσης και του προσανατολισμού.

Για την ώρα, πάντως, η Google καταγράφει ένα σαφές μήνυμα:

οι Κύπριοι αρχίζουν να μπαίνουν σε εκλογικό κλίμα.