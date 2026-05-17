Στη γειτονιά των αγγέλων ο 58χρονος Κώστας - Συγκινεί η κίνηση ανθρωπιάς της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

Στην Κύπρο σήμερα η Τζιόρτζια Μελόνι - Η ατζέντα της συζήτησης με ΠτΔ
Την Κύπρο επισκέπτεται σήμερα η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με στόχο την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων, με απτά παραδοτέα. Πρόκειται για την πρώτη διμερή επίσκεψη Ιταλού Πρωθυπουργού στη χώρα εδώ και 36 χρόνια και έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψής του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Ρώμη τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς και της ιστορικής επίσκεψης του Προέδρου Ματαρέλα στην Κύπρο, του πρώτου Ιταλού Προέδρου από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών.