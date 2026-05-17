Στη γειτονιά των αγγέλων ο 58χρονος Κώστας - Συγκινεί η κίνηση ανθρωπιάς της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

Ο Κώστας Μακρής απεβίωσε το Σάββατο 16.05.2026 σε ηλικία 58 χρονών και η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 18.05.2026 και ώρα 1:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου και Βαρνάβα στην Πάφο.

Η ταφή θα γίνει στο Νέο Κοιμητήριο Πάφου στο Αναβαργός.

Αντί Στεφάνων παράκληση όπως γίνονται εισφορές για τον συμπολίτη μας Ραφαήλ Δημητρίου που πάσχει από λευχαιμία.