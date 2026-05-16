«Φάρμακο» κατά της μοναξιάς μια βόλτα στη φύση – Τι έδειξε το επιτυχημένο πείραμα της Φινλανδίας
«Φάρμακο» κατά της μοναξιάς μια βόλτα στη φύση – Τι έδειξε το επιτυχημένο πείραμα της Φινλανδίας

Μια ομαδική δραστηριότητα στη φύση, μία φορά την εβδομάδα, μπορεί να είναι το ιδανικό «αντίδοτο» στη μοναξιά, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ευημερίας των ηλικιωμένων που διαμένουν σε οίκους ευγηρίας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι έξοδοι και οι δραστηριότητες με επίκεντρο τη φύση βελτίωσαν διάφορες πτυχές της υγείας των ευπαθών ηλικιωμένων, όπως τον ύπνο, τις γνωστικές λειτουργίες, τη μνήμη και την αίσθηση σύνδεσης με τη φύση. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα οφέλη παρατηρήθηκαν μετά από μόλις 9 εβδομάδες ομαδικών συνεδριών που πραγματοποιούνταν μία φορά την εβδομάδα. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Age and Ageing, καθώς και στο Journal of the American Medical Directors Association.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Kaisu Pitkälä, διευθύντρια του Τμήματος Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ακόμη κι ένα σχετικά σύντομο πρόγραμμα μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. «Οι ομαδικές δραστηριότητες μία φορά την εβδομάδα μπορούν να μειώσουν τη μοναξιά των ηλικιωμένων και να βελτιώσουν τον ύπνο και τη μνήμη τους, καθώς και την αίσθηση σύνδεσης με τη φύση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της πρόσβασης των ανθρώπων σε εξωτερικούς χώρους και φυσικά περιβάλλοντα.

Στην έρευνα συμμετείχαν 319 ηλικιωμένοι, 83 ετών κατά μέσο όρο, που διαμένουν σε οίκους ευγηρίας και ανέφεραν ότι βιώνουν μοναξιά, ενώ λίγο περισσότερο από τους μισούς παρουσίαζαν διαταραχές μνήμης. Οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν τυχαία, είτε σε μια ομάδα που συμμετείχε σε δραστηριότητες στη φύση, είτε σε μια ομάδα ελέγχου.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εκδρομές στην ύπαιθρο και οργανωμένες δραστηριότητες στη φύση. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι τα οφέλη φαίνεται να προέρχονταν όχι μόνο από την έκθεση σε φυσικά περιβάλλοντα, αλλά κι απ’ την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των συμμετεχόντων και το ουσιαστικό περιεχόμενο των συνεδριών.

Τα θετικά αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτα, καθώς πολλοί συμμετέχοντες ήταν ευπαθείς, είχαν πολλαπλά προβλήματα υγείας και αντιμετώπιζαν πρακτικές δυσκολίες στη συμμετοχή τους. Ο καιρός, η μεταφορά και η κινητικότητα αποτέλεσαν προκλήσεις, καθώς πολλοί συμμετέχοντες μετακινούνταν με αναπηρικά αμαξίδια και άλλα βοηθητικά εργαλεία.

Παρά τα εμπόδια, ωστόσο, οι δραστηριότητες αυτές έδειξαν να είναι αποτελεσματικές στη μείωση της αίσθησης μοναξιάς, τον ύπνο και τη γνωστική λειτουργία. Η δρ. Pitkälä υποστήριξε ότι ένα μεγαλύτερο σε διάρκεια πρόγραμμα θα μπορούσε, ενδεχομένως, να οδηγήσει σε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Η μελέτη ανέδειξε το «κρυφό βάρος» της μοναξιάς που συχνά αισθάνονται οι κάτοικοι των οίκων ευγηρίας. Περισσότεροι από τους μισούς ηλικιωμένους σε οίκους ευγηρίας βιώνουν μοναξιά, την οποία η δρ. Pitkälä περιέγραψε ως κίνδυνο για την υγεία συγκρίσιμο με το κάπνισμα και την παχυσαρκία. «Η μοναξιά δεν είναι κάτι που μπορείς να δεις εξωτερικά, πρέπει να ρωτήσεις τους ανθρώπους», σημείωσε.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι ερευνητές εκπαίδευσαν 52 καθοδηγητές σε οίκους ευγηρίας του Ελσίνκι. Έκτοτε, οι καθοδηγητές αυτοί έχουν συμβάλλει στη σύνδεση των ηλικιωμένων με τη φύση εντός των δομών φροντίδας. Το έργο βασίζεται στο πρόγραμμα «Circle of Friends» που διοργανώνει η Φινλανδική Ένωση για την Ευημερία των Ηλικιωμένων, το οποίο έχει προσελκύσει περισσότερους από 13.000 ηλικιωμένους σε ομαδικές δραστηριότητες σε πάνω από 100 δήμους. Μετά τη λήξη του επίσημου προγράμματος, το 65% των ομάδων συνέχισε να λειτουργεί ανεξάρτητα.

Η δρ. Pitkälä δήλωσε ότι η μελέτη αποτελεί σημαντική συμβολή στις μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη των ευπαθών ηλικιωμένων, ειδικά εκείνων με προβλήματα μνήμης, που ζουν σε μονάδες 24ωρης φροντίδας.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η σχετικά απλή, οργανωμένη πρόσβαση στη φύση, σε συνδυασμό με την κοινωνική αλληλεπίδραση, μπορεί να προσφέρει έναν πρακτικό τρόπο υποστήριξης της συναισθηματικής και γνωστικής υγείας των ηλικιωμένων που διαμένουν σε οίκους ευγηρίας.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Εκλογές χωρίς σταθερές: Τι επηρεάζει πραγματικά την ψήφο των πολιτών - Σκάνδαλα, κοινωνικά δίκτυα και η κρίση εμπιστοσύνης

