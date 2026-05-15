Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Οριακή μάχη ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ, άνοδος για ΕΛΑΜ και τριπλή πίεση στη μεσαία ζώνη
Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Οριακή μάχη ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ, άνοδος για ΕΛΑΜ και τριπλή πίεση στη μεσαία ζώνη

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες της 24ης Μαΐου, η νέα μεγάλη δημοσκόπηση του ΡΙΚ ανατρέπει τη βεβαιότητα και επιβεβαιώνει ότι η αναμέτρηση για την πρώτη θέση θα κριθεί στο νήμα.

Η εκτίμηση ψήφου δείχνει τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ να κινούνται σχεδόν παράλληλα. Ο ΔΗΣΥ καταγράφει ποσοστό 20–25%, ενώ το ΑΚΕΛ ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 18,5–23,5%.

Την ίδια στιγμή, το ΕΛΑΜ συνεχίζει την ανοδική του πορεία, φτάνοντας στο 10,5 – 14,5% και παγιώνοντας τη θέση του ως τρίτη δύναμη. Πίσω του, η μάχη για την τέταρτη θέση εξελίσσεται σε τριπλό μπλοκ: ΔΗΚΟ, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία Κύπρου κινούνται όλα στο ίδιο εύρος, μεταξύ 8 – 11% και 7–10%, δημιουργώντας μια πρωτοφανή συμπίεση στη μεσαία ζώνη των κομμάτων.

Στα μικρότερα κόμματα, η εικόνα παραμένει ρευστή. ΕΔΕΚ, ΚΟΣΠ και VOLT κινούνται στο 3–5%, ενώ ΔΗΠΑ και ΚΥΝΗΓΟΙ βρίσκονται χαμηλότερα, στο 1–3% και 1–2% αντίστοιχα. Η είσοδος στη Βουλή για αρκετούς σχηματισμούς θα εξαρτηθεί από λεπτές ισορροπίες και από το ποσοστό συμμετοχής την ημέρα των εκλογών.

Παράλληλα, η παράσταση νίκης δείχνει ότι η κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη: ένα σημαντικό τμήμα θεωρεί ότι ο ΔΗΣΥ θα επικρατήσει, ενώ ένα όχι αμελητέο ποσοστό βλέπει το ΑΚΕΛ να κερδίζει τη μάχη. Με τους αναποφάσιστους να παραμένουν υπολογίσιμο μέγεθος και τις μετακινήσεις ψηφοφόρων να συνεχίζονται, το αποτέλεσμα της 24ης Μαΐου παραμένει ανοιχτό όσο ποτέ.

Η μάχη των εδρών: Τα τέσσερα σενάρια

Η δημοσκόπηση του ΡΙΚ παρουσιάζει και τέσσερα διαφορετικά σενάρια κατανομής εδρών, ανάλογα με τον αριθμό των κομμάτων που θα καταφέρουν να περάσουν το κατώφλι της Βουλής.

Στο σενάριο των έξι κομμάτων, ο ΔΗΣΥ λαμβάνει 13–15 έδρες και το ΑΚΕΛ 12–14, ενώ το ΕΛΑΜ φτάνει μέχρι και τις 10. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των κομμάτων που εισέρχονται, τόσο μειώνονται οι έδρες των μεγάλων, με το σενάριο των εννέα κομμάτων να ρίχνει τον ΔΗΣΥ στις 12–14 και το ΑΚΕΛ στις 11–13. Τα μικρότερα κόμματα, όπως το ΚΟΣΠ, το VOLT και η ΕΔΕΚ, εμφανίζονται να διεκδικούν 2–4 έδρες όταν καταφέρνουν να μπουν στη Βουλή, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνολική εικόνα της επόμενης κοινοβουλευτικής σύνθεσης.

