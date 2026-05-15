ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έτσι «έκαναν φτερά» 12 χιλιάδες ευρώ – Δείτε πώς την πάτησε 59χρονος από την Πάφο για να μην το πάθετε κι εσείς

 15.05.2026 - 17:24
Καταγγέλθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Πάφου από 59χρονο ότι κατά τον τρέχον μήνα, επικοινώνησε μαζί του μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης άγνωστος άντρας, ο οποίος τον παρότρυνε να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα.

Αφού ο 59χρονος πείσθηκε από τον άγνωστο άντρα, εγκατέστησε στο κινητό του τηλέφωνο εφαρμογές κρυπτονομισμάτων καθώς και συγκεκριμένη εφαρμογή μέσα από την οποία ο άγνωστος άνδρας, είχε πρόσβαση στην οθόνη του κινητού του τηλεφώνου.

Σε έλεγχο που διενήργησε χθες ο 59χρονος σε λογαριασμούς που διατηρεί σε δύο τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου, διαπίστωσε μεταφορές χρημάτων σε άγνωστους του λογαριασμούς, για τα ποσά των 12.000 και 13.000 ευρώ, καθώς επίσης και εφτά απόπειρες μεταφοράς χρημάτων για το συνολικό ποσό των 34.600 ευρώ, σε τραπεζικό ίδρυμα του εξωτερικού.

Κατόπιν άμεσων ενεργειών του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου σε συνεργασία με τα δύο κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία διατηρεί λογαριασμούς ο 59χρονος, έχει κατορθωθεί να παγοποιηθεί η μεταφορά του χρηματικού ποσού των 13.000 ευρώ καθώς και του ποσού των 34.600 ευρώ.

Το Γραφείο Διερεύνησης του Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Στο επίκεντρο ο Χριστοδουλίδης στην Αθήνα: Οι επαφές και τα μηνύματα με φόντο τις εξελίξεις

Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ανέδειξε τη διαχρονική ενότητα του Ελληνισμού, δήλωσε την Παρασκευή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απευθυνθεί στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και θα συμμετάσχει στο The Europe Gulf Forum.

