Αεροπορική εταιρεία γιορτάζει τα γενέθλιά της και δίνει 1 εκατομμύριο θέσεις κάτω από €22 - Προλάβετε!

Η επετειακή προσφορά δίνει στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να προγραμματίσουν την επόμενη απόδραση τους σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, με τις κρατήσεις να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και της mobile εφαρμογής της αεροπορικής εταιρείας.

Οι κρατήσεις είναι διαθέσιμες από τις 15 έως και τις 18 Μαΐου 2026, ενώ η ταξιδιωτική περίοδος εκτείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2027, δίνοντας στους επιβάτες τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τα επόμενα ταξίδια τους σε πιο προσιτές τιμές.

Οι προσφορές αφορούν τον βασικό ναύλο και περιλαμβάνουν διοικητικό τέλος καθώς και μία μικρή χειραποσκευή, σύμφωνα με την πολιτική αποσκευών της Wizz Air. Οι θέσεις είναι διαθέσιμες σε επιλεγμένα δρομολόγια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπόκεινται σε διαθεσιμότητα.

Η επετειακή προσφορά αναδεικνύει τη διαρκή δέσμευση της Wizz Air για προσιτά ταξίδια, καθώς η αεροπορική εταιρεία συμπληρώνει 22 χρόνια συνδέοντας επιβάτες με προορισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις είναι διαθέσιμες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και της mobile εφαρμογής της Wizz Air.