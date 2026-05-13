Ταξίδι στην Ευρώπη; Όλα όσα αλλάζουν στις κρατήσεις και τα δικαιώματα σας

Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας κατά την παρουσίαση του πακέτου μέτρων, το πακέτο «καλύπτει τις κρατήσεις, την έκδοση σιδηροδρομικών εισιτηρίων και τα δικαιώματα των επιβατών, καταργούμε αυτά τα εμπόδια, κάνοντας τα περιφερειακά, υπεραστικά και διασυνοριακά σιδηροδρομικά ταξίδια πιο εύκολα στον σχεδιασμό και την κράτηση», τονίζοντας πως «στόχος μας είναι να λειτουργεί καλύτερα η ευρωπαϊκή κινητικότητα για τους πολίτες».

Οι επιβάτες σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, θα μπορούν να αναζητούν, να συγκρίνουν και να συνδυάζουν υπηρεσίες από διαφορετικούς σιδηροδρομικούς φορείς, είτε κρατικούς, είτε ιδιωτικούς σε μία μόνο συναλλαγή, μέσω της πλατφόρμας της επιλογής τους, ακόμη και για διασυνοριακές διαδρομές.

Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει εύκολα δρομολόγια, τιμές και πιο «πράσινες» επιλογές μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα. Επιπλέον, σε περίπτωση χαμένης ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης, θα απολαμβάνει πλήρη προστασία δικαιωμάτων, όπως βοήθεια, νέο εισιτήριο, αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων για ολόκληρο το ταξίδι, ενώ οι πλατφόρμες κρατήσεων θα υποχρεούνται να παρουσιάζουν τις διαθέσιμες επιλογές με δίκαιο και ουδέτερο τρόπο, χωρίς να προωθούν μόνο συγκεκριμένες εταιρείες.

Ως πρώτο βήμα, εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων, οι μεγάλες σιδηροδρομικές πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εμφανίζουν στους πίνακες δρομολογίων τους το σύνολο των σιδηροδρομικών συνδέσεων που λειτουργούν εντός της χώρας τους, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών δρομολογίων που αναχωρούν ή καταλήγουν σε αυτή.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο επιβάτης που αναζητά σύνδεση στην ιστοσελίδα της κυρίαρχης εθνικής εταιρείας, όπως η SNCF στη Γαλλία, η Deutsche Bahn στη Γερμανία ή η Trenitalia στην Ιταλία, θα βλέπει και τις εναλλακτικές υπηρεσίες ανταγωνιστικών παρόχων. Η διαφάνεια αυτή, σύμφωνα με την Επιτροπή, αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένο ανταγωνισμό και, κατ' επέκταση, σε χαμηλότερες τιμές εισιτηρίων.

Το μέτρο αυτό αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από τις κυρίαρχες εθνικές σιδηροδρομικές εταιρείες, οι οποίες θα κληθούν ουσιαστικά να προβάλλουν στις πλατφόρμες τους και τις προσφορές των ανταγωνιστών τους.

Ο Τζιτζικώστας αντέκρουσε εκ των προτέρων τις αντιδράσεις του κλάδου, επισημαίνοντας ότι η πρόταση «είναι 100% πραγματιστική και 100% δίκαιη». «Καταλαβαίνω την αντίδρασή τους, αλλά όταν αυτό γίνει πραγματικότητα, όλοι θα δουν τα οφέλη», ανέφερε, εκτιμώντας ότι το νέο σύστημα θα φέρει αύξηση της τάξης του 5% στον αριθμό των επιβατών που επιλέγουν το τρένο, πέραν των ήδη προβλεπόμενων στόχων.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, ο Επίτροπος διευκρίνισε ότι οι εταιρείες θα έχουν 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του κανονισμού για να προσαρμόσουν τις πλατφόρμες και τις ιστοσελίδες τους. Δεσμεύτηκε δε να προωθήσει με ταχύτητα τις διαπραγματεύσεις στα θεσμικά όργανα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «πριν από το τέλος της θητείας αυτής της Επιτροπής θα έχουμε αυτή τη νέα εποχή» για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ευρώπη.

