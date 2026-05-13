ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θρίλερ στη Λεμεσό: Βρέφος το παιδάκι που αρπάχθηκε δια της βίας - Ένταλμα σύλληψης εναντίον του πατέρα, σε πρόγραμμα προστασίας η μητέρα

 13.05.2026 - 12:44
Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση που καταγγέλθηκε στην Αστυνομία Λεμεσού, με μητέρα να ισχυρίζεται ότι ο πατέρας του βρέφους της εισήλθε παράνομα από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές και άρπαξε το παιδί, διαφεύγοντας στη συνέχεια προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (13/5) σε χωριό της επαρχίας Λεμεσού, με τις Αρχές να έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και να διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό τόσο του φερόμενου δράστη όσο και του βρέφους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό: Μπήκε στις ελεύθερες περιοχές παράνομα, άρπαξε τον γιο του και εξαφανίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ», ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι το συμβάν καταγράφηκε γύρω στις 08:00 το πρωί. Ο ύποπτος, άνδρας τουρκικής υπηκοότητας και μόνιμος κάτοικος των κατεχομένων, φέρεται να εισέβαλε στην κατοικία όπου διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με το παιδί τους και να προχώρησε στην αρπαγή του βρέφους, ηλικίας κάτω των δύο ετών.

Όπως σημείωσε ο κ. Κυριάκου, έχει ήδη στηθεί μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα όλα τα οδοφράγματα και σημεία διέλευσης, με στόχο την αποτροπή διαφυγής προς τα κατεχόμενα. «Γίνονται εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και του βρέφους», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα εντοπιστούν πριν περάσουν εκτός ελέγχου των Αρχών.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι σε βάρος του συγκεκριμένου άνδρα εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης από τον Νοέμβριο του 2025 για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο παράνομης εισόδου του στις ελεύθερες περιοχές.

Η μητέρα, υπήκοος ευρωπαϊκής χώρας, φέρεται να είχε εγκαταλείψει τα κατεχόμενα και να διέμενε στις ελεύθερες περιοχές υπό την προστασία των αρμόδιων αρχών, έχοντας ενταχθεί σε πρόγραμμα παρακολούθησης από το Γραφείο Ευημερίας Κύπρου.

Παρότι της είχε παρασχεθεί ειδικό καθεστώς προστασίας και εφαρμογή άμεσης ειδοποίησης της Αστυνομίας στο κινητό της, δεν πρόλαβε να την ενεργοποιήσει κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίθεσης. Η ειδοποίηση προς τις Αρχές έγινε αμέσως μετά την αποχώρηση του δράστη, με την Αστυνομία να ανταποκρίνεται άμεσα και να ξεκινά ανθρωποκυνηγητό.

