Υπουργικό: Αναβαθμίζεται η Εθνική Φρουρά με καταβολή χιλιάδων ευρώ - Ποιους αφορά

 13.05.2026 - 09:53
Τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς, επεσήμανε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος προήδρευσε συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, σημειώνοντας ότι αυτή η ενίσχυση αφορά την ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Σώματος κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θα ήθελα να αναφερθώ ειδικά σε ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ήταν κάτι που από την πρώτη στιγμή δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Αφορά την ασφάλεια της χώρας μας, την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας και όπως είπα πολλές φορές δημόσια, η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος ξεκινά μέσα από την ουσιαστική επένδυση, την αναβαθμισμένη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς.

Από το 2023, πήραμε σημαντικότατες αποφάσεις και σε σχέση με τα μόνιμα στελέχη της Εθνικής Φρουράς. Σήμερα θέλω να σταθώ στην αναβάθμιση του θεσμού των ΣΥΟΠ.  Ήταν μια δικαιολογημένη απαίτηση για πάρα πολλά χρόνια των συμβασιούχων οπλιτών.

Να θυμίσω ότι προχωρήσαμε με ένα σταθερό εισόδημα, με 13Ο μισθό και με τιμαριθμικές αναπροσαρμογές. Αποφασίσαμε την αύξηση του ορίου παραμονής τους στην Εθνική Φρουρά από τα 42 στα 57 χρόνια. Η αύξηση του ορίου πρόσληψης, είναι ένα άλλο αίτημα, από 27 σε 35.

Η διαδικασία, είναι πολύ σημαντικό, για διασφάλιση του μέλλοντος τους, της μετεξέλιξης των ΣΥΟΠ μας σε συμβασιούχους υπαξιωματικούς, μέσω γραπτών εξετάσεων, με τη δυνατότητα ανέλιξης μέχρι και στον βαθμό του αρχιλοχία. Να θυμίσω επίσης την αύξηση του ειδικού επιδόματος των ΣΥΟΠ, το οποίο ήταν κάτι που τέθηκε από την πρώτη στιγμή. Είχαμε αύξηση από 100 σε 150 ευρώ και από 200 σε 250 για όσους υπηρετούν στα ΛΟΚ, στα ΟΥΚ, στα τμήματα αποναρκοθέτησης και στους νοσηλευτές.

Επίσης, εξισώσαμε τα επιδόματα επικινδυνότητας για τους ΣΥΟΠ που υπηρετούν στις Ειδικές Δυνάμεις και σε ειδικές αποστολές, με αυτά που λαμβάνουν τα μόνιμα στελέχη της Εθνικής μας Φρουράς. Επίσης, κάτι άλλο που αφορά τη μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση, υπάρχει συγκεκριμένη μοριοδότηση υπηρεσίας των ΣΥΟΠ για τις διαδικασίες πρόσληψης στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στην Πολιτική Άμυνα.

Σήμερα ερχόμαστε να πάρουμε ακόμη μια απόφαση προς αναβάθμιση του θεσμού. Ένα βήμα, μια σημαντική απόφαση που ήταν και πάγιο αίτημα τους και που αφορά και την ευθύνη της Πολιτείας έναντι αυτών των ανθρώπων. Σήμερα εγκρίνουμε την εφαρμογή των κανονισμών για την πλήρη ασφαλιστική προστασία των Συμβασιούχων Οπλιτών, ώστε να απολαμβάνουν την ίδια ασφαλιστική κάλυψη, όπως με τα μόνιμα στελέχη της Εθνικής Φρουράς σε περίπτωση ενός ατυχούς γεγονότος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Συγκεκριμένα, θα αποφασίσουμε την καταβολή ποσού ύψους 115.000 ευρώ κατ΄ αποκοπή, καθώς και πρόσθετο ποσό ύψους 95.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Είναι μια ηθική υποχρέωση μας έναντι αυτών των ανθρώπων αλλά και της σημασίας με την οποία προσεγγίζουμε τον θεσμό των ΣΥΟΠ στη μεγάλη προσπάθεια να μετεξελιχθεί η Εθνική Φρουρά πλήρως σε έναν επαγγελματικό στρατό. Επαναλαμβάνω, η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος ξεκινά μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς.

Χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις ακριβώς λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής. Η κυπριακή οικονομία δείχνει την ανθεκτικότητα της μέσω δύο δύσκολων πολέμων και στην περιοχή μας, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Και αποδεικνύεται, επαναλαμβάνω, η υπευθυνότητα της δημόσιας μας πολιτικής που μας επιτρέπει να κάνουμε κοινωνικές παρεμβάσεις στην Παιδεία, στην Υγεία, στο Στεγαστικό αλλά και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας».

