Κυπριακό: Ανοικτό το ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου λύσης πριν από το τέλος του 2026

Σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΛΦΑ, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επισήμανε ότι καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισε η πρόσφατη συνάντηση του Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Σημείωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έχει αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία, σε συνέχεια της συνάντησης που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο, για την οποία τον ενημέρωσε στις Βρυξέλλες.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την εκτίμηση πως η νέα πρωτοβουλία, πιθανόν να οδηγήσει σε εξελίξεις, για τις οποίες όλοι θα κληθούν να λάβουν δύσκολες αποφάσεις.

