Μετωπική σύγκρουση ΑΚΕΛ-ΕΔΕΚ με Οδυσσέα Μιχαηλίδη και στο βάθος... η Προεδρία της Βουλής

Κόμματα και κομματικοί σχηματισμοί με δημόσιες τοποθετήσεις και αντεγκλήσεις αυξάνουν την προσπάθεια για συλλογή και συσπείρωση ψηφοφόρων. Επίσης κόμματα με ανακοινώσεις για την 12 Μαϊου και την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών τιμούν την προσφορά αυτών των επαγγελματιών υγείας

Περίπου 6.500 άτομα θα εργαστούν για τις βουλευτικές εκλογές

Περίπου 6.500 άτομα θα εργαστούν για τη διεξαγωγή των προσεχών βουλευτικών εκλογών, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Βοηθός Γενικός Έφορος Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου, προσθέτοντας ότι το συνολικό κόστος της διεξαγωγής των εκλογών θα αγγίξει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου, για τη διεξαγωγή των προσεχών βουλευτικών εκλογών θα εργαστούν περίπου 5.300 υπάλληλοι και 1.200 αστυνομικοί. Όπως είπε, ακριβείς αριθμοί θα δοθούν την επόμενη εβδομάδα κατά την επίσημη συνέντευξη Τύπου που θα παραθέσει ο Γενικός Έφορος Εκλογών.

Βουλευτικές 2026: Ρυθμίσεις για ψηφοφορία στο εξωτερικό και εκλογείς σε τροχοκάθισμα

Λεπτομέρειες για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό, καθώς και τα μέτρα διευκόλυνσης για εκλογείς σε τροχοκάθισμα, ανακοίνωσε το Γραφείο του Γενικού Εφόρου Εκλογών ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο. Συγκεκριμένα, στην Αθήνα η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οδό Ξενοφώντος 2Α, από τις 7:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ., με διάλειμμα από τις 12:00 μ. έως τη 1:00 μ.μ. Στη Θεσσαλονίκη το εκλογικό κέντρο θα στεγαστεί στο 2ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο Θεσσαλονίκης, στην οδό Ικτίνου 5 με το ίδιο ωράριο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύο εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν στο Λονδίνο: στο κτήριο της Υπάτης Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οδό 13 St. James’s Square (SW1Y 4LB), καθώς και στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στην περιοχή Wood Green (Earlham Grove, N22 5HJ). Οι ώρες ψηφοφορίας θα είναι από τις 8:00 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ., με διάλειμμα από τις 12:00 μ. έως τις 12:30 μ.μ. Στις Βρυξέλλες, το εκλογικό κέντρο θα λειτουργήσει στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη διεύθυνση 61 Avenue de Cortenbergh, με ώρες ψηφοφορίας από τις 8:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. και διάλειμμα από τις 12:00 μ. έως τη 1:00 μ.μ.

Απαράμιλλης σημασίας η βοήθεια στην Κύπρο, είπε η Α. Δημητρίου στον Κ. Μητσοτάκη

H στήριξη της Ελλάδος «ήταν απαράμιλλης και ουσιαστικής σημασίας, δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, ευχαριστώντας τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη σε συνάντηση που είχε μαζί του στην Αθήνα.

Υποδεχόμενος την κ. Δημητρίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία όπου οι δεσμοί μεταξύ της Ελλάδος και της Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί. Παράλληλα, υπογράμμισε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ελληνική πρωτοβουλία για αποστολή αμυντικής βοήθειας όταν αμφισβητήθηκε η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτέλεσε και τον προάγγελο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης.

Σύμφωνα με δελτία Τύπου η κ. Δημητρίου ανέπτυξε τις θέσεις του ΔΗΣΥ για τα ελληνοτουρκικά, τη λεγόμενη ‘Γαλάζια Πατρίδα’ την ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην Τουρκία, την αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οικονομία και το πολιτικό κλίμα ενόψει των βουλευτικών εκλογών, σε συνέντευξή της στον SKAI Ελλάδας, που σε σχέση με την προεδρία της Βουλής, κατά την επερχόμενη θητεία είπε πως δεν έκρυψε ποτέ ότι θα την ενδιέφερε αλλά αυτό θα αποφασιστεί από το κόμμα μετά τις εκλογές, διευκρίνισε.

Επίσης με ανακοίνωση ο ΔΗΣΥ παραθέτει τις προτάσεις του για την φορολογική πολιτική που όπως αναφέρει αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και στήριξης της μεσαίας τάξης και της κυπριακής οικογένειας, ενώ με γραπτή δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας Ευθύμιου Δίπλαρου, αναφέρεται ότι ο ΔΗΣΥ θα παραμείνει σταθερά δίπλα στους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες της Κύπρου, στηρίζοντας πολιτικές που ενισχύουν το έργο και τις συνθήκες εργασίας τους.

Ο Ο. Μιχαηλίδης επιμένει να ψεύδεται, δηλώνει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ για το Βασιλικό

«Επιμένει ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης να ψεύδεται», δήλωσε σήμερα ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου σε σχέση με την υπόθεση του Βασιλικού. «Σήμερα ανακάλυψε ότι δήθεν πίεζα τον τότε Υπουργό Ενέργειας για να δώσει το έργο σε συγκεκριμένους υπεργολάβους», αναφέρει ο κ. Στεφάνου σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΚΕΛ. Παράλληλα, ο κ. Στεφάνου καλεί τον τότε Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου να μαρτυρήσει αν ποτέ του τηλεφώνησε ή τον πίεσε για να δοθεί το έργο σε συγκεκριμένο υπεργολάβο τη στιγμή που η θέση για να συνεχιστεί το έργο με τους συγκεκριμένους υπεργολάβους ήταν της Κυβέρνησης.

Το κόμμα σε ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών αναφέρει ότι με ένα πιο δυνατό ΑΚΕΛ στη νέα Βουλή, η φωνή των νοσηλευτών θα είναι πιο δυνατή. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε μαζί τους δίκαιες λύσεις, αξιοπρέπεια στους χώρους εργασίας και ένα πραγματικά δημόσιο και ανθρώπινο σύστημα υγείας που να υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι τις λογικές του κέρδους.

Επίσης σε γραπτή δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας Γιαννάκη Γαβριήλ για την προστασία της γεωργικής γης, το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει ότι η αναγκαία ενεργειακή μετάβαση και η ανάπτυξη των ΑΠΕ πρέπει να γίνεται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και σεβασμό στο περιβάλλον και την παραγωγική βάση του τόπου και όχι εξυπηρετώντας τα συμφέροντα και τα κέρδη των λίγων.

Τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για 12μηνο παραμερισμό ειδοποίησης εκποίησης λέει ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος με γραπτή δήλωση χαιρετίζει την υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη δημοσίευση του νόμου στην επίσημη εφημερίδα για παραμερισμό της ειδοποίησης εκποίησης για 12 μήνες, που ψήφισε η Βουλή μετά από πρόταση νόμου του κόμματος του.

Στη δήλωση ο κ. Παπαδόπουλος διευκρινίζει ότι με βάση τον νέο νόμο που τέθηε σε ισχύ,, κάθε δανειολήπτης, θα έχει το δικαίωμα παραμερισμού της ειδοποίησης εκποίησης με σχετική αίτηση στο Δικαστήριο, μέσα σε 45 μέρες αφού λάβει την ειδοποίηση εκποίησης. Επισημαίνει επίσης ότι σε περίπτωση δανειολήπτης έχει ήδη έχει λάβει ειδοποίηση εκποίησης, τότε, θα έχει 45 μέρες από σήμερα (12 Μαϊου 2026) να καταχωρίσει σχετική αίτηση.

Επίσης το ΔΗΚΟ σε διακήρυξη για τα 50χρονα του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Κύπρος χρειάζεται σταθερότητα, ομαλότητα, ισχυρό κέντρο που είναι το Δημοκρατικό Κόμμα, ξεκάθαρες θέσεις για το Κυπριακό, αποτελέσματα στην οικονομία και στο μεταναστευτικό, σχέδιο για την ασφάλεια και την άμυνα. Για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών το ΔΗΚΟ δηλώνει ότι πιστεύει σε έναν τομέα υγείας που δεν αντιμετωπίζει τον πολίτη ως αριθμό, αλλά ως άνθρωπο.

Στόχος του ΕΛΑΜ η τρίτη θέση, λέει στο ΚΥΠΕ ο Χρίστος Χρίστου

Στόχος του ΕΛΑΜ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές είναι η τρίτη θέση στην κατάταξη των κομμάτων, ανέφερε μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του κόμματος, Χρίστος Χρίστου, προσθέτοντας ότι το κόμμα προσανατολίζεται σε δική του επιλογή για την Προεδρία της Βουλής.

Χαρακτήρισε επίσης ως κορυφαία ζητήματα για το κόμμα το μεταναστευτικό και το Κυπριακό, σημειώνοντας ως προς το τελευταίο ότι ουσιαστική πρόοδος με τη σημερινή στάση και θέση της Τουρκίας δεν μπορεί να υπάρξει, προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην ανάπτυξη των συνεργασιών και των συμμαχιών της. Το Εφετείο διέταξε νέα δίκη από την αρχή ενώπιον νέας σύνθεσης Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, ενώ ο εφεσείων θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επανεκδίκαση της υπόθεσης.

Η τουρκική επιθετικότητα απαιτεί δυναμική αντίδραση, μέσω συνεργασίας με την Ελλάδα και άλλες χώρες λέει η ΕΔΕΚ

Η ΕΔΕΚ με δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Γιώργου Γεωργίου διατύπωσε τη θέση ότι η τουρκική επιθετικότητα απαιτεί δυναμική αντίδραση, μέσω συνεργασίας με την Ελλάδα και άλλες χώρες, που πρόσθεσε ότι η αποδοχή της πρότασης της ΕΔΕΚ για μόνιμη παρουσία στην Κύπρο ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών και αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας της Ελλάδας στην Κύπρο, καθίσταται μονόδρομος.

Η ΕΔΕΚ κρίνει επίσης, επιζήμιες για το κοινωνικό συμφέρον και τα δημόσια ταμεία, αποδεικνύονται οι εμμονές και ο αυταρχισμός που καθοδηγούσαν τις πράξεις του τέως Γενικού Ελεγκτή και νυν κομματάρχη Οδυσσέα Μιχαηλίδη, σε μεγάλα έργα.

Η ΔΗΠΑ εκφράζει εκτίμηση στους νοσηλευτές

Η ΔΗΠΑ σε ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, εκφράζει τη βαθιά εκτίμηση και ειλικρινή σεβασμό προς όλους τους νοσηλευτές που υπηρετούν καθημερινά με αφοσίωση τον άνθρωπο και τη δημόσια υγεία. Η παράταξη προσθέτει ότι οι νοσηλευτές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του συστήματος υγείας. Αναφέρει ακόμα πως η προσφορά τους δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, αλλά είναι οι άνθρωποι που στέκονται δίπλα στον ασθενή στις πιο δύσκολες στιγμές.

Πρώτοι σε κοινοβουλευτική παραγωγικότητα οι Βουλευτές του λέει το Κίνημα Οικολόγων

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών με ανακοίνωση Τύπου επικαλείται τον Δείκτη Αξιολόγησης Βουλευτών του Nomoplatform, με βάση τον οποίο, οι δύο πρώτες θέσεις σε κοινοβουλευτική παραγωγικότητα την περίοδο 2021-2026 καταλαμβάνονται από τους δύο βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και τον Σταύρο Παπαδούρη.

Το Βολτ εκφράζει ανησυχία για έργα αποστράγγισης της λίμνης Παραλιμνίου

Εκφράζει ανησυχία για παρεμβάσεις και εργασίες αποστράγγισης ή αλλοίωσης της λίμνης Παραλιμνίου, με πρόσχημα την αντιμετώπιση των κουνουπιών, παρά το γεγονός πως έχουν εκφράσει αντίθετη γνώμη το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, που όπως αναφέρει κάνει ιδιαίτερα προβληματική την πρωτοβουλία που φαίνεται να έχει αναλάβει ο Δήμαρχος Παραλιμνίου-Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος, θέτοντας ερωτήματα αρμοδιότητας.

Εξάλλου, το Κίνημα Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών ανακοίνωσε τα πρόσωπα που συνθέτουν τα ψηφοδέλτια του ανά επαρχία.