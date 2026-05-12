Γιατί ακυρώθηκε street party στη Λάρνακα – Η απάντηση του Δήμου για την Πλατεία Ζουχουρί

Έπειτα από αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εκδήλωση ακυρώθηκε, καθότι δεν έγινε δεκτός ο όρος του δήμου, όπως η εκδήλωση γίνει χωρίς την καταβολή αντίτιμου. Το θέμα προκάλεσε διάφορα σχόλια, με μερίδα πολιτών να κατηγορούν το Δήμο Λάρνακας, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν η δημοτική Αρχή είχε επιτρέψει τη διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων με εισιτήριο στη δημόσια πλατεία Ζουχουρί.

Το ίδιο επιχείρημα επικαλούνται και οι διοργανωτές του Street Party που ακυρώθηκε. Παράλληλα, οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι στο παρελθόν τους έχει επιτραπεί τουλάχιστον άλλες δύο φορές να κλείσουν την εν λόγω πλατεία και να βάλουν είσοδο με εισιτήριο σ’ εκδηλώσεις τους. Για το θέμα που δημιουργήθηκε, ο Δήμος Λάρνακας εξέδωσε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι το δημοτικό συμβούλιο δεν ακύρωσε καμία εκδήλωση ή αίτημα οποιουδήποτε διοργανωτή. Παραδέχεται, εξάλλου, πως κατά τα προηγούμενα έτη όντως ενέκρινε την παραχώρηση δημόσιων πλατειών για εκδηλώσεις, στις οποίες περιοριζόταν η δημόσια πρόσβαση μέσω περίφραξης και επιβολής εισιτηρίου εισόδου.

Υποστηρίζει, ωστόσο, πως επρόκειτο για προσωρινή ρύθμιση. «Κατά τη συζήτηση κι έγκριση των σχετικών αιτημάτων, επανειλημμένα τονίστηκε ότι η συγκεκριμένη πρακτική ήταν προσωρινή, μέχρι τη λήψη οριστικής πολιτικής απόφασης για το ζήτημα. Παράλληλα, η πρακτική αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις από μερίδα δημοτών. Σε πρόσφατη συνεδρία του, το δημοτικό συμβούλιο εξέτασε αιτήματα από τρεις ιδιωτικές επιχειρήσεις για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην πλατεία Ζουχουρί. Ορισμένα αιτήματα προνοούσαν περιορισμό της πρόσβασης του κοινού και είσοδο με καταβολή αντιτίμου.

Η πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου έκρινε ότι η πρακτική παραχώρησης δημόσιων πλατειών με περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε ότι και οι τρεις εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στις εν λόγω πλατείες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει περίφραξη του χώρου, ούτε επιβολή εισιτηρίου εισόδου», υπογραμμίζει ο Δήμος Λάρνακας.

Περαιτέρω, η τοπική Αρχή επισημαίνει ότι οι διοργανωτές δύνανται, εφόσον το επιθυμούν και εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες, να καλύψουν μέρος των εξόδων τους μέσω πώλησης ποτών και φαγητού. Από εκεί και πέρα, εναπόκειται στην κάθε ιδιωτική επιχείρηση να αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει στη διεξαγωγή της εκδήλωσής της, στη βάση των αποφάσεων του Δήμου Λάρνακας.