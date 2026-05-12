ΒΙΝΤΕΟ: Τροχαίο «σταμάτησε» την κυκλοφορία στη Λεμεσό - Βαν «καρφώθηκε» στο πεζοδρόμιο

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ελεγχόμενη από φώτα τροχαίας διασταύρωση, στο ύψος του καταστήματος «Six Stars Cat Shop». Στο ατύχημα ενεπλάκη ένα λευκό ημιφορτηγό, το οποίο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, υπέστη ορατές ζημιές στο μπροστινό του μέρος. Το όχημα ακινητοποιήθηκε εν μέρει πάνω στο πεζοδρόμιο, έχοντας προσκρούσει κοντά στην άκρη του δρόμου.

Στο σημείο δεν υπήρχαν ενδείξεις για άλλα σοβαρά χτυπημένα οχήματα, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί. Παρά την παρουσία πεζών και περαστικών στο σημείο, η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, καθώς η ανάγκη για εκτεταμένη παρέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν περιορισμένη.

Ωστόσο, το ατύχημα προκάλεσε προσωρινά προβλήματα στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί που κινούνταν στην περιοχή κλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μειώσουν ταχύτητα, καθώς το ακινητοποιημένο όχημα και οι προσπάθειες διευθέτησης της κίνησης δημιούργησαν καθυστερήσεις στην οδό Ομονοίας. Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης παραμένουν υπό εξέταση.