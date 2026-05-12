Χανταϊός: Συναγερμός στον ΠΟΥ για το κρουαζιερόπλοιο – Γιατί φοβούνται νέα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες

 12.05.2026 - 17:51
Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για μια μεγαλύτερη επιδημία χανταϊού, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να καταγραφούν νέα κρούσματα μεταξύ των επιβαινόντων στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου εντοπίστηκε εστία της ασθένειας.

«Η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει», τόνισε ο Τέντρος στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ από τη Μαδρίτη, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης απομάκρυνσης των επιβαινόντων στο κρουαζιερόπλοιο.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε στην έναρξη μιας μεγαλύτερης επιδημίας, αλλά φυσικά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει, και, με δεδομένη τη μακρά χρονική περίοδο επώασης του ιού, ενδέχεται να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες», σημείωσε ο ίδιος.

Παράλληλα ο Τέντρος εξέφρασε «την ελπίδα» οι χώρες να ακολουθήσουν «τις συμβουλές και τις συστάσεις» του ΠΟΥ αναφορικά με τον χανταϊό. «Ο ΠΟΥ διαθέτει ξεκάθαρες οδηγίες», υπενθύμισε, προτού αναφερθεί «στο ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας».

«Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τις χώρες να εφαρμόσουν τα πρωτόκολλά μας. Μπορούμε μόνο να δώσουμε συμβουλές και συστάσεις», συνέχισε.

«Η σύσταση του ΠΟΥ» είναι οι επιβαίνοντες του Hondius που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο «να παρακολουθούνται ενεργά, σε καθορισμένο κέντρο καραντίνας ή στο σπίτι τους, επί 42 ημέρες από την τελευταία τους έκθεση (στον ιό), που ήταν στις 10 Μαΐου, γεγονός που μας φτάνει ως τις 21 Ιουνίου», διευκρίνισε ο Τέντρος.

«Κατανοώ πλήρως ότι οι κάτοικοι της Τενερίφης ανησύχησαν από την αποβίβαση» των επιβαινόντων στο κρουαζιερόπλοιο, είπε ο ίδιος.

«Ο κίνδυνος είναι μικρός, τόσο για τον πληθυσμό της Τενερίφης όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και όλες οι προσπάθειες που καταβάλλαμε την προηγούμενη εβδομάδα είχαν στόχο να διατηρήσουν (τον κίνδυνο) σε αυτό το επίπεδο», σημείωσε ο Τέντρος, τονίζοντας ότι ο ΠΟΥ λαμβάνει «πολύ σοβαρά υπόψη του την κατάσταση».

Από την πλευρά του ο Σάντσεθ χαιρέτισε μια επιτυχημένη επιχείρηση: «ο κόσμος δεν έχει ανάγκη περισσότερο εγωισμό, περισσότερο φόβο», είπε αναφερόμενος στις επιφυλάξεις κάποιων στην Ισπανία, κυρίως στα Κανάρια Νησιά, να δεχθούν το πλοίο προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτό επιβάτες και πλήρωμα.

«Τις τελευταίες ημέρες ακούσαμε πολλούς αξιωματούχους να διερωτώνται για ποιο λόγο (…) το Πράσινο Ακρωτήρι δεν υποδέχεται την επιχείρηση», σημείωσε ο Σάντσεθ, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στον επικεφαλής της κυβέρνησης των Κανάριων Νησιών.

«Αλλά για εμάς ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήταν αυτό το ζήτημα, το πραγματικό ζήτημα ήταν άλλο (…) γιατί να μην βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη, αν διαθέτουμε τα μέσα», πρόσθεσε.

Το MV Hondius αναχώρησε χθες από το λιμάνι της Τενερίφης και αναμένεται να φτάσει την Κυριακή στο Ρότερνταμ.

Στο μεταξύ ο Ισπανός επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που έφτασε την Κυριακή στη Μαδρίτη όπου βρέθηκε θετικός στον χανταϊό εμφανίζει πλέον συμπτώματα – πυρετό και δύσπνοια—αλλά παραμένει σε σταθερή κατάσταση, ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό υπουργείο Υγείας.

Ο ασθενής αυτός, του οποίου δεν έχει ανακοινωθεί η ηλικία, παραμένει σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, όπως και άλλοι 13 Ισπανοί που απομακρύνθηκαν από το Hondius. Όλοι τους υποβλήθηκαν σε διαγνωστικό τεστ και μόνο ένας βρέθηκε θετικός.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

SOS για τη Λίμνη Παραλιμνίου: Η αποστράγγιση απειλεί πουλιά και το σπάνιο νερόφιδο

Αννίτα Δημητρίου – Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοινό μήνυμα σταθερότητας, ασφάλειας και στρατηγικής συνεργασίας

Εκτός συζήτησης τίθεται πλέον το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για την υπόθεση Σάντη, με το Υπουργικό Συμβούλιο να αποσύρεται από οποιαδήποτε περαιτέρω εμπλοκή στην ανακριτική διαδικασία, ενώ τα πορίσματα της Europol, αναμένονται άμεσα, ακόμη και εντός των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές για το θέμα, το FBI βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Αστυνομία.

