Στεφάνου κατά Οδυσσέα: «Λέει ψέματα» - Απειλεί να δώσει στη δημοσιότητα εμπιστευτικά πρακτικά

 12.05.2026 - 15:22
Νέο επεισόδιο στην έντονη πολιτική σύγκρουση ανάμεσα σε ΑΚΕΛ και ΑΛΜΑ, με τον Στέφανο Στεφάνου να ανεβάζει ξανά τους τόνους απέναντι στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κατηγορώντας τον ευθέως για ψεύδη, τοξικότητα και προσπάθεια σπίλωσης πολιτικών προσώπων.

Η αντιπαράθεση των δύο πλευρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή αναφορές γύρω από την υπόθεση του Βασιλικού και χειρισμούς που συζητήθηκαν στην Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής. Η κόντρα μεταφέρθηκε από τις κομματικές ανακοινώσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τόσο ο ΓΓ του ΑΚΕΛ όσο και ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ αντάλλαξαν βαριές αιχμές περί διαφθοράς, πολιτικού συστήματος και «κατεστημένου».


Αυτούσια η νεα ανακοίνωση του ΓΓ ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου

Επιμένει ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης να ψεύδεται. Σήμερα ανακάλυψε ότι δήθεν πίεζα τον τότε Υπουργό Ενέργειας για να δώσει το έργο σε συγκεκριμένους υπεργολάβους.

Καλώ τον κ. Παπαναστασίου να μαρτυρήσει αν ποτέ του τηλεφώνησα ή τον πίεσα για να δοθεί το έργο σε συγκεκριμένο υπεργολάβο τη στιγμή που η θέση για να συνεχιστεί το έργο με τους συγκεκριμένους υπεργολάβους ήταν της Κυβέρνησης.

Το τι ακριβώς λέχθηκε στη Βουλή είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά. Αν συνεχίσει ο κ. Μιχαηλίδης τα ψέματα θα ζητήσω να δοθούν τα εμπιστευτικά πρακτικά στη δημοσιότητα για να δούμε τι έχει λεχθεί. Είναι τότε που θ’ αποκαλυφθεί πλήρως ότι για λίγες ψήφους και για να ικανοποιήσει αυτό που πιστεύει για τον εαυτό του, ότι είναι ο μόνος αδιάφθορος, ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης είναι έτοιμος να σπιλώσει κόσμο και να ισοπεδώσει ανθρώπους.

Για την Ιστορία, υπενθυμίζω ότι τρεις μέρες πριν από την συγκεκριμένη συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας χαρακτήρισα το Βασιλικό «ένα μεγάλο σκάνδαλο» καθώς και ότι με δική μου επιστολή ζητήθηκε έρευνα για το σκάνδαλο του Βασιλικού από την Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Μπορεί να μη συμφωνούμε όλοι σε όλα, αυτό όμως δε σημαίνει ότι πρέπει να επιδοθούμε στον κανιβαλισμό. Αν κάποιοι επιλέγουν τον λαϊκισμό και την τοξικότητα, θα μας βρουν απέναντί τους. Όταν πρόκειται για θέματα ηθικής ακεραιότητας η απάντησή μας είναι: μηδενική ανοχή

