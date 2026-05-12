ΑρχικήLike Online
Περίεργο φαινόμενο στον ουρανό της Λεμεσού – Τι φαίνεται να το προκάλεσε – Δείτε φωτογραφίες

 12.05.2026 - 09:10
Περίεργο φαινόμενο στον ουρανό της Λεμεσού – Τι φαίνεται να το προκάλεσε – Δείτε φωτογραφίες

Παραξενεύτηκε πολίτης στη Λεμεσό με όσα είδε σήμερα το πρωί στη Λεμεσό.

Φαίνεται κάτι που μοιάζει με μισό ουράνιο τόξο αλλά κάθετο μέσα στην ομίχλη.

Μάλιστα γίνεται αναφορά και για αεροπλάνο που πετούσε εκείνη τη στιγμή και υπάρχει η ερώτηση αν παίζει κάποιο ρόλο.

Δείτε φωτογραφίες του Παρασκευά Σοφρωνίου στην ομάδα ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ.


Στα σχόλια αναφέρεται πως το φαινόμενο αυτό πιθανόν να πρόκειται για παρήλιο.

Το φαινόμενο ονομάζεται παρήλιο και πρόκειται για ατμοσφαιρικό οπτικό φαινόμενο που ουσιαστικά είναι η διάθλαση του ηλιακού φωτός από τους παγοκρυστάλλους των υψηλών νεφώσεων που παρατηρούνται και στην εικόνα, δημιουργώντας αυτά τα χρώματα. Εμφανίζεται συνήθως γύρω στις 22° αριστερά ή και δεξιά του ήλιου.

Αν υπήρχε και ίχνος αεροπλάνου:
* ✈️ πιθανότατα ήταν φυσιολογικό contrail,
* όχι απόδειξη «ψεκασμού»,
* αλλά ίσως βοήθησε να υπάρχουν περισσότερα παγωμένα σωματίδια/νεφώσεις στην περιοχή.

Οπότε η πιο λογική και επιστημονική εξήγηση είναι ατμοσφαιρικό οπτικό φαινόμενο και όχι κάτι μυστηριώδες.

