Πόσο ασφαλή είναι τα «σούπερ αθλητικά»; Η λεπτή ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση και τραυματισμούς
Πόσο ασφαλή είναι τα «σούπερ αθλητικά»; Η λεπτή ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση και τραυματισμούς

 12.05.2026 - 08:55
Μια νέα μελέτη του Mass General Brigham υποδηλώνει ότι η προηγμένη τεχνολογία υποδημάτων (AFT), ευρέως γνωστή ως «σούπερ παπούτσια», μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις στο τρέξιμο αθλητών υψηλού επιπέδου – παράλληλα, όμως, θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ορισμένων τραυματισμών. Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο PM&R, υπογραμμίζουν τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη βελτίωση της απόδοσης και τη μακροπρόθεσμη υγεία των αθλητών.

Οι ερευνητές εξέτασαν πώς αυτά τα υψηλής τεχνολογίας παπούτσια για τρέξιμο επηρεάζουν τη βιομηχανική, δηλαδή τα μοτίβα κίνησης και δύναμης που σχετίζονται με τραυματισμούς από καταπόνηση των οστών, έναν τύπο τραυματισμού από υπερβολική χρήση, που μπορεί να οδηγήσει σε πρήξιμο των οστών ή κατάγματα από καταπόνηση.

«Η μελέτη μας υπογραμμίζει την ανάγκη για προσεκτική ενσωμάτωση της τεχνολογίας AFT στην προπόνηση», δήλωσε ο Adam Tenforde, κύριος συγγραφέας της μελέτης και διευθυντής του Running Medicine στο Mass General Brigham. «Ενώ τα οφέλη στην απόδοση είναι σημαντικά, απαιτείται περισσότερη έρευνα για να κατανοήσουμε πώς να μειώσουμε τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο τραυματισμών».

Δοκιμές σε ελίτ δρομείς

Στη μελέτη συμμετείχαν 23 υγιείς ελίτ δρομείς μεγάλων αποστάσεων -11 γυναίκες και 12 άνδρες- οι οποίοι έτρεξαν με 3 τύπους παπουτσιών:

  • παραδοσιακά ουδέτερα παπούτσια,
  • ελαφριά παπούτσια από αφρό και
  • «σούπερ αθλητικά» AFT με αφρό υψηλής απορρόφησης κραδασμών και ενσωματωμένη άκαμπτη πλάκα.

Οι συμμετέχοντες έτρεξαν σε τρεις διαφορετικές ταχύτητες που επέλεξαν οι ίδιοι:

  • ρυθμό προπόνησης,
  • τρέξιμο ρυθμού και
  • ρυθμό αγώνα 5 χιλιομέτρων.

Η σειρά των συνθηκών χρήσης των παπουτσιών τυχαιοποιήθηκε για να εξασφαλιστούν αξιόπιστες συγκρίσεις. Κατά τη διάρκεια κάθε δοκιμής, οι ερευνητές ανέλυσαν βασικές βιομηχανικές μεταβλητές που συνδέονται με τον κίνδυνο τραυματισμού.

Μικρές αλλαγές με πιθανές συνέπειες

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δρομείς που φορούσαν παπούτσια AFT παρουσίασαν μικρές, αλλά αξιοσημείωτες αλλαγές στη μηχανική του τρεξίματός τους: Χαμηλότερο ρυθμό βηματισμού -δηλαδή λιγότερα βήματα ανά λεπτό– κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικά μεγάλα βήματα, καθώς και αυξημένη εσωτερική κατάρρευση της καμάρας του ποδιού σε σύγκριση με τα ουδέτερα παπούτσια. Πρόκειται για διαφορές που μπορεί να μοιάζουν μικρές, οι ερευνητές ωστόσο προειδοποιούν ότι θα μπορούσαν να συσσωρευτούν με την πάροδο του χρόνου, συμβάλλοντας σε τραυματισμούς.

Ταυτόχρονα, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι δρομείς βασίζονταν λιγότερο στην ώθηση από τον αστράγαλο όταν φορούσαν παπούτσια AFT, υποδηλώνοντας μια πιθανή προστατευτική επίδραση σε ορισμένες περιοχές, ακόμη κι αν αυξάνονταν άλλοι παράγοντες κινδύνου.

Ισορροπία μεταξύ απόδοσης και ασφάλειας

Η κύρια συγγραφέας Michelle M. Bruneau τόνισε τη σημασία μιας ισορροπημένης προσέγγισης. «Η τεχνολογία AFT βελτιώνει την απόδοση, αλλά οι δρομείς πρέπει να έχουν υπόψη τους πώς αλλάζει τον τρόπο κατανομής των δυνάμεων στο σώμα», είπε. «Η εναλλαγή διαφορετικών τύπων παπουτσιών και η σταδιακή προσαρμογή στην τεχνολογία AFT μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου τραυματισμών, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τη βελτιωμένη απόδοση».

Το συμπέρασμα των ειδικών

Καθώς τα «σούπερ παπούτσια» συνεχίζουν να κερδίζουν δημοτικότητα, η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή. Αν και μπορεί να προσφέρουν ένα μετρήσιμο πλεονέκτημα, οι αθλητές καλούνται να τα ενσωματώνουν σταδιακά στις προπονητικές τους ρουτίνες — και να έχουν πάντα κατά νου τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους στην υγεία.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

